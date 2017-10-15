Бодался Минск с ЕС. И победил!

На саммит "Восточного партнерства" президент Белоруссии приедет победителем. Он уже более не объект санкций и изоляции со стороны Запада. И опять же – во многом благодаря связям с Россией.

Брюссель пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммит Восточного партнерства 24 ноября. Вопрос: зачем? Два десятка лет его называли "последним диктатором Европы", а тут вдруг – приглашение.

Ранее на этот саммит Лукашенко не звали, хотя Белоруссия изначально входит в проект Евросоюза "Восточное партнерство", где также обретаются Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина.

Мешали санкции. В первый раз ЕС их ввел еще в 1997 году за "нарушения прав человека и нарушения на выборах", которые прошли в конце 1996 года. Это была такая реакция Брюсселя на референдум, по результатам которого полномочия Лукашенко были продлены до 2001 года. Дальше – больше. После нескольких санкционных войн, наконец, в 2011 году Брюссель запретил въезд в страны ЕС многим высокопоставленным чиновникам и заморозил их банковские счета. Попали в список почти все руководители Белоруссии, включая Лукашенко. "Въездным" в ЕС фактически остался лишь тогдашний глава МИД Сергей Мартынов. Оно и понятно. Если бы и его внесли в "черный список", то, собственно, Брюсселю и говорить было бы не с кем, некого было бы учить уму-разуму.

Впрочем, потом начался постепенный "откат" – санкции стали приостанавливаться. А после освобождения Минском каких-то диссидентов (Евросоюз их знает, каких) и проведения президентских выборов (на которых ожидаемо победил Лукашенко), Брюссель снял большинство санкций против Белоруссии. В частности, были отменены запреты на выдачу виз белорусским чиновникам. Лукашенко стал "въездным". И уже успел этим воспользоваться: в мае прошлого года посетил Италию и Ватикан.

По мнению экспертов, Александр Лукашенко, скорее всего, поедет на саммит в Брюсселе. Вот только не растерял ли смысл за последние годы проект ЕС? Вообще, если образно говорить о "Восточном партнерстве", то можно констатировать: пациент скорее мертв, чем жив. Баку и Ереван уже давно ничего хорошего от этой "шарашки" не ждут. Киев и Тбилиси ждут, но не дождутся. Вроде бы Евросоюз поддерживает стремление той же Грузии или Украины вступить в его ряды. Это ему политически выгодно на фоне противостояния с Россией. Но Германия еще во времена, когда главой МИД был Франк-Вальтер Штайнмайер (ныне федеральный президент), категорически и однозначно заявила, что против дальнейшего расширения Евросоюза. А это весомый аргумент. Ведь, как известно, Германия и ЕС – "близнецы-братья". Помните, как у Маяковского?..

Поэтому не совсем ясно, что будут рассказывать киевские власти своему народу об успешном продвижении в ЕС, скажем, лет через десять. Это уже сейчас-то напоминает некий фарс про осла с морковкой. Или диалог из фильма "Тот самый Мюнхгаузен": "Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает, заперся и спрашивает: "Томас, – говорит, – не приехал еще господин пастор?" Я говорю: "Нет еще". Он говорит: "Ну и слава богу". Очень вас ждет"…

Но все-таки у попыток сближения ЕС с Минском есть очевидный подтекст, который и является главной целью. Его по-солдатски четко и недвусмысленно сформулировал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: диалог с Лукашенко "выгоден Европе", потому что он может ослабить "ось Москва – Минск". Поэтому-то Европа и снизила планку требований к белорусским властям. (Пришлось – ведь Лукашенко за последние 20 лет не очень-то и изменился). Потому что их конечная цель – не Минск, а Москва.

Однако на Западе почему-то не учитывают тот факт, что Белоруссия с Россией имеют многовековые и разносторонние связи, которые ослабить или разорвать практически невозможно. Причем и в постсоветское время они не ослабли (с 1996 года – Союзное государство), в отличие, скажем, от российско-украинских связей.

Впрочем, в Брюсселе прекрасно понимают, что многого они Лукашенко даже пообещать не могут. Минск не планирует вступать в ЕС, не собирается внедрять у себя ни европейские стандарты, ни европейские правила "хорошего тона". А Евросоюз, со своей стороны, не готов серьезно инвестироваться в Белоруссию. В общем, как в сказке о журавле и лисе…

Но эти заигрывания Запада с Белоруссией должны насторожить Москву, считают эксперты. По их мнению, на территории Белоруссии столкнулись два геополитических проекта. Один – европейский, под условным названием "Великая Польша". Пока не от моря до моря, но хотя бы с Белоруссией. Польские политики своих планов, кстати, не скрывают. Другой проект – строительство Союзного государства России и Белоруссии. Но этот проект в основном экономический. А поляки замахнулись дальше – они ведут в Белоруссии идеологическую пропаганду, естественно, прозападную и антироссийскую. Кроме того, они еще стараются и "ополячить" часть населения Белоруссии: по официальным данным, в ней уже 100 тысяч человек получили "карту поляка"… И очень может быть, что это только начало. Еще Франсуа Рабле верно подметил: аппетит приходит во время еды.

Кстати, такой резкий поворот в политике Брюсселя по отношению к Лукашенко нашел понимание далеко не у всех европейских политиков. Они, в частности, опасаются, что приезд на саммит белорусского "диктатора", как они по старинке называют Лукашенко, затмит лидеров Украины, Грузии и Молдавии, которые действительно хотят присоединиться к ЕС ("Украина це Европа").

И в итоге получается, что на саммит "Восточного партнерства" Лукашенко приедет победителем. Он уже более не объект санкций и изоляции со стороны Запада. И опять же – все это во многом благодаря Москве…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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