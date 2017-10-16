Новый Курц. Следующий канцлер Австрии будет держать Меркель в Штрахе

Пожалуй, еще никогда Ангела Меркель так не болела за социал-демократов, как в нынешнее воскресенье. Но то ли сама не уточнила, за каких именно. То ли там, куда она отсылала свои мольбы, что-то напутали. Но победили они совсем не там, где ей хотелось. В немецкой Нижней Саксонии, а не в Австрии. Да, такова ирония большой политики. Конкуренты канцлерин в Германии, в стране по соседству – ее надежда. И там они проиграли. Правящей здесь теперь станет совсем другая партия. Народная.
И не скажешь, что не по возрасту берет. В 31 он со своими "народниками" взял 31 процент. Без них получил бы больше. Его личный рейтинг – в два раза выше. Глава МИД, а сейчас и председатель ОБСЕ, он был обречен на триумф. И не его в правящей коалиции назовут "младшим", в смысле партнером. Себастьян Курц не считается евроскептиком. Но тем хуже для Меркель, что против ее миграционной политики в частности и диктата вообще выступит не маргинал, а респектабельный проевропеец, соль от соли и плоть от плоти поборник традиционных ценностей.
Пусть и не один, а в дуэте как раз-таки с теми, кого в их салонах и принято считать enfant terrible. Ну так это же еще хуже. Тем паче, в Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе уже пригрозили, что не потерпят вмешательства ЕС во внутренние дела. Впрочем, у Курца есть варианты. Однако его альянс с социал-демократами кажется слишком гипотетическим. После нескольких лет властной близости они органически не переносят друг друга. Чтобы избавиться от заклятых союзников, "народники", собственно, и спровоцировали досрочные выборы.
Хотя австрийский "вундеркинд" и сам без высшего образования. Он бросил учебу ради карьеры. И не прогадал. По крайней мере, если он решит, что двери – это прилагательное, потому что они прилагаются к его политике, а значит, должны быть закрыты, в этой стране возражать не станут. Вообще, считалось, что финал этого сезона больших европейских выборов прошел в Германии. Австрия с этим не спорит. Да, говорят здесь, Меркель свой финал уже сыграла, а для нас игра только начинается.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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