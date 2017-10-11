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Парламентарии на острие проблем

15:2411.10.2017
(обновлено: 15:25 11.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗаседание организационного комитета по подготовке 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. 19 сентября 2017Заседание организационного комитета по подготовке 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Радио Sputnik продолжает спецпроект "Путь к международному диалогу. Российская повестка Межпарламентского союза". Во второй части речь пойдет о проблемах, с которыми сталкивается МПС, и поиске путей их решения.

Спецпроект "Путь к международному диалогу. Российская повестка Межпарламентского союза". Часть 2

Предыдущие главы:

Межпарламентский союз – "прародитель" ООН

Изначальной целью Межпарламентского союза в пору его создания объявлялось поощрение личных контактов между членами всех парламентов – так написано и в уставе организации. Объединение парламентариев для совместной деятельности должно было укрепить международное сотрудничество по важнейшим в мире вопросам. Так и произошло, судя по тому, что МПС пережил два вековых рубежа и две мировые войны, прирастая все новыми членами. Однако отцам-основателям союза вряд ли представлялся тот уровень сложности проблем и та "температура" их коллективных обсуждений, которые наблюдаются в сегодняшней работе международной парламентской площадки. 

Отвечая на вопрос о самых острых повестках Межпарламентского союза, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член российской делегации на 137-й Ассамблее МПС Андрей Климов сказал: 

"Межпарламентский союз только острыми вопросами и занимается. Сегодня это вопросы, связанные с развитием демократии. Наша задача – показать всему миру, что нет единого института в какой-то одной стране, который был бы тождествен идеалу, что могут быть разные модели демократии и каждая страна вправе выбирать ту, которая ей более подходит". 

Однако в ряду важнейших для МПС немало и других тем, продолжает Андрей Климов:  

"Есть проблемы связанные с миграцией, они тоже в поле зрения МПС, есть проблемы, связанные с развитием виртуального пространства и IT-технологий, потому что они стали серьезно влиять на общественно-политическую жизнь разных стран, есть вопросы, связанные с неравенством в мире. Неравенство не уменьшается должным образом, и это приводит к разного рода перекосам, таким, например, как перекос Север – Юг. Есть вопросы, связанные с защитой окружающей среды. Здесь надо понимать, что если развивающиеся страны будут выполнять жесткие нормы, то их развитие может остановиться. Кроме того, есть страны, которые к этим нормам относятся скептически. Например, США". 

Примером острейшего вопроса с острейшим его обсуждением может служить принятие "Резолюции о роли парламентов в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств". Этот документ исключительной важности был инициирован российской делегацией и представлен на 136-й Ассамблее МПС, прошедшей в столице Бангладеш Дакке в апреле нынешнего года. В итоге резолюция о предотвращении вмешательства в дела суверенных государств была принята – подавляющее большинство парламентариев одобрило ее главную идею: даже если вмешательство обусловлено гуманитарными соображениями, оно должно осуществляться исключительно в соответствии с Уставом ООН и не использоваться для насильственной смены законных правительств. Но были и остаются парламентарии, которые настаивают на обратном и продолжают возбуждать вокруг решенного, казалось бы, вопроса все новые дискуссии. 

Андрей Климов как член бюро профильного комитета МПС (по вопросам мира и международной безопасности) рассказал о том, как готовилась и принималась резолюция о роли парламента в предотвращении интервенции во внутренние дела суверенных государств: 

"Два года работали над текстом, было принято огромное количество поправок, после чего нам казалось, что документ максимально компромиссный, но государства из так называемой группы "12+" (государства традиционного Запада плюс несколько присоединившихся стран, таких как Украина, например) все время штурмовали документ. И уже в последние дни работы Ассамблеи пытались исключить его из повестки дня и вообще заблокировать. Но ничего у них не получилось – документ был утвержден нашим постоянным комитетом и попал на пленарное заседание. Тогда государства, которые особенно боролись с ним, – их было чуть больше десяти из почти 170, – сделали вид, что не присутствовали при голосовании. Не голосовали ни против, ни в поддержку. То есть работа была сложная, кропотливая, но мы ее успешно завершили. После этого авторитет России на площадке МПС резко вырос". 

Работа ассамблей Межпарламентского союза всегда идет трудно – разброс мнений наблюдается чаще, чем демонстрация единства. Но, по мнению Андрея Климова, это абсолютно нормально:

"Я думаю, что эта площадка постепенно будет тем, чем и должна быть: главным местом политических дискуссий в мире, что позитивно. Если есть площадка для дискуссий, то люди могут, не нарушая ничьих законов и не используя военные методы, приходить к знаковым решениям и значимым выводам для всего международного сообщества". 

Петербургский форум – 137-я Ассамблея Межпарламентского союза – должен подтвердить эту репутацию.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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