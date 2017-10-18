Откровения Бориса Джонсона: не ходить России с Британией в друзьях

Ходят-бродят слухи в Британском королевстве об отставке слишком уж избыточно экстравагантного главы МИД Бориса Джонсона. Да что там слухи. Консерваторы прямо и без политеса предложили это сделать незамедлительно из-за ряда неуместных заявлений главного дипломата страны. Впрочем, Тереза Мей к такому крутому развороту явно не готова. Про нее-то такие же слухи ходят – мол, удалится от дел в скором времени. Правительство устало уже опровергать. А пока министр иностранных дел занимает свой пост, ему ли не сыпать истинами и откровениями. Язык – главное оружие дипломата. Работа такая. И, кстати, в этом смысле без российской темы никак не обойтись, слишком она востребованная. А спрос, как известно из базового курса экономики, который смело можно проецировать в последние годы уже и на политику, рождает предложение.
Или министр заранее страхуется, чтобы по возвращении на родину его не обвинили в том, что он "продался Кремлю"? Мол, вот моя позиция, смотрите, все видно, как на ладони: осуждаю за Сирию и Украину и не отступлю назад ни на шаг. И все-таки, не лучше ли Джонсону было удержаться? Сделать попытку? Вопрос, конечно, риторический и, по здравому разумению, лишенный всякого смысла. Мантры на то и мантры, чтобы их повторять и повторять. Однако, если серьезно, тематика-то предстоящих переговоров весьма обширна – и нормализация отношений Москвы и Лондона, и Иран, и глобальная безопасность. Так зачем начинать подготовку визита с таких категоричных формулировок? Мало того, что категоричных, но еще и способных запутать досужего наблюдателя. Джонсон подтвердил прежние заявления британских властей о том, что Лондон "не располагает никакими прямыми доказательствами причастности России к кибератакам" на Великобританию. Но тут же обвинил Москву в недружественном поведении. Поди разбери, что имеется в виду. Кстати, ранее МИД Соединенного Королевства уже заявлял, что Лондон не считает возможным вернуться к нормальным отношениям с Россией из-за разногласий по Сирии и Украине. В этой логике, стало быть, и визит никакой не нужен.
Но и новейшая история не принесла заметной оттепели. И не в последнюю очередь из-за того, что Лондон с охотой и по сей день предоставляет политическое убежище тем, кто на родине признан преступниками. Достаточно вспомнить многочисленных беглых олигархов и весьма странное "дело Литвиненко", которое внесло немалый "вклад" в противостояние России и Соединенного Королевства. Британские власти бездоказательно отнесли убийство на счет Москвы, которая якобы мстила за предательство своего агента. Да много чего другого было, что четко демонстрирует: сдерживание России, противостояние с ней – долгосрочная, осмысленная политика Альбиона. Впрочем, диалог вести все-таки нужно. Тут Джонсон тоже прав. То есть, прав дважды. Под Новый год переговоры имеют шанс хотя бы не омрачить праздничное настроение. Если, конечно, Джонсон сумеет сбавить обороты.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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