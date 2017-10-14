Литва потренируется свергать пророссийского президента. По сценарию США

США и НАТО проводили в балтийских странах уже много всяких учений по отражению разных гибридных каверз из Москвы. Не все они прошли удачно: местные жители воспринимали это как-то без огонька. И американские товарищи решили поддать жару.

Помните, Би-би-си фильм выпустила, в котором в латвийском Даугавпилсе появляются сепаратисты. Они хотят свободы секса (да-да, в фильме именно такая формулировка), а заодно и независимости (что, в общем-то, не противоречит первому). Тогда по сценарию только отважная трусость британских политиков спасла мир от ядерной войны с Россией. Но то фильм, скажете вы. Сказки.

Это, конечно, да. Но есть прямо-таки героически ответственные люди, которые рождены, чтоб сказку сделать былью. Им кто-то дал стальные руки-крылья. Один из них – директор Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер. Приехал он в Литву, в Вильнюс, подошел к микрофону и произнес: "Это будут учения иного плана. На этот раз мы хотим сконцентрировать внимание на развитии – на серой зоне, которую русские создают в регионе. Какие методы, средства – к примеру, коррупция, информационная, кибернетическая война – используются для того, чтобы создать хаос и уязвимость в демократической стране еще до наступления реальной угрозы".

Как видите, русские не только все время информационно атакуют и кибернетически гадят. Они, гады, пролезли еще дальше – устраивают, понимаешь, в республике коррупцию. Рука Москвы постоянно искушает, бесовское наваждение создает. Так что внимательнее следите за руками. Если чья-то рука где-то взятку берет – значит, это кого надо рука. Аккуратнее надо брать, то есть быть. Взял деньжат по-легкому от добрых людей за услуги – глядь, и пропала страна.

Что характерно, учения будут проводить среди политиков, работников спецслужб и журналистов. Военные уже репетировали, и надо сказать, неудачно. Их постановка провалилась, кто-то забыл слова и все пошло не по сценарию. Есть мнение, что политики и тем более журналисты – не подведут. В конце концов, за последними – всегда последнее слово.

Тем более что сценарий предложен "реалистический". Вот такой: какой-то русский ворюга спонсирует одного из кандидатов в литовские президенты, тот выигрывает выборы и объявляет, что намерен восстановить отношения с Россией, гад. Но журналисты рассказывают всем чудовищную правду о его связях с ворюгой, а ворюги – с Москвой. Шум, гам, общество хрипит от ужаса и страха – вот ведь как оно было близко к провалу. Затем берутся за дело политики, которые начинают делать полный и окончательный импичмент. Свобода побеждает братство, в Кремле кусают локти рук Москвы, атлантический альянс спасен и сохранен, и может открывать шампанское.

Это ж опять сказки, скажет недоверчивый к любой кириллице гражданин. Как бы не так. Пока вы в своей отсталой России за правду топчетесь, в ХХI веке в развитой прессе сказки давно стали былью. А иногда и способом достижения разных ценностей. Все развивается, не стоит на месте. Все выше, и выше, и выше. И выше, и выше, и все. Вот будут в Литве выборы в 2018 году. Истово и подлинно евроатлантическую Грибаускайте никто не выберет – у нее срок годности вышел. Придет какой-нибудь центрист, начнет что-нибудь вякать про улучшение отношений – а ведь начнет обязательно – тут и сценарий готов: у журналистов перышки начищены, в чернила налито, у политиков документы готовы, печати смазаны, подписи уже стоят. Пусть только вякнет. Даже жалко будет, если не вякнет – репетировали, готовились.

В общем, рядом с собой всегда необходимо иметь инструмент, чтобы дать руке Москвы по рукам. А чтобы инструмент не разбился и руки не порезал – надо тренироваться, надо овладевать. Да и руки должны быть заняты. Так что уважаемые, еще раз: следите за руками. Впрочем, если вы, как те дурачки из британского фильма, действительно хотите независимости и того, что с ней связано – ваши же руки у вас под рукой.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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