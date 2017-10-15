Навеки под грифом "секретно": грязные тайны большой западной политики

Премьер Швеции, глава правительства федеральной земли ФРГ, экс-директор ЦРУ. Что общего может быть между смертями этих трех людей? Ответ найден, но его невозможно официально признать – из-за "цены вопроса".

Кто убил Улофа Пальме? На этот вопрос попытались ответить журналист Патрик Бааб и экс-советник Пентагона Роберт Харкави в новой книге, посвященной обстоятельствам нескольких громких политических убийств конца XX века. Книга называется: "В паутине спецслужб. Почему были убиты Улоф Пальме, Уве Баршель и Уильям Колби?".

© AP Photo / Borje Thuresson Место в Стокгольме, где был незадолго до полуночи 1 марта убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме

Ее авторы в интервью Sputnik Deutschland рассказали, что изучили тысячи секретных документов западных спецслужб, беседовали с бывшими агентами и экспертами-криминалистами. И они сделали вывод: убийства шведского премьер-министра Улофа Пальме, премьера немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн Уве Баршеля и экс-директора ЦРУ Уильяма Колби связаны между собой. Все эти люди были связаны с Центральным разведывательным управлением и посвящены в тайны международной торговли оружием в рамках скандала "Иран-контрас". Деньги от этих нелегальных сделок с Ираном шли на финансирование борьбы никарагуанских контрас с президентом Даниэлем Ортегой. Впрочем, ЦРУ торговало не только оружием, но и наркотиками, а "грязные" деньги шли и контрас, и на другие тайные операции США по всему миру.

Один из героев книги – Уве Баршель. В 1980-е годы занимал пост премьер-министра федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. А до этого долгое время работал в нотариальной конторе. Именно через эту контору по заказу или, по меньшей мере, с молчаливого согласия ЦРУ, заключались оружейные сделки в мировом масштабе. 11 октября 1987 года Баршеля находят мертвым в одном из отелей Женевы. По официальной версии, это было самоубийство.

Очень удобное время он выбрал, чтоб свести счеты с жизнью! Почему-то смерть 43-летнего мужчины, к тому же премьер-министра федеральной немецкой земли не вызвала ни у кого вопросов. Власти ФРГ провели лишь формальное расследование. В общем, дело замяли. А все почему? Потому что, уверены авторы книги, главная причина смерти Баршеля – это то, что он участвовал в афере "Иран-контрас". Когда в Америке разразился по этому поводу скандал, он стал для Баршеля смертным приговором. Свидетели ЦРУ не нужны.

© AP Photo Общий вид на здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления, ЦРУ в Лэнгли. 1962 год © AP Photo Общий вид на здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления, ЦРУ в Лэнгли. 1962 год

Пожалуй, самым резонансным в свое время было убийство премьер-министр Швеции Улофа Пальме. 28 февраля 1986 года он был застрелен недалеко от своего дома на тихой улочке Стокгольма. В распоряжении авторов книги есть протокол совещания сотрудников штаба по планированию секретных операций, действовавшего в рамках тайной армии НАТО – Stay Behind. Из него можно сделать вывод, что ЦРУ и MI6 при участии Stay Behind планировали убийство Пальме и привлекли к этому секретного агента из Ирана, подготовленного в свое время ЦРУ. По его словам, мотив убийства был следующим: НАТО беспокоилось по поводу того, что Пальме искал пути сближения с СССР и выступал за Европу без ядерного оружия.

Последний из героев книги – Уильям Колби. Был директором Центрального разведывательного управления в 1970-х. Погиб в 1996 году, согласно официальной версии, в результате несчастного случая. Он тоже в свое время был связан и со Швецией, и с Пальме. А главное – Колби пытался поставить ЦРУ под контроль конгресса… В общем, причин для несчастного случая, случившегося с Колби, было предостаточно.

© РИА Новости / Рунов Перейти в фотобанк Премьер-министр Швеции Улоф Пальме (3 слева) во время экскурсии в павильоне «Космос» на ВДНХ СССР

Правы ли журналист Патрик Бааб и экс-советник Пентагона Роберт Харкави, обвиняя ЦРУ в убийстве Пальме, Баршеля и Колби? Ответить на это вопрос однозначно трудно. Приговора суда не было. Но зная методы ЦРУ, исключать ничего нельзя, говорят эксперты.

Кстати, в 1998 году американский журналист выпустил книгу "Черный альянс: ЦРУ, контрас и кокаиновый бум". В книге впервые были обнародованы доказательства использования каналов ЦРУ для наркоторговли. Чем все закончилось? Уэбба на родине подвергли остракизму, лишили работы. А в 2004 году он покончил с собой. Это по официальной версии. Вместе с тем, в полицейских протоколах черным по белому (или белым по черному?) написано, что он дважды выстрелил себе в голову навылет. Интересно, а второй-то раз зачем? Контрольный выстрел?..

Правда, в 2013 году ЦРУ частично признало обвинения самоубийцы Уэбба. И покаялось: некоторые сотрудники ЦРУ действительно торговали наркотиками. Но это было только в 80-е годы. И только для борьбы с никарагуанским "диктатором" Даниэлем Ортегой.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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