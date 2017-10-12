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Российский сектор Межпарламентского союза

15:5712.10.2017
(обновлено: 15:58 12.10.2017)
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© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоПерейти в фотобанкТаврический дворец в Санкт-ПетербургеТаврический дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Радио Sputnik продолжает спецпроект "Путь к международному диалогу. Российская повестка Межпарламентского союза". В третьей части речь пойдет о МПС как площадке, на которой представлены самые разные точки зрения, интересы и позиции многих стран.

Спецпроект "Путь к международному диалогу. Российская повестка Межпарламентского союза". Часть 3

Предыдущие главы:

Парламентарии на острие проблем

Межпарламентский союз – "прародитель" ООН


Российский сектор Межпарламентского союза
"В июле 1906 года в Таврическом дворце на заседании Государственной думы Российской империи было принято историческое решение о направлении в Лондон первой российской делегации для участия в 14-й Ассамблее Межпарламентского союза. А в октябре 2017 года колыбель российского парламентаризма – Таврический дворец примет участников и гостей 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза". Официальное заявление Совета Федерации РФ напомнило историю участия России в работе организации. 

Россия принимает парламентариев МПС второй раз. Впервые это произошло в 1998 году, когда в Москве состоялась сотая конференция союза. Тогда были утверждены три документа, и первой по важности стала резолюция о действиях парламентов "с целью обеспечения продвижения и защиты всех прав человека в XXI веке". Другое значительное событие первой встречи – образование в МПС геополитической группы "Евразия" (в присутствии делегаций России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и Таджикистана). 

В разные периоды существования МПС его российский сектор был по-разному активен. С одной стороны, в советское время на протяжении ряда лет отечественные парламентарии вовсе не участвовали в работе МПС. С другой стороны, в последние два-три года деятельность МПС вошла в зону повышенного внимания со стороны России. Как отмечает председатель комитета по международным делам Совета Федерации, вице-президент Межпарламентского союза Константин Косачев, последнее обстоятельство объясняется двумя причинами:

"Во-первых, уникальными возможностями МПС как площадки, на которой представлены самые разные точки зрения, интересы и позиции по актуальным вопросам международной повестки дня, и никто никому не пытается эти позиции навязывать".

Но есть и второе, подчеркивает Константин Косачев, очень существенное объяснение:

"Возможности российской парламентской дипломатии в последние годы были искусственно ограничены на некоторых других площадках, где мы тоже были всегда активны – парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ. Усилиями западных участников этих ассамблей они превратились в инструмент давления на Россию. А я убежден в том, что никакой национальный парламент, и здесь Россия ничем не отличается от других стран, никогда не приемлет политику давления, шантажа и санкций в свой адрес. В МПС санкций никогда не применялось, и я уверен, не будет применяться и впредь. Там у каждой страны есть равные возможности для того, чтобы отстаивать свою точку зрения. То, что США и конгресс США не участвуют в деятельности МПС, на мой взгляд, подтверждает, что американцы не готовы дискутировать на равных с альтернативными позициями, которые точно также имеют право на существование. И в этом смысле американская позиция гораздо слабее той, которую отстаивает в МПС Российская Федерация". 

© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Косачев
Решение о проведении 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге было принято подавляющим большинством голосов в ходе 135-й Ассамблеи МПС в Женеве 27 октября 2016 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает его "несомненным успехом межпарламентского движения, государств, стремящихся выстроить международные отношения на принципах равноправия, демократии, уважения и учета взаимных интересов". Но решение парламентариев собраться в России свидетельствует также и о растущем влиянии российского сектора в МПС. В этом уверен Константин Косачев: 

"Мы не только получили право принимать у себя очередную ассамблею. Мы являемся инициаторами и авторами двух ключевых резолюций, которые принимались и будут приниматься на предыдущей и соответственно на предстоящей сессиях МПС. Кроме того, по инициативе России МПС будет уделять значительно больше внимания горячим точкам, в частности, политическому урегулированию ситуации в Сирии. Вместе с Межпарламентской ассамблеей СНГ мы выступили с инициативой учреждения Международного дня парламентаризма. И мы тоже рассчитываем, что это решение будет принято на предстоящей в Санкт-Петербурге ассамблее. Поэтому, не умаляя значения активности других национальных делегаций, могу твердо утверждать, что мы в числе передовиков, мы та страна, которая занимает в Межпарламентском союзе наиболее активные позиции".  

Выбор места проведения 137-й Ассамблеи МПС – очевидное доказательство полной несостоятельности попыток изоляции России. Не стоит забывать и о том, что Санкт-Петербург имеет богатейший опыт организации и проведения крупных международных мероприятий на самом высоком уровне.

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