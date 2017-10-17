"Волчья стая" в вышиванках. Киев готовится напасть на Черноморский флот

Основная ударная сила ВМС Украины – бронекатера. Целых четыре штуки. Естественно, ни один из них не в состоянии нанести серьезный ущерб большому боевому кораблю. Например, российскому. Так, обшивку поцарапать. Но у военных моряков Украины есть план.

Не можем умением – возьмем числом. На Украине решили, что Россия слишком комфортно чувствует себя в северо-западной части Черного моря и с этим нужно что-то делать.

Но поделать особо нечего – когда у экспертов спрашиваешь о состоянии флота незалежной, они обычно только грустно вздыхают.

Однако фантазии украинским стратегам не занимать. Они не отчаиваются и придумывают новые планы. Например, налететь толпой, "волчьей стаей". Такую тактику применяли немцы во времена Второй мировой войны. Правда, у них для этого тогда были подводные лодки. А у Украины сейчас – бронекатера.

Естественно, ни один из них не в состоянии нанести серьезный ущерб российским кораблям. Так, обшивку поцарапать. Но, по плану украинских военных, если они навалятся гурьбой, большой корабль просто растеряется – и все, вот она, победа.

Причем в качестве целей называют не только корабли, но и российские газовые вышки в Чёрном море. Уверенности украинским морякам придает убежденность, что, по их мнению, российские радары неспособны засечь "волчью стаю". Интересно, как же миниатюрны их катерки, что могут передвигаться совершенно незамеченными? А может, они и вовсе воображаемые, что, кстати, в условиях современной Украины вполне себе могло бы случиться?

Но нет, они есть. И сделали их – как бы вы думали, где? – на заводе, который принадлежит Петру Порошенко. Пока легких бронекатеров типа "Гюрза-М" только четыре, поэтому наваливаться на каждый российский боевой корабль вшестером, как предложил командир одного из них Александр Регула, не получится. Но со временем, возможно, появятся еще два, хотя сроки исполнения этого заказа уже не раз переносили. Ну, понятно, заказ крупный – работы много.

В этот раз хочется, чтобы вся эта канитель была затеяна исключительно ради коррупционной схемы, а не для того, чтобы действительно нападать на наши корабли. В нынешних непростых условиях проблем в отношениях двух стран хватает и без таких провокаций – пусть и заведомо провальных для их инициаторов.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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