Для танков – не сезон. Поляки сорвали американские учения

Американские танкисты – сильные и смелые. Они готовы дать отпор даже самому страшному врагу. Но и у них есть свои пределы возможного. К чему они оказались совершенно не готовы, так это к тому, что в Польше, где проходили их учения, начался грибной сезон. Это непредвиденное препятствие сорвало важнейшие маневры в окрестностях Жагани на западе страны. Не то чтобы танкисты не могли проехать сквозь бурно разросшиеся грибницы – нет, проблема не в этом. А в том, что случайно можно было попасть в ходе стрельб в увлеченного грибника и спровоцировать тем самым дипломатический конфликт.
Дополнительные препятствия в виде предупреждающих плакатов и плохой погоды остались незамеченными – увлеченные грибники в порыве страсти могли бы, пожалуй, прогнать со своей территории не только союзника, но и неприятеля, если бы кто-нибудь решил посягнуть на их леса.
Ну вот, а министр обороны Антоний Мачеревич говорил, что для защиты страны хватило бы двух американских дивизий. А оказалось, что и этого не нужно – нужно только нанять парочку агрономов, которые правильно рассадят ягоды-грибы, и одно рыбхозяйство, которое обеспечит невероятный лов в Балтийском море, а, соответственно, и неусыпную защиту берегов.
Так, на чистом энтузиазме и с наименьшими потерями для имиджа и внешнеполитических отношений Польша, наконец, сможет стать смелой, независимой и защищенной страной.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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