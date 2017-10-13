На игре, или Как Бульбазавр и Пикачу стали в США агентами Кремля

Из свежего сюжета CNN выходит, что своих мозгов у американцев нет. Только тем и живут, что ждут, когда им скажут: Go. Pokemon-Go. Но телеканалу явно не хватает фантазии. Иначе он не упустил бы самого главного.

Когда, казалось, невозможно придумать что-нибудь более смешное, чем уже и анекдоты на тему российского вмешательства, в CNN таки обнаружили этот пресловутый 25-й русский кадр. И 26-й. И 27-й. Их там около 170. И все как один – "агенты Кремля". Шпионская сеть. В мобильном приложении. Главные резиденты – Бульбазавр и Пикачу. Но в Америке их легализовали под именами убитых афроамериканцев. И это не бред. Впервые Москву реально обвиняют не в том, что помогла Трампу, а в том, что мешает.

В телевизоре говорят, что "тролли Путина" разжигают расовую нетерпимость. Не в том смысле, что они завезли рабов и устроили гражданскую войну. В CNN не идиоты, чтобы все сразу рассказывать. Канал утверждает, что Россия через игру Pokemon Go выводила массы против полицейского произвола. Было это, дескать, так. Ловцам виртуальных человечков поступали указания искать их в эпицентрах кампании "Не стреляйте в нас!". Дальше – дело техники. Пользователи стекались к местам протеста и получали установку называть своих покемонов именами жертв правоохранительного насилия.

То есть, делает вывод CNN, Москва причастна к защите прав темнокожих. Обвинение, за которое Путину впору дать орден за заслуги перед американским отечеством. Но его награждают очередным приступом русофобии. Понятно же, что возмутить американцев должно не то, что их убивают, а то, что русские играют на этом. Грамотный ход. С Клинтон же прокатило. Правда, и саму Клинтон прокатили. Но многие запомнили, что виноват не Нацкомитет демократов за то, что сливал Сандерса, а Россия за то, что, в принципе, могла это раскрыть.

И это CNN еще не все рассказал, предоставив аудитории возможность самой догадаться, что это же именно русские заставляли темнокожих граждан ловить покемонов вместе с пулей полицейских. И это русские затем вынуждали людей искать этих существ внутри памятников конфедератам, чтобы гарантированно их раскурочить. А игрокам в баскетбол и американский футбол, наоборот, не советовали что-либо искать в гимне и флаге. Поэтому они и благодарили Кремль, стоя на коленях.

Кстати, о флагах. Когда спецслужбы снимали триколоры с российских дипобъектов, они тоже, скорее всего, искали Пикачу. Как и тогда, когда там же рылись в документах и вскрывали паркет. А как иначе, если даже представитель Госдепа Хезер Науэрт честно призналась, что сама не знает, зачем. А все просто – Россия вынудила. Штатам же ее флаги без надобности, а ей – лишь бы обвинить США в нарушении международных норм. А США, между прочим, когда пришли в себя после этого наглого вмешательства в их сознание, заявили, что с радостью отдадут Москве ее флаги. Это примерно как украсть телефон и затем вежливо вернуть симку.

Но вернемся к нашим американцам. После сюжета CNN мы вполне можем их так называть. Своих же мозгов, выходит, у них нет. Только тем и живут, что ждут, когда им скажут: Go. Pokemon-Go. Телеканалу явно не хватает фантазии. Иначе он не упустил бы самого главного. Таким нехитрым способом Россия и заставила США отыскать своего покемона на избирательных участках и переименовать его в Дональда. Все сходится. Он же так и не вышел из мобильного приложения.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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