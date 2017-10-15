Кто виноват – ясно, делать нечего. Ответ Эстонии на вечные русские вопросы

Президент Эстонии честно призналась: она не может самостоятельно принять решение о визите в Россию. Имеется в виду, нужно все предварительно согласовывать с кем полагается. Наверное, это в Эстонии и называется "независимостью".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью одной из местных газет признала, что отношения между прибалтийской республикой и Россией нельзя назвать хорошими. И тут она явно не открыла Америку. Отношения эти уже давно катятся по наклонной, и пока ничто не предвещает хотя бы торможения в этом процессе. Надо честно самим себе сказать: с момента восстановления независимости Эстонии в 1991 году они носили характер холодно-прагматичный. И предполагали поддержание существовавших во времена СССР экономических связей, но не более того. Все новые проекты, даже те, что могли бы принести Эстонии весьма ощутимую экономическую выгоду, наталкивались на откровенное отторжение со стороны Таллина.

Наверное, уже немногие помнят, что газопровод, получивший название "Северный поток", первоначально планировали провести по суше, а не по дну Балтийского моря. На попытки согласовать проект, маршрут которого намечался через страны Прибалтики и Польшу, ушли годы, однако правительствами этих стран он был по сути дела торпедирован. Правда, когда Россия заявила, что она отказывается от наземного маршрута в пользу морского, тут же раздались возмущенные голоса с прибалтийским акцентом, кричавшие об упущенной экономической выгоде. Но поезд к тому времени уже ушел.

"Помог" в деле ухудшения отношений и весьма странный демарш предыдущего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, который он совершил в ходе пребывания в России на пятом Всемирном конгрессе финно-угорских народов в 2008 году. Во время выступления председателя комитета Госдумы по международным делам Константина Косачева, назвавшего этническую политику руководства прибалтийской страны недобросовестной, эстонская делегация в полном составе во главе с президентом встала из партера и демонстративно покинула зал концертного центра "Югра-классик". При этом Ильвес улыбался аудитории и помахивал ей на прощание руками. Уместно здесь будет напомнить, что это была лишь "вишенка на торте". А предшествовала достаточно недружественная по отношению к Москве речь президента Эстонии, которую он произнес с трибуны конгресса в присутствии Дмитрия Медведева, бывшего в то время президентом России.

События "Бронзовой ночи", когда весной 2007 года был варварски демонтирован памятник Солдату-освободителю, жестко разогнаны протестующие, а их лидеры брошены в тюрьму, тоже не послужили улучшению отношений между двумя странами. И это только три самых ярких примера. Если же попытаться извлекать из истории взаимоотношений чуть более мелкие, то рука устанет их описывать.

Однако, по мнению нынешнего главы Эстонской республики, в ухудшении отношений между двумя странами виновата…Россия. Ну вот что тут поделаешь, значит, права пословица о том, что "в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем…". Самое интересное, что многие представители деловой элиты Эстонии уже много лет пытаются обратить внимание политиков на то, что отношения с Россией нужно улучшать – но все абсолютно бесполезно.

Вероятно, что-то может объяснить еще одно высказывание Керсти Кальюлайд, которая, рассуждая о возможности своего визита в соседнее государство, сообщила, что не может принять решение самостоятельно, а должна его согласовать. "Я не говорю, что я никогда не поеду в Россию. Просто при нынешних отношениях между ЕС и РФ мы тщательно координируем наши дипломатические шаги в отношении России, и именно это я и сказала. Может, представится случай – скажем, ратификация договора о границе между Эстонией и РФ, кто знает". Ну, наверное, тот, кто знает, когда президент Эстонии сможет поехать с официальным визитом в Россию, знает и другое: когда улучшатся отношения между двумя странами. И скажет об этом тогда, когда это будет ему выгодно. Ему, а не Эстонии.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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