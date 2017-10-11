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Украинский "железный занавес": и тут схалтурили

15:4511.10.2017
(обновлено: 15:49 11.10.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска на российско-украинской границеАвтомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Украинским чиновникам хотят законодательно запретить поездки в Россию. Под страхом административной и даже уголовной ответственности. Похоже, проблема острая.

Пока в Киеве народные избранники готовят законопроекты о запрете поездок в Россию, их народ готовит торбы и чемоданы, и массово мигрирует в направлении Москвы. Одни "патриоты" клеймят и позорят посещающих Россию, другие штурмуют поезда в северном направлении. А может, это одни и те же люди?

Автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Политолог: у запрета поездок украинцев в Россию – три уровня последствий

Министерство экономического развития и торговли приводит такие цифры: начиная с января этого года, в Российскую Федерацию с Украины съездили почти три миллиона человек. Это на миллион больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время количество съездивших в страны ЕС  значительно сократилось. Например, в Польшу – почти вдвое.

Еще интереснее статистика по Украинской железной дороге. Направление Львов – Москва пользуется рекордной популярностью и за полгода около 90 тысяч галичан (жителей Западной Украины) отправились в Россию. Что удивительно, пассажиропоток из южных и центральных областей Украины гораздо скромнее. А, кроме поездов, есть еще автобусы, где стоимость проезда в разы дешевле и учет пассажиров ведется не так строго. Билеты раскупаются за несколько месяцев вперед, и каждый рейс забит "под завязку".

Тут не могу не вспомнить слова Порошенко, открывавшего безвизовый режим с Европой: "Прощай, немытая Россия…"," возвращаемся в семью европейских народов…", – о чем это он?

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Мнение: Киев понимает, что открыто объявлять России войну – это странно

Уже закрыто воздушное сообщение между двумя странами, была попытка построить стену на границе, теперь ожидается уголовная и административная ответственность за поездки. А еще тысячи историй в социальных сетях, когда национал-патриоты прессуют соседей, у которых родственники или бизнес в России. Ничего не напоминает такая ситуация?  

Так каковы же истинные причины введения запретов? Может быть, до властей дошло, что если так и дальше будет продолжаться, то к президентским выборам голосовать за Порошенко или других разжигателей войны уже будет некому. Все выедут на заработки в Россию.

Есть и другая очевидная причина: власти Украины отчаянно пытаются установить информационную блокаду. Возвращающиеся ведь могут рассказать, как на самом деле живут люди в соседнем государстве, как относятся россияне к украинцам, какие социальные блага доступны тут каждому.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

Тут уж не заставишь молчать. И это может оказаться действительно реальной угрозой национальной безопасности, как ее понимают нынешние киевские власти.

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