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Флажная уборка. США расчистили путь к захвату дипсобственности России?

16:3712.10.2017
(обновлено: 16:38 12.10.2017)
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© AP Photo / Eric RisbergДым над крышей Генерального консульства России в Сан-ФранцискоДым над крышей Генерального консульства России в Сан-Франциско
© AP Photo / Eric Risberg
После вторжения спецслужб США в здания российских дипмиссий, и особенно после обыска, устроенного ими после того, как все выехали, новый жест Госдепа почему-то уже не удивляет.

Их Дональд, имидж чтоб исправить, когда не в шутку занемог, чтоб уважать себя заставить, он лучше выдумать не смог. Чем громкое заявление о том, что Америку при нем стали уважать во всем мире. Потом уточнил, что не во всем, а лишь некая страна, откуда, как он сказал, позвонили "с очень важными новостями". "Это страна, которая нас не уважала, но уважает нас сейчас", – подобно тем самым "фейковым" СМИ предложил Трамп и ему поверить на слово. Ведь страну эту он так и не назвал. 

Люди на крыше здания Генерального консульства России в Сан-Франциско
© REUTERS / Stephen Lam
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Хотя, нет, назвал. Где-то с месяц назад. Намбия. Кажется, что только она и могла выразить президенту США респект. Без него же о ней никто бы и слыхом ни слыхивал. Не исключено, конечно, что это было признание из реального государства. Но то ли Трамп его недостаточно высоко оценивает, поэтому и не произнес вслух. То ли оно само его об этом попросило, чтобы не вызывать ехидные усмешки мирового сообщества. В любом случае, это точно не Россия. В послании ее МИДа Вашингтону звучат совсем другие ноты. Насколько позволяет ситуация, дипломатические.

Хотя обычно у нас о таких случаях говорят проще: пусти козла в огород. Даже несмотря на то, что этих никто не приглашал – сами вломились, их сути это не меняет. Оставляют же от международного права рожки да ножки. Впрочем, после вторжения спецслужб США в генконсульство России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, и особенно после шмона, устроенного ими уже после того, как все выехали, новый жест почему-то уже не удивляет. Обычно так и происходит. Сначала вероломно вторгаются, затем оккупируют, после чего сбрасывают флаги. 

Сотрудник Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США у входа в Генеральное консульство России в Сан-Франциско, США. 3 октября 2017
© REUTERS / Stephen Lam
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Вместо них, правда, тут же вывешивают свои штандарты. Но у американцев, видимо, это следующий этап. В Госдепе, однако, как и тогда, когда обыски российской дипсобственности назвали осмотром, сейчас тоже говорят об исключительной заботе. Мол, флаги же не сбросили вниз, как сделали бы какие-нибудь фашисты, а бережно убрали с глаз долой на хранение. Чтоб не пылились и не вились на ветру. Опять же, вводят народ в заблуждение. Люди могут решить, что русские по-прежнему тут.

Кроме того, слишком ранимые агенты спецслужб смущаются при виде атрибутов иностранного государства. Как-то неудобно им вторгаться в его пределы и, каждый раз переступая порог, преодолевать еще и себя. А без триколоров они здесь будут чувствовать себя как дома. Потом и не только они. Ведь это единственное, что пока неизвестно: для кого именно американцы вскоре вывесят здесь свои флаги. А они это сделают, объяснив заботой о флагштоках, которые без этой материи просто заржавеют.

Они же так и говорят, что "обеспечивают безопасность этой собственности, и содержат ее в соответствии со своими обязательствами". Но не уточняют, обязательствами перед кем. Однако уверяют, что флаги были сняты со всеми почестями. Могли бы тогда уж заодно их выстирать, высушить и выгладить. Хотя, если хотели нам помочь выразить наше отношение к их дипломатии, не обязательно было флаги убирать, их достаточно было лишь приспустить. Тем более, если по Пушкину, а не по Трампу, то лучший способ уважать себя заставить – это сыграть в ящик. Именно там, похоже, наши отношения и оказались.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik  

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