ФигОвый листок и другие проблемы Порошенко. Саакашвили советует уходить

"Дважды экс" Михаил Саакашвили разразился пламенной речью на митинге в Киеве. Правда, внимательный слушатель сразу же мог заметить, что Саакашвили – редкостный плагиатор. От себя он добавил разве что несколько слов. Но зато каких.

Гражданин мира Михаил Саакашвили на митинге в Киеве сорвал невероятные аплодисменты. Его пламенная речь – частью на украинском, а частью на русском языке – произвела неизгладимое впечатление. Понятно, что говорить без перерыва на "мове" "дважды экс" просто не в состоянии. Хотя и на русском он выдавал просто феерические перлы. Это невозможно описать, можно только цитировать. Вот, например: "Я сегодня следил за откормленными мордами БПП-шников и "Народного фронта" и других их посябак, которые выполняли заказ одного человека, делали все, чтоб не принять ни один закон". БПП-шники – это, видимо, члены "Блока Петра Порошенко", а вот что такое "посябаки", сразу и не расшифруешь.

Да и не на них, в конце концов, был направлен полемический задор Михаила Саакашвили. В первую очередь, конечно же, он старался изобличить того самого "одного человека, который узурпировал власть" на Украине. Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии буквально каждой своей фразой обличал Петра Порошенко в нескончаемых грехах перед Украиной. Правда, внимательный слушатель сразу же мог заметить, что Саакашвили – редкостный плагиатор. Вся его речь напоминала ремейк выступлений прошлого Майдана. Только вместо Януковича все время поминался Порошенко. От себя Михаил Николозович добавил, конечно, несколько слов. Но зато каких. Чтобы уж всех проняло, чтобы наверняка толпа прониклась открытием горячего грузина. "В Украине нет политического процесса. В Украине есть разводняк, в Украине есть игра в наперстки, и в Украине есть воля одного человека, которому Верховная рада нужна как фигОвый листок", – заявил Саакашвили и посоветовал Порошенко уйти со своего поста.

Да уж. И листок фигОвый, и тот, кто им прикрывается, не лучше, и сам советчик – так себе. Украинский политикум, одним словом.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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