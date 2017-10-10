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Женская логика. НАТО определилось со своим полом

16:5810.10.2017
(обновлено: 17:02 10.10.2017)
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© AFP 2017 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в БрюсселеВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2017 / Virginia Mayo
Видимо, кто-то где-то что-то у них напутал. Они задумывали свой альянс, как блок-трансформер, способный перевоплощаться из политического состояния в военное и наоборот. А получился блок-трансгендер.

Если вдруг кого-то – мало ли как бывает – кроме извечных двух русских вопросов волновала еще и проблема половой принадлежности НАТО, в смысле, он это, то есть блок, или все-таки она, то есть организация, то такого "следопыта" теперь должно отпустить. НАТО со своим полом наконец определилось. И вроде бы у войны не женское лицо, но, судя по действиям этого образования, женская логика. Это когда трудно объяснить поступки здравым смыслом. В их основе, если верить психологам, – боязнь неудач, привлечение внимания, борьба за влияние и банальная месть. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис выступает на Парламентской ассамблее НАТО в Бухаресте
© AFP 2017
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Стало быть, все сходится. НАТО – женщина, коль скоро разворачивает свою группировку еще и в Румынии в ответ на "усиление присутствия России в Черном море после присоединения Крыма". Нормальный человек подумал бы и понял (три года прошло): Россия там не только присутствует, а живет, и лучше бы ей не мешать. Но обратный мыслительный процесс как раз и приводит к выводу, что если ей помешать, она и жить перестанет. 

Генсек Столтенберг, правда, пытается подвести под это дело некое подобие гуманизма. "Наша цель – мир, а не война", – объясняет он по меньшей мере троекратное увеличение натовского контингента в Румынии в дополнение к той американской тысяче, что уже здесь. Но тем самым он лишь еще раз доказывает, что во вверенной ему структуре преобладают все-таки женские гормоны. Мужик бы и не додумался, что максиму "хочешь мира – готовься к войне" можно использовать как алиби. Мол, станем готовиться к войне, все решат, что хотим мира и ничего больше. Вот если бы не готовились к войне, тогда нас заподозрили бы в чем угодно. 

Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В их интерпретации это примерно то же самое, что хочешь правду – готовься к пыткам, хочешь похудеть – готовь еду, хочешь пить – плюнь в колодец, если хочешь поработать – ляг, поспи и все пройдет. Хотя следуй они последней парадигме, сколько жизней на этой планете можно было бы спасти. Но они теперь хотят спасти Румынию. Гонят сюда пехоту, флот, авиацию. И вопреки географии еще и эту страну причисляют к Прибалтике. А что, по всем признакам подходит. Симулирует страх, имеет к России старые счеты, хочет нажить врага, чтобы нажить состояние на защите от него, и у нее тоже есть выход к морю. 

Спорить с НАТО, что это не то море, бесполезно. Если верить той же психологии, женщину не переубедить. Видимо, кто-то где-то что-то у них напутал. Они задумывали свой альянс, как блок-трансформер, способный перевоплощаться из политического состояния в военное и наоборот, а получился блок-трансгендер. Вроде бы чуть что – сразу мускулами потряхивает, но натура-то склочная, вздорная, истеричная. Собственно, мы к ним с известных пор так и относимся, как к женщине. Слушаем – и делаем по-своему. Хотя НАТО – это все-таки оно. Причем когда стран с горкой – полное оно. Поэтому их и тянет в море. Как на суше доказать, что оно не тонет?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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