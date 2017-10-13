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Сорняки, листья, флаги… У Госдепа после взлома дипобъектов РФ сдали нервы

14:0913.10.2017
(обновлено: 14:10 13.10.2017)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг перед Капитолием в ВашингтонеАмериканский флаг перед Капитолием в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вы повторяете аргументы России, – набросились в Госдепе на журналистов, задававших неудобные вопросы про скандальную ситуацию с флагами на дипмиссиях РФ. И выдвинули свою версию – удобную. Но уж очень неуклюжую.

Осень. Листья желтые над городом кружатся. С тихим шорохом нам под ноги ложатся. Буквально засыпают город, добавим. Точнее, города. Американские в особенности. Некоторые. Вашингтон там, Сан-Франциско. Ну, там, где российская дипломатическая недвижимость есть. Нужно вовремя убираться и делать это с максимальной тщательностью. Иногда в режиме клининга попадаются под руку "чистюль" флаги иностранных государств. Во всяком случае, если послушать представителей Госдепа. Хезер Науэрт – как раз такая. Прекрасная представительница. На очередном брифинге ее буквально запытали вопросом о том, что же случилось с символами российского государства в торгпредстве в Вашингтоне и генконсульстве в Сан-Франциско. Сколько она ни старалась уйти от разъяснений, как бы не замечая, пропуская мимо ушей тему, ничего не получилось. Пришлось "нести ответ". Лучше бы она и правда избежала этой участи. Уж больно невразумительный комментарий вышел, если не сказать смешной.

Дым над крышей Генерального консульства России в Сан-Франциско
© AP Photo / Eric Risberg
Флажная уборка. США расчистили путь к захвату дипсобственности России?
По ее словам, флаги убрали чуть ли не в рамках ухода за зданиями. В общем, клининга. Нет, она, конечно, напрямую этого не утверждала, начав свой краткий спич с двойного "не знаю, не знаю". Но потом все-таки робко, как-то неуверенно выдвинула версию. Заодно приоткрыла завесу тайны некоторых особенностей работы Госдепа. Выяснилось, что ведомство должно "поддерживать здания на определенном уровне в рамках закона об иностранных миссиях". В том числе – внимание! – бороться с сорняками, вынимать почту и газеты, а также снимать флаги. Вот тебе на. Оказывается, Госдеп – ведомство самого широкого профиля, озабоченное не только внешней политикой США, но и сорняками, и газетами в почтовых ящиках, и чужими флагами. 

Кстати, с этой самой внешней политикой, казалось бы, основным фронтом работы – не ладится. Причем хронически. Ну, может быть, с сорняками дело лучше обстоит. С флагами-то уж точно. Снимают на раз-два-три. Правда, с "должным уважением". Науэрт уточнила на всякий случай, что американские власти готовы отдать флаги российской стороне. Мол, им чужого не нужно. И, видимо, не сочла своей обязанностью извиниться за надругательство, как произошедшее определили в МИД России. Напротив, официальное лицо ведомства пошло в атаку на чересчур прытких журналистов, которые поставили ее в тупик, задавая неудобные вопросы. И обвинило их в пророссийской ангажированности. А что, крайне уютная позиция в современной Америке – чуть что, валить все на Россию или ее законспирированных "клевретов" из числа местных. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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