Откуда ветер дует: европейцы уверены во влиянии США на их выборы

Граждане европейских стран считают, что США, а вовсе не Россия, оказывает влияние на выборы в других странах. Таковы результаты исследования, проведенного для Sputnik News компанией IFop.

Жители Европы уверены, что угроза политическим процессам в их странах исходит не с Востока, а с Запада. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено специально для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения – IFop.

Так, в ходе исследования, которое проводилось с 20 по 27 сентября, более 40% французов, немцев и поляков, а также треть британцев заявили, что именно Соединенные Штаты оказывают значительное влияние на выборы в других странах. Причем люди младше 35 лет, с высшим образованием чаще придерживаются этого мнения.

Что касается "руки Кремля", о которой в последнее время постоянно твердят западные СМИ, и без которой, согласно этим же СМИ, не обходятся ни одни выборы, то в это верят менее 30% жителей континентальной Европы. В Великобритании этот показатель еще ниже – 21%.

Зато британцы чаще представителей других стран подозревают во вмешательстве сам Европейский союз. Об этом заявили 18% опрошенных. Для сравнения: во Франции так считают 8% респондентов, в Германии – 10%, в Польше – 12%.

Так что получается, что тезис о "русском следе", в том числе о вездесущих "русских хакерах", который так активно продвигают в тех же Соединенных Штатах, в Европе не находит широкой поддержки. Хотя о попытках Москвы повлиять на электоральный процесс в свое время заявляли и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель. Никаких доказательств, как всегда, представлено не было. Да и результаты выборов оспаривать никто не собирался (и Макрона, и Меркель точно все устраивает).

Что касается США, то вспоминается русская народная мудрость: "Держи вора" громче всех кричит сам вор. А то, как Вашингтон "насаждает" демократию в разных странах, и что из этого получается, хорошо известно.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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