Его обвиняют в том, что приближает мир к катастрофе, а он вроде как говорит, что того и хочет. Других же слов не нашел.

Верной дорогой идете… Странные шутки Белого дома Your browser does not support HTML5 audio

Удивительно, как мы раньше без него обходились. Как скучна была жизнь до его появления в Белом доме. А с ним – что ни день, то реприза. Но вот он и договорился. Спасибо сенатору Бобу Коркеру. Вывел на чистую воду. Хотя всего-то испугался вслух, что Дональд Трамп своим безрассудством приведет США к третьей мировой войне. А тот возьми, да и согласись. Не прямо, конечно. Он же не совсем тот, за кого его держит Рекс Тиллерсон. Заявил, что "Вашингтон сейчас следует правильным путем". И это, сказал, мой путь.

То есть, его обвиняют в том, что приближает мир к катастрофе, а он говорит, что того и хочет. Других же слов не нашел. А дальше Белый дом мог уже и не объяснять, что босс шутил, когда предлагал госсекретарю померяться с ним IQ. Понятно же, что президент предпочитает сравнивать не интеллект, а размеры своего военного хозяйства. Но, "вы пошутили – мы посмеялись". Хотя юмор-то неуместный. Когда главу сверхдержавы называют (как говорят) "болваном", какие уж тут шутки. А Трамп ведь и сам допустил, что Тиллерсон вполне мог его оскорбить. Потому, собственно, ради прикола и вызвал того на дуэль.

Кстати, почему Дональд прямо у Рекса не спросит: было или нет? Может, боится услышать правду. С этим же придется что-то делать. Или стерпеть, или уволить. А ни то, ни другое он позволить себе не может. Терпеть – не в его правилах. Уволит – все поймут, что не стерпел. Вообще, жаль, что про IQ он пошутил. Это был бы тот еще "версус баттл". Президент с госсекретарем, например, сыграли бы в города. Или лучше сразу в страны. Для Трампа это – беспроигрышный вариант. Как показала "Намбия", ему даже готовиться не надо. А тут еще проще. В ответ на любую страну оппонента он может всякий раз говорить: "США", поскольку они, как он думает, должны быть везде.

Трампу, действительно, нечего бояться чужих извилин. Во-первых, как считал Ницше, на базаре мудрость лавочника всегда превзойдет мудрость философа. А во-вторых, если мудрость лавочника измеряется его состоянием, то не миллионеру Тиллерсону тягаться с миллиардером Трампом. Что же касается общих мировых знаний, то с этим сложнее. Президент США пока не доказал свое умственное превосходство даже над Ким Чен Ыном, который в сыновья ему годится. А уже и Иран думает, что умнее – грозится "преподать американцам уроки". "Им нужно испытать некоторый шок, чтобы понять новый смысл силы в современном мире", – поясняют свою мысль в Тегеране.

Трамп, конечно, найдет, чем покрыть. В риторических баталиях он умеет все. Ну, или почти все. Ему бы только еще молчать научиться. Ведь есть же и к этому способности. Вот поссорились его нынешняя с его бывшей – выясняли, кто главнее: первая жена или первая леди. Так он им даже "девочки, не ссорьтесь" не сказал. Если это на него так действует, может быть, на примере его третьей супруги Меланьи ему и про мировую войну втолковать получится. Прямо так и объявить: третья, Дональд, она – последняя. И включить Фрэнка Синатру. Пусть послушает, с чего начинается "Мой путь". "Теперь уже близок конец, и я стою у финального занавеса".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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