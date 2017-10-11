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Отстаньте от Крыма. Украина утомила Европу

14:0011.10.2017
(обновлено: 14:01 11.10.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовВид на город Ялту с горы Ай-Петри.Вид на город Ялту с горы Ай-Петри.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Украинским политикам пора привыкать к реальности – пусть даже она их не устраивает. Европейцы им просто не верят – да и раньше не верили. Просто сейчас уже накопились усталость и раздражение. А в Киеве этого упорно не хотят замечать.

Вот уже четвертый год Крымский полуостров остается камнем преткновения для Европы. Но если раньше объединенный Запад выступал исключительно в защиту украинских позиций, то сейчас тональность заметно изменилась. Не у всех, но общая тенденция просматривается невооруженным глазом. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, например, считает, что о вопросе принадлежности Крыма стоит пока забыть. А президент Чехии Милош Земан пошел еще дальше. На площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы он открытым текстом заявил, что Крымский полуостров окончательно получил российское гражданство и спорить с этим глупо. А чтобы это признание не было столь горьким для Киева, чешский президент предложил, чтобы Россия выплатила Украине компенсацию. Деньгами, газом или углем – не имеет значения. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Какой шум при этом поднялся в незалежной, легко себе представить. Украинские политики и патриоты не стеснялись в выражениях и очень активно крыли Земана на чистом русском. Самыми "цивилизованными", наверное, были высказывания главы украинского МИДа. Павел Климкин призвал оставить президента Чехии в покое, поскольку он всего лишь актер, а режиссировали его заявления якобы другие люди

Но, пожалуй, больше всего украинских "патриотов" задел тот факт, что во время речи Милоша Земана в зале заседаний раздавались аплодисменты. Более того, никто из следующих ораторов даже не попытался возразить чешскому президенту. А украинскому представителю в ПАСЕ, хотя он и рвался к микрофону, слова не дали. Пришлось выражать свое мнение в кулуарах с глазу на глаз. 

Такая реакция вполне объяснима. Европа устала от Украины. От ее бесконечных обещаний реформ и полного отсутствия прогресса. От ее вечного нытья и выпрашивания помощи. От ее угроз  и упреков в адрес европейцев, что, дескать, если бы не Украина, то вся Европа уже давно стонала бы под каблуком русского солдата. Не верят во все это европейцы – да и раньше не верили. Просто сейчас накопились усталость и раздражение. Но в Киеве этого, похоже, упорно не замечают и продолжают зудеть в той же тональности: дайте денег, дайте оружия. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уже даже не просит, а требует предоставить Украине летальное оружие

Более того, он убежден, что западные партнеры обязаны обеспечить незалежную современными технологиями. И открытым текстом признает, что это вопрос сугубо политический. Дескать, только так европейцы могут доказать, что они все еще едины с Украиной. А в том, что это так, в Киеве не сомневаются. Только регулярно удивляются, когда европейские политики внезапно забывают об украинских интересах и вдруг вспоминают о своих.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik 

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