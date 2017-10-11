Очевидное и невероятное. Норвежцы знают, чей Крым, а их власти – нет

Официальный Осло пугает граждан ужасами "российской оккупации" Крыма. А простые норвежцы не боятся – и приехав на полуостров, видят своими глазами совсем иное.

Европейцы должны знать, что Крым – это не опасная и не оккупированная территория. Нам-то в России это давно понятно. Но теперь об этом, может быть, будут знать и в Скандинавии. Хотя бы те, кто лично приехал на российский полуостров. Как, например, сделал норвежец Хендрик Вебер, который привез в Крым целую делегацию – 11 норвежских бизнесменов, политиков, писателей, к которым присоединились еще и два немецких депутата.

Сначала гостей возили по полуострову и знакомили не только с достопримечательностями, но и с местными жителями, чтобы представители Норвегии могли сами понять, что там происходит и как живут люди. Увиденное гостей приятно удивило. А Вебер, который вместе с женой основал объединение "Народная дипломатия. Норвегия", пообещал по возвращении домой продолжать начатую работу: писать статьи и показывать, что Крым – это часть России.

Впрочем, норвежские власти вряд ли захотят это слушать. Свое отношение к этому вопросу они обозначили еще до поездки делегации. Министерство иностранных дел выразило крайнее недовольство.

А заместитель главы МИД Кристин Энстад прямо заявила, что граждане ее страны "не должны" совершать поездок в Крым и Севастополь. По ее мнению, из-за таких вот поездок может "показаться", что так называемая "аннексия" законна. И пообещала наказание за нарушение правил, установленных ограничительными мерами ЕС.

Теперь, когда норвежцы увидели своими глазами, что это и не аннексия вовсе, и хотят об этом рассказать, им, наверное, полагаются дополнительные карательные меры.

А чтобы ни у кого не возникало сомнений, что Россия – это зло, по телевизору рассказали, как российские агенты заставляют норвежцев шпионить в пользу Москвы. Мол, выбирают тех, кто когда-то жил в России или состоит в браке с русскими. И заставляют их выведывать секреты у работодателей, шантажируя благополучием друзей или родственников, находящихся на "вражеской" территории. А хотят коварные русские получить контроль над закрытыми компьютерными сетями и похитить важные для Норвегии данные, утверждается в репортаже телеканала TV2.

В нашем Министерстве иностранных дел заявили, что такие вбросы способствуют росту недоверия и неприязни в отношениях двух государств и нагнетают атмосферу всеобщего страха. Но авторам пасквилей, видимо, именно это и нужно. А правда, которую могут рассказать соотечественникам народные дипломаты, побывавшие в Крыму, видимо, им совсем не нужна.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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