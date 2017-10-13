Двадцать лет с декларацией о демократии

Радио Sputnik продолжает спецпроект "Путь к международному диалогу. Российская повестка Межпарламентского союза". В четвертой части речь пойдет об актуальных темах, которые будут затронуты на ассамблее МПС в Санкт-Петербурге.

Спецпроект "Путь к международному диалогу. Российская повестка Межпарламентского союза". Часть 4

Предыдущие главы:

Российский сектор Межпарламентского союза

Парламентарии на острие проблем

Межпарламентский союз – "прародитель" ООН

"К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия" – так называется резолюция, предлагаемая для принятия на 137-й ассамблее Межпарламентского союза. В ее основе – устав ООН, Всеобщая декларации прав человека, Венская декларация и программа действий, международные пакты о правах и другие принципиально важные документы.

Предварительное обсуждение резолюции состоялось на 136-й ассамблее МПС в Дакке – по ее содержанию выступили представители 25 государств, предложив десятки поправок. Но даже после того, как летом нынешнего года был подготовлен согласованный сводный проект Межпарламентского союза, из разных стран продолжали поступать предложения об изменениях.

Текст резолюции – в полной мере плод международных усилий. Его соавторы (и содокладчики на 137-й ассамблее) – парламентарии из Индии, Нидерландов и России. "Именно Россия выступила инициатором резолюции о демократии", – подчеркнул в интервью радио Sputnik один из авторов документа, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. Он же отметил, что юбилей нынешнего года – 20-летие Всеобщей декларации о демократии – не главный повод обратиться к анализу демократических процессов в современном мире. Главное, по словам Ильяса Умаханова, отразить их новое понимание.

"Начнем с того, что мы констатируем: демократия не является монополией какой-то одной страны, группы стран или региона, что это общемировая идея. Второе: мы исходим из того, что демократию невозможно насаждать и навязывать извне, что демократия предполагает учет исторических, культурных, национальных, религиозных особенностей. Третье – это то, что демократии, или механизмы демократические, они не статичны, находятся в развитии. И когда это поступательное развитие, то это всеми приветствуется. Когда это изменение, нарушающее общепринятые нормы демократии, прав человека и так далее, то это вызывает законную критику. Поэтому анализ того, что происходит в странах, это тоже одна из задач обсуждения резолюции, и площадка Межпарламентского союза очень логично вписывается в решение этой задачи".

© Фото : Hadi Здание Межпарламентского союза в Женеве

Содержание резолюции предполагает отнюдь не общий, а весьма конкретный разговор парламентариев. Как пояснил Ильяс Умаханов, в мире наблюдаются вопиющие нарушения базовых демократических принципов и документов, которые принимались Советом Европы и другими международными структурами. Примером может служить недавно принятый Верховной радой Украины закон об образовании, затрагивающий и права национальных меньшинств, и положения Европейской хартии региональных языков. Есть примеры якобы "укрепления демократии" в той или иной стране путем вмешательства извне, когда под предлогом необходимости демократических преобразований проводится фактически государственный переворот. И это тоже станет предметом обсуждения на петербургской Ассамблее МПС. "Демократия – это право каждого народа и каждого человека на собственное понимание своего развития и собственный выбор пути этого развития", – подчеркнул Ильяс Умаханов. И это – убежденность не только российского сектора МПС.

"Это, скорее, не российский взгляд, а консолидированный взгляд или попытка его проецировать на всю ассамблею, чтобы получить либо ее одобрение, либо скорректировать какие-то подходы, которые прописаны. Я все же склонен полагать, что те формулировки, которые там заложены, они в большей мере тянут на конструктивную поддержку, чем на раскол во мнениях во время дискуссий. Впереди серьезные обсуждения, сверка часов, надеюсь, убеждения, но не обиды. Дискуссии будут, дискуссии будут жаркими. Мы очень рассчитываем, что при этом дискуссии будут конструктивными и взаимоуважительными. Легких путей не ищем, но и дополнительной проблемы для себя не создаем", – отметил Ильяс Умаханов.

Возможное число участников обсуждений резолюции о демократии исключительно велико. 137-я ассамблея, как выразился Ильяс Умаханов, уже за неделю до своего открытия "установила абсолютный рекорд по всем весовым категориям". Никогда в истории Межпарламентского союза его форумы не объединяли свыше полутора сотен стран. И почти вдвое перекрыт рекорд общей численности участников в Женеве, где находится штаб-квартира организации. В Швейцарию съехались чуть более 1400 человек, а Санкт-Петербург примет более 2300. По словам организаторов 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, интерес к России, к Санкт-Петербургу ожидался очень высокий, но даже повышенные ожидания оказались кратно перекрыты.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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