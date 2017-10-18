Откровения Бориса Джонсона: не ходить России с Британией в друзьях

Лондон не может построить нормальных отношений с Москвой, сообщил глава британского МИД. Как раз перед визитом в Россию. Не очень оптимистичный фон для визита. Или Борис Джонсон страхуется, чтобы его не обвинили в том, что он "продался Кремлю"?

Ходят-бродят слухи в Британском королевстве об отставке слишком уж избыточно экстравагантного главы МИД Бориса Джонсона. Да что там слухи. Консерваторы прямо и без политеса предложили это сделать незамедлительно из-за ряда неуместных заявлений главного дипломата страны. Впрочем, Тереза Мей к такому крутому развороту явно не готова. Про нее-то такие же слухи ходят – мол, удалится от дел в скором времени. Правительство устало уже опровергать. А пока министр иностранных дел занимает свой пост, ему ли не сыпать истинами и откровениями. Язык – главное оружие дипломата. Работа такая. И, кстати, в этом смысле без российской темы никак не обойтись, слишком она востребованная. А спрос, как известно из базового курса экономики, который смело можно проецировать в последние годы уже и на политику, рождает предложение.

Великобритания не может построить нормальных отношений с "этой страной", заявил Джонсон. То бишь с Россией. Вот так, используя отстраненно-пренебрежительное "этой", и сказал. А ведь его ждут в российской столице ближе к Новому году. Когда у всех настроение праздничное и меньше всего хочется слышать и говорить неприятные слова. Впрочем, глава британского МИД дежурно молвил, что считает важным поддерживать диалог с Москвой. Исполнил, стало быть, расхожий словесный ритуал. В Вашингтоне, кстати, постоянно говорят примерно то же самое, делая все, чтобы российско-американские отношения деградировали до минимальных значений за всю историю. В общем, фраза Бориса Джонсона, точнее, первая и главная ее часть, как-то не настраивает на очень уж мажорные и большие ожидания от визита.

Или министр заранее страхуется, чтобы по возвращении на родину его не обвинили в том, что он "продался Кремлю"? Мол, вот моя позиция, смотрите, все видно, как на ладони: осуждаю за Сирию и Украину и не отступлю назад ни на шаг. И все-таки, не лучше ли Джонсону было удержаться? Сделать попытку? Вопрос, конечно, риторический и, по здравому разумению, лишенный всякого смысла. Мантры на то и мантры, чтобы их повторять и повторять. Однако, если серьезно, тематика-то предстоящих переговоров весьма обширна – и нормализация отношений Москвы и Лондона, и Иран, и глобальная безопасность. Так зачем начинать подготовку визита с таких категоричных формулировок? Мало того, что категоричных, но еще и способных запутать досужего наблюдателя. Джонсон подтвердил прежние заявления британских властей о том, что Лондон "не располагает никакими прямыми доказательствами причастности России к кибератакам" на Великобританию. Но тут же обвинил Москву в недружественном поведении. Поди разбери, что имеется в виду. Кстати, ранее МИД Соединенного Королевства уже заявлял, что Лондон не считает возможным вернуться к нормальным отношениям с Россией из-за разногласий по Сирии и Украине. В этой логике, стало быть, и визит никакой не нужен.

Впрочем, можно выступить и в качестве адвоката Бориса Джонсона, откинув некоторые напускные приличия и политические соображения. А ведь он прав. Не хочет Лондон нормальных отношений с Москвой, и никогда не хотел. Россия-то готова, а Великобритания – нет. Это исторический "диагноз". Достаточно вспомнить факты. Еще задолго до революции 1917 года в России Британские острова были "меккой" для беглых российских бунтарей и проштрафившихся чиновников. В советскую эпоху государства находились на двух враждующих геополитических полюсах.

Но и новейшая история не принесла заметной оттепели. И не в последнюю очередь из-за того, что Лондон с охотой и по сей день предоставляет политическое убежище тем, кто на родине признан преступниками. Достаточно вспомнить многочисленных беглых олигархов и весьма странное "дело Литвиненко", которое внесло немалый "вклад" в противостояние России и Соединенного Королевства. Британские власти бездоказательно отнесли убийство на счет Москвы, которая якобы мстила за предательство своего агента. Да много чего другого было, что четко демонстрирует: сдерживание России, противостояние с ней – долгосрочная, осмысленная политика Альбиона. Впрочем, диалог вести все-таки нужно. Тут Джонсон тоже прав. То есть, прав дважды. Под Новый год переговоры имеют шанс хотя бы не омрачить праздничное настроение. Если, конечно, Джонсон сумеет сбавить обороты.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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