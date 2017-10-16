"Концепция пана Дмитро": на Украине грозят России внутренней смутой

На Украине стала весьма популярной идея привлечения широких народных масс к причинению максимального вреда России. Одним словом, националистические круги явно зашевелились. Точнее, зашевелили языками. Вот и Дмитрий Ярош – туда же.

Дмитрий Ярош в качестве депутата Верховной рады, а уже не главного радикала незалежной и лидера запрещенного в России "Правого сектора", крайне плодовит на воинственные пафосные заявления. Видимо, неминуемая профессиональная деформация. Да и статус парламентария обязывает чесать языком почем зря. Лишь бы против Москвы. Можно составить целую антологию его антироссийских заявлений за последние годы. Просто мороз по коже, чем он только ни грозил соседней стране. В этот раз Ярош выступил с оригинальной, как, видимо, ему представляется, идеей. И заявил, что украинская диаспора поможет изнутри развалить Россию. Так сказать, сработает пятая колонна на славу, и тогда Киев, наконец, сможет вернуть себе Крым. Курировать эту "работу", разумеется, должны украинские спецслужбы. Неплохо, согласно "концепции" пана Дмитро, задействовать также исламский фактор. Прозрачный намек на крымских татар. Но не только его. И китайский фактор тоже. Бог весть, что имел этот креативный господин в виду. Вывод же такой: для обострения внутренних проблем России как можно больше бюджетных денег нужно давать СБУ.

Вот тебе раз. А как же патриотизм и голый энтузиазм, на котором новую украинскую государственность власть предлагает строить местным жителям? То есть для народа – красивые слова и замки на песке, а для силовиков вполне осязаемые "бабки"? Как-то не комильфо. Слишком приземленно и прагматично. Плюс – напоминает движение в одну сторону, похоже на тривиальное лоббирование. Да и героизма Ярош что-то подрастерял в парламентских коридорах. Говорит, военная операция по "освобождению" Крыма сейчас очень рискованна. Раньше он считал иначе. Духоподъемнее высказывался, что ли. И даже точную дату окончательного освобождения Донбасса от "оккупантов" называл. То есть от местных жителей по факту. Кстати, идея привлечения широких народных масс к причинению максимального вреда России на Украине стала весьма популярной. Ярош в этом смысле, на поверку, не первый. На эксклюзив никак претендовать не может. Буквально на прошлой неделе организатор энергетической и торговой блокады Крыма Ленур Ислямов заявил о подготовке "гигантского марша" на полуостров. Как сообщили украинские СМИ, Ислямов и националисты намерены дойти маршем аж до Симферополя. В общем, националистические круги на Украине явно зашевелились. Точнее, зашевелили языками.

Возможно, такова их реакция на заявление чешского президента Земана, который предложил отказаться от претензий на Крым после неких компенсаций. Возможно, осень, которую никто не отменял. Да мало ли причин может быть на Украине для громких слов. Знаете ли, это украинской политикой называется. "Элита" ведь только и занимается производством и тиражированием заявлений. Другой работы нет. Потому как нет позитивной повестки и горизонтов мирного, созидательного будущего. Что же касается расшатывания ситуации в России с помощью украинской диаспоры, то провальный это план. Живущие и работающие в Российской Федерации украинцы не чувствуют никакой вражды к себе, и в большинстве своем являются законопослушными, работящими и миролюбивыми людьми, которым просто противны киевские политические игры. Собственно, и на самой Украине таковых до сих пор, хочется надеяться, большинство. Так что планы Ислямова организовать "гигантский" поход на Крым – тоже, скорее, блеф. Как правило, расчет тут на богатую спонсорскую помощь. Но до простых людей-то, которым нужна, прежде всего, работа и мирная жизнь, а не провокации, она никогда не доходит.

Автор Антонина Увальнева, радио Sputnik

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