Один на поле он. Дональд Трамп ищет свой Тулон по пути к Ватерлоо

Нет, Трамп – это не Наполеон. Даже несмотря на планы. И несмотря на то, что один на поле он. В его случае этого явно недостаточно. Бонапарт знал, что для победы надо сосредоточиться на чем-то одном. Потом – на другом. И так далее. По мере наступления. С тем и прославился впервые при взятии Тулона, когда всей артиллерией бил в одну точку и пробил-таки, казалось, неприступную крепость. Трамп захотел поспеть везде. Возраст, знаете ли. Поэтому и двинулся сразу по всем фазам. Вышел из Парижского соглашения по климату, вышел из ЮНЕСКО, выйдет и из атомной сделки с Ираном.
И, кстати, освобождение Пальмиры их тоже совсем не радовало. Так что это еще большой вопрос, кто от кого избавился. При этом они по-прежнему будут мозолить ЮНЕСКО глаза до 31 декабря 2018 года. И только потом уйдут. Но тоже не совсем, а в статус наблюдателя. Хотя сказали бы проще – надзирателя. Того же и хотят, чтобы следить, вершить и отправлять в карцер. Говорят, что непременно вернутся в организацию, если она будет реформирована. Но призывая ее освободиться от политизации, они, собственно, и освобождают ее от себя. Стало быть, не в этом дело. А в том, что она – ЮНЕСКО, а Трамп слишком стареско для всего этого добра.
Впрочем, Трамп и так не понимает, что "свой Тулон" у него уже был, когда он взял Белый дом. Каждый следующий шаг приближает его к острову Святой Елены. Хотя, конечно, не в нем одном дело. Он же не Наполеон. Это проблема США, что уже все знают, что с ними бесполезно о чем-нибудь договариваться. И в этом они ничуть не отличаются от тех, с кем, как правило, и не вступают в переговоры. И, по всему выходит, не только в этом.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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