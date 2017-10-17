Вбить Клинтон. Трамп захотел победить Хиллари еще раз

Кажется, с чего бы это Трампу поминать Хиллари всуе. Как говорится, не буди лихо... Но, если разобраться, Трампу ведь сейчас только и остается, что, как он сам говорит, "надеяться на это". То есть на эту.

Вот в чем в чем, а в отсутствии оптимизма Дональда Трампа точно не упрекнешь. По этой части он ничуть не уступает своему диснеевскому тезке. Тот, что бы с ним ни происходило, всегда сухим из воды выходил. И у этого одна война в Корее намечается, на вторую с Ираном напрашивается, третья – мировая, а он уже выбирает себе соперников на следующую избирательную кампанию. Ну, как выбирает. Оставляет. Или, скорее, уговаривает. "Меня часто спрашивают, будет ли жуликоватая Хиллари баллотироваться в 2020 году. Надеюсь на это!", – написал он в Twitter с претензией на иронию.

И это действительно смешно. Особенно, если знаешь, что в этот самый момент "жуликоватая Хиллари", увидев в Лондоне шутливый билборд RT: "Если надо взломать выборы – обращайтесь", в панике едва ли не призывала всю Британию спасаться бегством. И, кажется, с чего бы это Трампу поминать ее всуе. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо сходит с ума. Но, если разобраться, Трампу ведь сейчас только и остается, что, как он говорит, надеяться на это. То есть на эту.

Хотя, наверное, лукавит, когда уверяет, будто его об этом спрашивают. У него проблемы со всем миром. У него ураганы разнесли полстраны. У него другие полстраны вместе с конгрессом его ни во что не ставят. У него в Белом доме бардак. У него госсекретарь лишь в глаза называет его "господин президент". А его часто спрашивают об участии Клинтон в выборах 2020 года? А может, он хочет, чтобы всех только это интересовало? А может, это он сам себе постоянно задает один и тот же вопрос? И теперь, уже больше не в силах разговаривать сам с собой, лишь выдает свои фантомные наслаждения?

Он же явно должен скучать по тем временам, когда еще не надо было отвечать за свои слова, когда единственным препятствием на пути к триумфу оставалась странная пожилая женщина, сама сыгравшая в свой собственный электронный ящик, когда о "русских следах" никто даже не догадывался. В том числе и он сам. Ведь Хиллари так и осталась последней, кого он примерно наказал. После нее – как отрезало. Ни одной личной победы. Выходит, только с ней у него и может что-то получиться.

А врачи говорят, что чтобы от мужчины его возраста добиться результата, крайне важно поместить его в комфортную среду. Потому и тянет его к ней, к старой доброй Клинтонше. Потому и заманивает он ее в 2020-й, что плох тот президент, который не мечтает переизбраться. А это, если дотянет, он сможет лишь в сравнении с Хиллари. И только тогда, вряд ли раньше, он всем своим критикам в США, наконец, докажет, что русские к нему никакого отношения не имеют. Поскольку нельзя иметь отношение к тому, с кем этих отношений нет в принципе.

Впрочем, не исключено, что все гораздо проще. Трамп скучал. Дело было вечером, делать было нечего, а Twitter под рукой. Вот он и решил шутки ради вспомнить Хиллари, чтобы ко всем ее отклонениям ей еще и икалось.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!