Один на поле он. Дональд Трамп ищет свой Тулон по пути к Ватерлоо

Он захотел поспеть везде. Поэтому и двинулся сразу по всем фазам. Вышел из Парижского соглашения по климату, вышел из ЮНЕСКО, выйдет, наверное, и из атомной сделки с Ираном. Разные направления. Но общая цель.

Нет, Трамп – это не Наполеон. Даже несмотря на планы. И несмотря на то, что один на поле он. В его случае этого явно недостаточно. Бонапарт знал, что для победы надо сосредоточиться на чем-то одном. Потом – на другом. И так далее. По мере наступления. С тем и прославился впервые при взятии Тулона, когда всей артиллерией бил в одну точку и пробил-таки, казалось, неприступную крепость. Трамп захотел поспеть везде. Возраст, знаете ли. Поэтому и двинулся сразу по всем фазам. Вышел из Парижского соглашения по климату, вышел из ЮНЕСКО, выйдет и из атомной сделки с Ираном.

Разные направления. Общая цель – добиться, чтобы его уговорили вернуться на его условиях. Если нет – будьте любезны: американская исключительность – это исключение из правил. Иными словами, выхожу один я отовсюду, нету в коллективах мне нужды. С ними за столом сидеть не буду. Я – звезда. И все мне – до звезды. Вот, скажем, ЮНЕСКО. Ну что он там забыл, кроме долгов. А их как раз ему и не жалко. Как, впрочем, и всего остального. Культурное наследие Трампа – это конкурсы мини-бикини и собрание сочинений в твитах. Что касается США, то им бы за своим наследием уследить, пока все памятники вместе с собственным достоинством не уронили.

И, кстати, освобождение Пальмиры их тоже совсем не радовало. Так что это еще большой вопрос, кто от кого избавился. При этом они по-прежнему будут мозолить ЮНЕСКО глаза до 31 декабря 2018 года. И только потом уйдут. Но тоже не совсем, а в статус наблюдателя. Хотя сказали бы проще – надзирателя. Того же и хотят, чтобы следить, вершить и отправлять в карцер. Говорят, что непременно вернутся в организацию, если она будет реформирована. Но призывая ее освободиться от политизации, они, собственно, и освобождают ее от себя. Стало быть, не в этом дело. А в том, что она – ЮНЕСКО, а Трамп слишком стареско для всего этого добра.

Ему бы себя спасти и сохранить. Движение в его годы – это именно то, что доктор прописал. Вот и не сидит на месте. Идет на КНДР. Идет на Иран. Идет он лесом, стараются сдерживать себя культурные люди. Штатам еще выйти из ООН – и тогда можно будет официально заявить, что они из всех щелей полезли. Для них же есть только один эффективный формат совместной деятельности на все случаи жизни. Проамериканская коалиция. Она и НАТО, и ЮНЕСКО, и ООН, и Господь Бог. В общем, с этой их тягой к выходам и выходкам, им вскоре останется только совсем выйти из ума.

Впрочем, Трамп и так не понимает, что "свой Тулон" у него уже был, когда он взял Белый дом. Каждый следующий шаг приближает его к острову Святой Елены. Хотя, конечно, не в нем одном дело. Он же не Наполеон. Это проблема США, что уже все знают, что с ними бесполезно о чем-нибудь договариваться. И в этом они ничуть не отличаются от тех, с кем, как правило, и не вступают в переговоры. И, по всему выходит, не только в этом.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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