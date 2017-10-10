Крутой замес: хакеры и Вашингтон против "угрозы РФ". А квашня не треснет?

Делать из мухи слона, не прерываясь ни на мгновенье – это не только жанр современного политического искусства или прибыльный бизнес. Это еще и своего рода общественный диагноз. Ну, или симптомы, которые умелые манипуляторы хотят трансформировать-таки в диагноз. Байка о вероломном вмешательстве России в американские выборы разрастается, как на дрожжах. Того и гляди, квашня треснет. Но конца и края этому психозу не видно. Тема хакеров – топовая месяц за месяцем. Иногда в США следуют робкие опровержения, что, мол, ничего так и не доказано. Но куда там. Запал таков, что все заявления тонут в многоголосом хоре вольных или невольных приверженцев этой "теории".знаменитый антивирус для выведывания секретов АНБ.
Итог: запрет на использование "опасных программ" российского происхождения для госучреждений и огромного количества компаний. И это только из последнего. Список подобных сюрреалистических новостей уже поистине бескрайний.
Но поступила еще одна. Оказывается, американские хакеры и власти работают над проектом по защите от кибератак на будущих выборах. Так сказать, заранее стелют соломку. К такого рода деятельности привлечены губернаторы и другие госчиновники, ученые, аналитики и специалисты, собственно, по самому компьютерному взлому. Вот альянс так альянс. Можно сказать, лучшие умы общества, его сливки привлечены к священной миссии сохранения американского политического суверенитета. Видимо, стал он каким-то чрезмерно хрупким. Коррозия изъела, и любое внешнее вмешательство рассматривается как смертельная угроза. А если такого вмешательства нет – его надо придумать. И получать новые звания, бюджеты и ореол защитника – нет, спасителя Америки и ее самой продвинутой на планете демократии. Более того, мода эта становится международной. Тренд задают в Вашингтоне, а вассалы, как им и положено, с благодарностью ему подчиняются и даже тужатся творчески подойти к процессу. Получается не всегда. Но старания хоть отбавляй. В Польше, например, решили создать аж целые кибервойска для борьбы с "российской хакерской угрозой". Нечто подобное пытаются реализовать и другие. Да и политики, в общем-то, в таких условиях – как в шоколаде. Любую неудачу на выборах можно всегда объяснить: это не я перестал быть актуальным, это все – коварная Москва.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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