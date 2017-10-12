Хамство, а не политика: российская дипмиссия в США подверглась новой атаке

В Госдепе не смогли объяснить причину, по которой с конфискованных властями США российских дипобъектов были сняты государственные флаги РФ. Похоже, Америка окончательно перестала отдавать себе отчет в том, что она творит.

Должны быть какие-то правила. И в отношениях людей, и в отношениях государств. Иначе будет хаос. Казалось, эта нехитрая истина всем очевидна. Выходит, не всем. Что и доказывает история с исчезновением российских флагов с объектов российской дипломатической недвижимости в столице США и в Сан-Франциско. Несмотря на заверения Вашингтона, под контролем которого находятся эти здания, что сняты были полотнища с должным почтением, а действия властей соответствуют Венской конвенции, сами дипломаты говорят о том, что флаги скорее сорвали.

А между тем флаг государства – это его главный символ. Если угодно – одна из ключевых святынь. А к святыням, пусть даже чужим, приличные сообщества относятся не просто уважительно, а сверхуважительно. Это толпа жжет флаги ненавистных стран. Официальные органы должны – хочется верить, что должны все-таки – вести себя подобающим образом. Как минимум тактично. В том числе и ради самоуважения. И не важно, в каком состоянии межгосударственные отношения. Земной шарик у всех один.

Получается, в общем-то, как в шутливой истории про наполовину беременную женщину. Абсурд вперемешку с лицемерием. Если бы американские власти уподобились той самой разъяренной толпе и заявили, что не согласны не только с усилением России, но и с самим фактом ее существования, а потому не хотят, чтобы флаг этого государства даже напоминал о нем на территории Соединенных Штатов, тогда было бы все по-честному. Все понятно. Но когда Вашингтон по факту уподобляется этой самой толпе, но при этом заявляет, что провел некие манипуляции с флагом аккуратненько и жутко почтительно, то это и есть лицемерие. В квадрате.

Еще ведь не потеряла актуальности совершенно выходящая за рамки всех мыслимых и немыслимых правил и приличий ситуация с самой этой недвижимостью, которая, по сути, подверглась рейдерскому захвату, а затем и тотальным обыскам со взломом замков. И тут новая выходка.

Нужно уметь уживаться, уважать друг друга и разговаривать. Находить в себе силы. Москва находит, о чем постоянно и заявляет во всеуслышание. Америка – делает вид. В результате усилиями Вашингтона взаимоотношения двух стран планомерно деградируют. Сколько угодно можно пустословить о необходимости конструктивного диалога и готовности к нему. На деле все происходит ровно наоборот. А межгосударственные отношения ведь так устроены, что на любой откровенно недружественный дипломатический шаг неминуемо последует ответ. Россия, кстати, уже заявила о возможности прекращения работы еще 150 представителей американской дипмиссии, чтобы достигнуть окончательной зеркальности и уравнять число специалистов в двух странах по формуле: 300 на 300.

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что направили американской стороне "решительный протест". Разумеется, прозвучало требование незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать повторения произошедшего впредь. Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти прекратить захват российской дипломатической собственности, сопровождающийся оскорбительными действиями.

Следующий ход – за американской стороной. И что-то подсказывает: вряд ли он будет примирительным и дружелюбным. Сама атмосфера в нынешней Америке к этому не располагает. Климат политический такой. Достаточно ежедневно просматривать новости. Российская повестка занимает там стабильно "почетное" место. То американские сенаторы выскажут грозное недовольство затягиванием Трампом введения новых антироссийских санкций. То пресса предположит, что помимо вирусов программы "Лаборатории Касперского" искали на американских компьютерах секретные данные. И это лишь малая толика в этом бурном потоке. Лучше бы пресса и сенаторы задались вопросом, где и как найти тот стопор, который не позволит российско-американским отношениям деградировать до критически опасного значения.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik