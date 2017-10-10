Для танков – не сезон. Поляки сорвали американские учения

Американские танкисты выбрали очень неудачный момент для маневров в Польше. Именно ранней осенью военным лучше в польские леса не соваться.

Американские танкисты – сильные и смелые. Они готовы дать отпор даже самому страшному врагу. Но и у них есть свои пределы возможного. К чему они оказались совершенно не готовы, так это к тому, что в Польше, где проходили их учения, начался грибной сезон. Это непредвиденное препятствие сорвало важнейшие маневры в окрестностях Жагани на западе страны. Не то чтобы танкисты не могли проехать сквозь бурно разросшиеся грибницы – нет, проблема не в этом. А в том, что случайно можно было попасть в ходе стрельб в увлеченного грибника и спровоцировать тем самым дипломатический конфликт.

А произойти такое могло. Ведь польские грибники, наплевав на учения, плодотворное военное сотрудничество двух стран, пресловутую защиту от России и банальный страх просто быть задавленными танком, кинулись в леса собирать урожай.

Дополнительные препятствия в виде предупреждающих плакатов и плохой погоды остались незамеченными – увлеченные грибники в порыве страсти могли бы, пожалуй, прогнать со своей территории не только союзника, но и неприятеля, если бы кто-нибудь решил посягнуть на их леса.

Ну вот, а министр обороны Антоний Мачеревич говорил, что для защиты страны хватило бы двух американских дивизий. А оказалось, что и этого не нужно – нужно только нанять парочку агрономов, которые правильно рассадят ягоды-грибы, и одно рыбхозяйство, которое обеспечит невероятный лов в Балтийском море, а, соответственно, и неусыпную защиту берегов.

И все, не нужна даже киберармия , на которую власти собрались потратить полмиллиарда долларов и которая должна защитить страну от "российских хакеров". Опять же, достаточно будет одного разработчика игр, который заставит всех, кто не пошел по грибы и на рыбалку, сидеть у компьютера и не обращать внимания на информационные атаки неприятеля.

Так, на чистом энтузиазме и с наименьшими потерями для имиджа и внешнеполитических отношений Польша, наконец, сможет стать смелой, независимой и защищенной страной.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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