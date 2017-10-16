Новый Курц. Следующий канцлер Австрии будет держать Меркель в Штрахе

По итогам досрочных парламентских выборов в Австрии лидирует Австрийская народная партия во главе с 31-летним Себастьяном Курцем. На втором месте – право-националистическая Австрийская партия свободы. Тройку лидеров замыкают социал-демократы.

Пожалуй, еще никогда Ангела Меркель так не болела за социал-демократов, как в нынешнее воскресенье. Но то ли сама не уточнила, за каких именно. То ли там, куда она отсылала свои мольбы, что-то напутали. Но победили они совсем не там, где ей хотелось. В немецкой Нижней Саксонии, а не в Австрии. Да, такова ирония большой политики. Конкуренты канцлерин в Германии, в стране по соседству – ее надежда. И там они проиграли. Правящей здесь теперь станет совсем другая партия. Народная.

Казалось бы, какое Меркель дело до Австрии, если она еще с Германией не разобралась. Три недели после выборов прошло, а коалиционные переговоры так и не начались. Но в том-то и беда, что в Австрии они закончатся раньше, и Меркель это не сулит ничего хорошего. В том числе и на ее собственных переговорах. Потому что ее потенциальные партнеры, очевидно, будут вести себя еще наглее. И это – только первый отголосок в ЕС нового австрийского Курца. Да, пожалуй, и европейского. Это самый молодой премьер в истории.

И не скажешь, что не по возрасту берет. В 31 он со своими "народниками" взял 31 процент. Без них получил бы больше. Его личный рейтинг – в два раза выше. Глава МИД, а сейчас и председатель ОБСЕ, он был обречен на триумф. И не его в правящей коалиции назовут "младшим", в смысле партнером. Себастьян Курц не считается евроскептиком. Но тем хуже для Меркель, что против ее миграционной политики в частности и диктата вообще выступит не маргинал, а респектабельный проевропеец, соль от соли и плоть от плоти поборник традиционных ценностей.

Пусть и не один, а в дуэте как раз-таки с теми, кого в их салонах и принято считать enfant terrible. Ну так это же еще хуже. Тем паче, в Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе уже пригрозили, что не потерпят вмешательства ЕС во внутренние дела. Впрочем, у Курца есть варианты. Однако его альянс с социал-демократами кажется слишком гипотетическим. После нескольких лет властной близости они органически не переносят друг друга. Чтобы избавиться от заклятых союзников, "народники", собственно, и спровоцировали досрочные выборы.

Их спайка с праворадикалами выглядит более рационально. Хотя и она не устроит Курца на все сто. Во-первых, они все-таки радикалы, а приличному мальчику вроде как не пристало с такими водиться. Во-вторых, они всегда будут правее. По определению. У них все то же, что у консерваторов, только в степени. Если борьба с миграцией, то до изгнания. Если восстановление отношений с Россией, то с признанием Крыма. Но это значит, что ими можно пугать Меркель. Держать ее, так сказать, в Штрахе. Ведь в любом дворе и ботаника уважают, если он дружит с хулиганом.

Хотя австрийский "вундеркинд" и сам без высшего образования. Он бросил учебу ради карьеры. И не прогадал. По крайней мере, если он решит, что двери – это прилагательное, потому что они прилагаются к его политике, а значит, должны быть закрыты, в этой стране возражать не станут. Вообще, считалось, что финал этого сезона больших европейских выборов прошел в Германии. Австрия с этим не спорит. Да, говорят здесь, Меркель свой финал уже сыграла, а для нас игра только начинается.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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