Здесь и прежде можно было встретить чуть ли не всю Организацию Объединенных Наций. Но теперь количество перешло в еще большее количество. Пока только здесь. Но, судя по динамике, и по всей Германии немцы рождаются реже, чем приезжают "новые немцы".
Вавилонская Башня Гете. Во Франкфурте немцы теперь – меньшинство
Они теперь не могут даже смотреть на все со своей колокольни, не то что на все с нее плевать. У них ее уже и нет. Во Франкфурте-на-Майне накануне вечером сгорела дотла 43-метровая Башня Гете. Едва ли не самая высокая обзорная точка города и одна из его основных достопримечательностей. Впрочем, с нее вряд ли можно было разглядеть главную особенность деловой столицы ФРГ. Она на улицах и переулках, в домах, в словах и в цифрах. Она в том, что так "майна" во Франкфурте-на-Майне немцы еще не опускались. И это какая-то мистика, что именно в день большого пожара они узнали из газет, что они теперь здесь официально этническое меньшинство.
Это где-то уже было. Башня, падение, столпотворение, смешение народов. Франкфурт еще не переименовали в Вавилон, но впервые в Германии в одном из крупнейших ее центров мигранты превзошли по численности коренных жителей. Понаехавшие и выходцы из их семей на полтора пункта превысили 50%. Так что язык Гете на малой родине Гете уже услышишь, наверное, реже, чем при самом Гете. И это вещь посильнее Башни Гете. Пусть это пока не так криминально, как, например, в Лондоне. Там еще четыре года назад лишь 45% причисляли себе к "белым британцам". И понятно, что за это время их точно больше не стало.
Но в том числе и поэтому: Лондон гуд бай. Он же затем и устроил себе Brexit, чтобы уйти от этой миграционной зависимости. А Франкфурт никуда не уходит. И Кельн. И Мюнхен. И Берлин. И Меркель от них никуда не уходит. Хоть и договорились ХСС с ХДС ограничить легализацию беженцев, но, во-первых, это все равно еще по 200 тысяч человек в год. А во-вторых, "зеленые", без которых Меркель никак не остаться канцлером, принципиальным условием вхождения в коалицию называют отмену миграционной квоты.
Аллах их знает, почему. То ли потому, что в отличие от возможных партнеров по альянсу именно себя видят главным сигналом светофора. То ли потому, что с исламским знаменем цвета одного. То ли потому, что среди лидеров у них этнический турок. Но точно не потому, что Франкфурт теряет немецкое качество. Кстати, именно турецкая диаспора в нем самая многочисленная. Дальше идут балканские переселенцы, выходцы из Восточной Европы. И только потом идут арабские беженцы. Но ведь они все идут и идут. И поток их не иссякает. А Франкфурт, между тем, уже превратился в "город без большинства". Так его окрестили местные СМИ.
Хотя он всегда отличался пестротой и этническим разнообразием. Все-таки альфа-город – так называют признанные центры мировой экономической системы. Здесь и прежде можно было встретить чуть ли не всю Организацию Объединенных Наций – выходцев из 194 стран мира. Но теперь количество перешло в еще большее количество. Пока только здесь. Однако, судя по динамике, и во всей Германии немцы рождаются реже, чем их разбавляют.
А что касается Башни Гете, то один раз ее уже теряли. Поставленная еще в 1867 году, она к концу Первой мировой совсем обветшала и ее демонтировали. Но в 1931 отстроили в два раза выше. Может быть, им больше не испытывать судьбу, а просто перечитать Библию. Тем немногим, кому она здесь еще интересна. То место, где ясно написано, что бывает, когда пытаются дотянуться до небес. Богу – богово, а Франкфурту-на-Майне – "майна". По крайней мере, "вира" немцам тут никак не светит.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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