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И эти люди учат других, как себя вести: США собираются воспитывать Иран

16:4313.10.2017
(обновлено: 16:44 13.10.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкГодовщина исламской революции на площади Свободы в ТегеранеГодовщина исламской революции на площади Свободы в Тегеране
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пригрозив выйти из "ядерной сделки" с Тегераном, Белый дом, вероятно, надеялся напугать иранцев. Но напугал весь мир. Кроме Ирана.

Иран ведет себя "безрассудно". Такую оценку Тегерану "поставил" Вашингтон, который, напомню, сам в последнее время удивляет общественность непоследовательными и противоречивыми поступками:  США ждут взаимодействия с КНДР, грозя ей "огнем и яростью"; под заявления о том, что нужно налаживать отношения с Россией, срывают флаги с наших дипобъектов. И эти люди решили научить Тегеран правильно себя вести.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Белом доме, Вашингтон, США. 27 января 2017 года
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Эксперт о ситуации вокруг Ирана: для США и Британии "поменялась лишь буква"
Ведь, как говорится в материалах Белого дома, Иран воспользовался региональными конфликтами, чтобы расширить там свое влияние. И это каким-то образом угрожает интересам США. Звучит так, будто укрепить там свое влияние рассчитывал Вашингтон. Потому что причины появления такой ситуации в Белом доме объясняют неосмотрительным уходом из региона Америки во времена правления Барака Обамы.

Недовольство Вашингтона уже выходит за пределы ядерной сделки и распространяется буквально на все, что связано с Ираном: от поддержки Башара Асада до кибератак на США (в этом вообще обвиняют всех, кто не угодил, даже Северную Корею). В связи с этим американская администрация собирается "изменить поведение иранского режима". 

Корпус стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Политолог: Иран продемонстрировал США позицию "максимально жесткого ответа"
Дональд Трамп не раз говорил, что подумывает о выходе из ядерной сделки. И если он это сделает, вся схема развалится, потому что выйдет и Иран.

О том, что такая возможность есть, заявил в пятницу спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани. Хотя и отметил, что заявления из США всерьез воспринимать не стоит – сколько их уже было.

К тому же, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трудно представить, как юридически можно выйти из этого соглашения, одобренного резолюцией Совбеза ООН и подлежащего обязательному исполнению. Как бы ни повели себя США, все остальные участники продолжают настаивать на соблюдении договоренностей "шестерки" (или в будущем "пятерки"?) и Ирана. 

И кто в этой ситуации ведет себя безрассудно?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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