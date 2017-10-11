Верной дорогой идете… Странные шутки Белого дома

То есть, его обвиняют в том, что приближает мир к катастрофе, а он говорит, что того и хочет. Других же слов не нашел. А дальше Белый дом мог уже и не объяснять, что босс шутил, когда предлагал госсекретарю померяться с ним IQ. Понятно же, что президент предпочитает сравнивать не интеллект, а размеры своего военного хозяйства. Но, "вы пошутили – мы посмеялись". Хотя юмор-то неуместный. Когда главу сверхдержавы называют (как говорят) "болваном", какие уж тут шутки. А Трамп ведь и сам допустил, что Тиллерсон вполне мог его оскорбить. Потому, собственно, ради прикола и вызвал того на дуэль.
Кстати, почему Дональд прямо у Рекса не спросит: было или нет? Может, боится услышать правду. С этим же придется что-то делать. Или стерпеть, или уволить. А ни то, ни другое он позволить себе не может. Терпеть – не в его правилах. Уволит – все поймут, что не стерпел. Вообще, жаль, что про IQ он пошутил. Это был бы тот еще "версус баттл". Президент с госсекретарем, например, сыграли бы в города. Или лучше сразу в страны. Для Трампа это – беспроигрышный вариант. Как показала "Намбия", ему даже готовиться не надо. А тут еще проще. В ответ на любую страну оппонента он может всякий раз говорить: "США", поскольку они, как он думает, должны быть везде.
Трампу, действительно, нечего бояться чужих извилин. Во-первых, как считал Ницше, на базаре мудрость лавочника всегда превзойдет мудрость философа. А во-вторых, если мудрость лавочника измеряется его состоянием, то не миллионеру Тиллерсону тягаться с миллиардером Трампом. Что же касается общих мировых знаний, то с этим сложнее. Президент США пока не доказал свое умственное превосходство даже над Ким Чен Ыном, который в сыновья ему годится. А уже и Иран думает, что умнее – грозится "преподать американцам уроки". "Им нужно испытать некоторый шок, чтобы понять новый смысл силы в современном мире", – поясняют свою мысль в Тегеране.
Трамп, конечно, найдет, чем покрыть. В риторических баталиях он умеет все. Ну, или почти все. Ему бы только еще молчать научиться. Ведь есть же и к этому способности. Вот поссорились его нынешняя с его бывшей – выясняли, кто главнее: первая жена или первая леди. Так он им даже "девочки, не ссорьтесь" не сказал. Если это на него так действует, может быть, на примере его третьей супруги Меланьи ему и про мировую войну втолковать получится. Прямо так и объявить: третья, Дональд, она – последняя. И включить Фрэнка Синатру. Пусть послушает, с чего начинается "Мой путь". "Теперь уже близок конец, и я стою у финального занавеса".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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