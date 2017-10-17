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Ради красного словца: Клинтон сравнила "влияние России" с 11 сентября

15:5317.10.2017
(обновлено: 15:54 17.10.2017)
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© AFP 2017 / Jewel SamadХиллари Клинтон во время выступления в Нью-йорке, 9 ноября 2016Хиллари Клинтон во время выступления в Нью-йорке, 9 ноября 2016
© AFP 2017 / Jewel Samad
Своим новым высказыванием по поводу мифического "российского вмешательства" в американские выборы Хиллари Клинтон фактически нанесла удар по демократам и собственному имиджу. Потому что в любом обществе есть определенные табу, а она их нарушила.

Вот уж и правда – ради красного словца не пожалеет и отца. И ни одного американца тоже не пожалеет. Хиллари Клинтон сравнила "российское влияние" на выборы президента США с терактами 11 сентября 2001года. 

Люди на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США
© REUTERS / Eduardo Munoz
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Она ссылается на мнение неких "уважаемых ветеранов в области безопасности", которые якобы и выдали ей такую оценку предвыборных киберсобытий в 2016 году. Но, как известно, нет ничего удобнее, чем свои собственные заявления (особенно такие скандальные) озвучивать со ссылкой на неназванных лиц.

На самом деле до такого сравнения еще надо было додуматься. 11 сентября 2001 года произошел самый страшный теракт в истории человечества. Почти три тысячи человек погибли, еще около шести с половиной тысяч пострадали. А сколько судеб было исковеркано, сколько жизней сломано – не счесть. События того дня потрясли без преувеличения весь мир. И для американцев эта дата сакральна.

Что касается якобы "вмешательства России" в выборы президента США в 2016 году, то это не более чем разговоры. Почти год идет расследование, уже и до рекламы в соцсетях и антивирусов добрались, а доказательств как не было, так и нет. И какие же должны были быть кибератаки, чтобы их можно было сравнить с десятком тысяч убитых и раненых людей? Что-то посерьезнее мифического  покушения на сайты предвыборного штаба Клинтон и почту ее единомышленников.

Офис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона
© AFP 2017 / Paul J. Richards
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Тем не менее, у Хиллари Клинтон все же повернулся язык выдать такое кощунственное и шокирующее сравнение. Хотя чему удивляться, коль язык этот принадлежит политику, которого вряд ли мучают угрызения совести, например, за гибель американского посла в Бенгази в Ливии. И, к слову, именно при госсекретаре Хиллари Клинтон началась кровопролитная интервенция Запада в эту страну. Цинизм и двуличие? Да не то слово.

Читатели на сайтах западных СМИ разносят в своих комментариях госпожу Клинтон в пух и прах. "Как же она безумна! Сравнивать гипотетическое вмешательство в выборы с атакой 11 сентября – это больше, чем просто омерзительно. И это очень оскорбительно по отношению к тем, кто погиб в тот день", – считает пользователь Scott G. Hagy    "И кто-то еще Трампа называет сумасшедшим? Билл (Клинтон – ред.), озаботься – ее (Хиллари – ред.) лечить пора!", – пишет другой пользователь. И многие сходятся во мнении, что Хиллари Клинтон просто до сих пор не может смириться со своим поражением на выборах. Она, мол, настолько уязвлена этим, что перепробовала уже все возможные оправдания и обвинила всех в своей неудаче. Вот дошло дело и до упоминаний 11 сентября…

А если серьезно, то этим своим высказыванием Хиллари Клинтон фактически нанесла еще один удар по демократам и собственному имиджу. Теперь, после заявлений про 11 сентября, даже те американцы, которые полностью поддерживают экс-госсекретаря во всех начинаниях, могут от нее отвернуться. Потому что есть определенные табу, а она их нарушила.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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