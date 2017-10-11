РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Верной дорогой идете… Странные шутки Белого дома

17:4911.10.2017
(обновлено: 17:51 11.10.2017)
090
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiВид Дипломатической приемной в Белом доме в ВашингтонеВид Дипломатической приемной в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Его обвиняют в том, что приближает мир к катастрофе, а он вроде как говорит, что того и хочет. Других же слов не нашел.

Верной дорогой идете… Странные шутки Белого дома
Удивительно, как мы раньше без него обходились. Как скучна была жизнь до его появления в Белом доме. А с ним – что ни день, то реприза. Но вот он и договорился. Спасибо сенатору Бобу Коркеру. Вывел на чистую воду. Хотя всего-то испугался вслух, что Дональд Трамп своим безрассудством приведет США к третьей мировой войне. А тот возьми, да и согласись. Не прямо, конечно. Он же не совсем тот, за кого его держит Рекс Тиллерсон. Заявил, что "Вашингтон сейчас следует правильным путем". И это, сказал, мой путь.

Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами на территории Белого дома в Вашингтоне. 7 октября 2017
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Американист: Трамп ведет себя как слон в посудной лавке

То есть, его обвиняют в том, что приближает мир к катастрофе, а он говорит, что того и хочет. Других же слов не нашел. А дальше Белый дом мог уже и не объяснять, что босс шутил, когда предлагал госсекретарю померяться с ним IQ. Понятно же, что президент предпочитает сравнивать не интеллект, а размеры своего военного хозяйства. Но, "вы пошутили – мы посмеялись". Хотя юмор-то неуместный. Когда главу сверхдержавы называют (как говорят) "болваном", какие уж тут шутки. А Трамп ведь и сам допустил, что Тиллерсон вполне мог его оскорбить. Потому, собственно, ради прикола и вызвал того на дуэль.

Кстати, почему Дональд прямо у Рекса не спросит: было или нет? Может,  боится услышать правду. С этим же придется что-то делать. Или стерпеть, или уволить. А ни то, ни другое он позволить себе не может. Терпеть – не в его правилах. Уволит – все поймут, что не стерпел. Вообще, жаль, что про IQ он пошутил. Это был бы тот еще "версус баттл". Президент с госсекретарем, например, сыграли бы в города. Или лучше сразу в страны. Для Трампа это – беспроигрышный вариант. Как показала "Намбия", ему даже готовиться не надо. А тут еще проще. В ответ на любую страну оппонента он может всякий раз говорить: "США", поскольку они, как он думает, должны быть везде.

Президент США Дональ Трамп. 25 июля 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Мнение: в США есть тот, кто точно повел бы к третьей мировой, но не Трамп

Трампу, действительно, нечего бояться чужих извилин. Во-первых, как считал Ницше, на базаре мудрость лавочника всегда превзойдет мудрость философа. А во-вторых, если мудрость лавочника измеряется его состоянием, то не миллионеру Тиллерсону тягаться с миллиардером Трампом. Что же касается общих мировых знаний, то с этим сложнее. Президент США пока не доказал свое умственное превосходство даже над Ким Чен Ыном, который в сыновья ему годится. А уже и Иран думает, что умнее – грозится "преподать американцам уроки". "Им нужно испытать некоторый шок, чтобы понять новый смысл силы в современном мире", – поясняют свою мысль в Тегеране.

Трамп, конечно, найдет, чем покрыть. В риторических баталиях он умеет все. Ну, или почти все. Ему бы только еще молчать научиться. Ведь есть же и к этому способности. Вот поссорились его нынешняя с его бывшей – выясняли, кто главнее: первая жена или первая леди. Так он им даже "девочки, не ссорьтесь" не сказал. Если это на него так действует, может быть, на примере его третьей супруги Меланьи ему и про мировую войну втолковать получится. Прямо так и объявить: третья, Дональд, она – последняя. И включить Фрэнка Синатру. Пусть послушает, с чего начинается "Мой путь". "Теперь уже близок конец, и я стою у финального занавеса".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена