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Европейцы признались: без российских денег – все наперекосяк

12:4813.10.2017
(обновлено: 12:49 13.10.2017)
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© AFP 2017 / Patrick HertzogПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла КириакидесПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
История со сменой руководства ПАСЕ по-своему весьма поучительна. Она говорит о том, что у всего есть свои пределы – в том числе и у русофобии на европейских площадках.

Эксперты говорят, что с избранием на пост временного главы ПАСЕ киприотки Стеллы Кириакидис шансы на примирение Парламентской ассамблеи с Россией резко увеличились. 

Испанец Педро Аграмунт, занимавший до этого должность председателя ПАСЕ, ушел с поста, можно сказать, добровольно-принудительно. Он был подвергнут резкой критике частью депутатов ассамблеи за поездку в Сирию вместе с российскими парламентариями и встречу с Башаром Асадом. После этого глава ПАСЕ и засобирался в отставку. Его вообще считали пророссийской фигурой. На самом деле Аграмунт всего лишь выступал за поиск компромисса с Россией.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Политолог: ПАСЕ придется свернуть ряд программ из-за решения России
Стелла Кириакидис по результатам голосования с огромным перевесом победила литовца Эмануэлиса Зингериса. Что касается ее соперника. Он построил свою предвыборную кампанию на борьбе с "русской угрозой". Но, как оказалось, антироссийская команда в ПАСЕ не настолько однородна. По мнению экспертов, выдвижение Зингериса вообще было ошибкой. По мнению ряда экспертов, в ПАСЕ прибалтов недолюбливают и используют их только для каких-нибудь антироссийских акций. Короче говоря, когда руководство ПАСЕ хочет сделать свою трибуну рупором антироссийской истерии, прибалтийские депутаты получают команду "фас". В остальных случаях их стараются держать на коротком поводке и в наморднике.

Как известно, сейчас Россия не принимает участие в заседаниях ПАСЕ, так как ее лишили права голоса в организации из-за ситуации с Крымом. Наши парламентарии сказали, что вернутся в ПАСЕ только после отмены "дискриминационных норм". Глава нашей делегации в ПАСЕ, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что россияне вернутся в Парламентскую ассамблею только в случае, если в ее устав будут внесены поправки, отменяющие возможность лишать делегации стран права голоса.

И главное: Москва отказалась платить взносы в ПАСЕ. А вот это для ассамблеи очень серьезный аргумент в пользу России. Чиновники от ПАСЕ говорят, что это наносит серьезный ущерб ее деятельности. Потому что, по словам докладчика ПАСЕ по деятельности бюро Иена Грейнджера, речь идет об "очень большой сумме". Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сказал, что из-за решения Москвы не платить "мы должны реструктурировать организацию, сократить персонал на 10%". 

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Политолог: ПАСЕ в отношении России проявляет лицемерие
Интересна была реакция украинской делегации. Они назвал отказ России платить "шантажом" и заявили, что русские "должны платить безусловно". Платить за что? Чтобы украинские депутаты несли с трибуны ПАСЕ несусветную чушь, а мы при этом не имели голоса? Впрочем, украинская демократия известна и весьма своеобразна. Ее символом можно сделать сюжет, как ныне покойный Сашко Билый стучал автоматом по столу какого-то регионального руководителя и требовал безусловного выполнения его ультиматума. Наглядно и убедительно… 

Впрочем, изначально было понятно, что без России ПАСЕ не обойтись. Ассамблея, конечно, орган консультативный, не обладает никакой властью. Это – "говорильня", форум европейских парламентариев. Но все-таки  на сегодня ПАСЕ – практически единственная европейская площадка для контактов российских депутатов с коллегами. 

Стелла Кириакидис будет исполнять обязанности временного председателя ПАСЕ до января. После этого Совет Европы должен вернуться к вопросу выборов главы ПАСЕ. И многие эксперты считают, что новый председатель будет центристом и не пойдет на поводу антироссийской пропаганды парламентариев из Польши, Прибалтики и Украины. У этих стран, видимо, в их протогенетической памяти слишком сильно женское начало. А женщина, как известно, из ничего может сделать три вещи: скандал, салат и шляпку.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik 

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