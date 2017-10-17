Ради красного словца: Клинтон сравнила "влияние России" с 11 сентября

Вот уж и правда – ради красного словца не пожалеет и отца. И ни одного американца тоже не пожалеет. Хиллари Клинтон сравнила "российское влияние" на выборы президента США с терактами 11 сентября 2001года.
На самом деле до такого сравнения еще надо было додуматься. 11 сентября 2001 года произошел самый страшный теракт в истории человечества. Почти три тысячи человек погибли, еще около шести с половиной тысяч пострадали. А сколько судеб было исковеркано, сколько жизней сломано – не счесть. События того дня потрясли без преувеличения весь мир. И для американцев эта дата сакральна.
Что касается якобы "вмешательства России" в выборы президента США в 2016 году, то это не более чем разговоры. Почти год идет расследование, уже и до рекламы в соцсетях и антивирусов добрались, а доказательств как не было, так и нет. И какие же должны были быть кибератаки, чтобы их можно было сравнить с десятком тысяч убитых и раненых людей? Что-то посерьезнее мифического покушения на сайты предвыборного штаба Клинтон и почту ее единомышленников.
Читатели на сайтах западных СМИ разносят в своих комментариях госпожу Клинтон в пух и прах. "Как же она безумна! Сравнивать гипотетическое вмешательство в выборы с атакой 11 сентября – это больше, чем просто омерзительно. И это очень оскорбительно по отношению к тем, кто погиб в тот день", – считает пользователь Scott G. Hagy "И кто-то еще Трампа называет сумасшедшим? Билл (Клинтон – ред.), озаботься – ее (Хиллари – ред.) лечить пора!", – пишет другой пользователь. И многие сходятся во мнении, что Хиллари Клинтон просто до сих пор не может смириться со своим поражением на выборах. Она, мол, настолько уязвлена этим, что перепробовала уже все возможные оправдания и обвинила всех в своей неудаче. Вот дошло дело и до упоминаний 11 сентября…
А если серьезно, то этим своим высказыванием Хиллари Клинтон фактически нанесла еще один удар по демократам и собственному имиджу. Теперь, после заявлений про 11 сентября, даже те американцы, которые полностью поддерживают экс-госсекретаря во всех начинаниях, могут от нее отвернуться. Потому что есть определенные табу, а она их нарушила.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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