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Крутой замес: хакеры и Вашингтон против "угрозы РФ". А квашня не треснет?

13:3210.10.2017
(обновлено: 13:36 10.10.2017)
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© AFP 2017 / Paul J. RichardsОфис Агентства национальной безопасности США в пригороде ВашингтонаОфис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона
© AFP 2017 / Paul J. Richards
Стало известно, что лучшие умы американского компьютерного сообщества, его "сливки" привлечены к священной миссии сохранения политического суверенитета США. Видимо, стал он каким-то чрезмерно хрупким.

Делать из мухи слона, не прерываясь ни на мгновенье – это не только жанр современного политического искусства или прибыльный бизнес. Это еще и своего рода общественный диагноз. Ну, или симптомы, которые умелые манипуляторы хотят трансформировать-таки в диагноз. Байка о вероломном вмешательстве России в американские выборы разрастается, как на дрожжах. Того и гляди, квашня треснет. Но конца и края этому психозу не видно. Тема хакеров – топовая месяц за месяцем. Иногда в США следуют робкие опровержения, что, мол, ничего так и не доказано. Но куда там. Запал таков, что все заявления тонут в многоголосом хоре вольных или невольных приверженцев этой "теории".

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© Фото : J. Peter Donald, FBI
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То "проплаченная" Россией реклама в Facebоok и Instagram, якобы направленная на продвижение "своего кандидата". И неважно, что львиная доля российской рекламы была опубликована уже после выборов президента, а другая ее часть так и не нашла своего потребителя. То сногсшибательная "информация" о том, что Москва, дескать, наняла чернокожих блогеров для дискредитации Хиллари Клинтон. То подозрения пали на "Лабораторию Касперского". Утверждается, что эти самые всемогущие русские хакеры использовали знаменитый антивирус для выведывания секретов АНБ.  

Итог: запрет на использование "опасных программ" российского происхождения для госучреждений и огромного количества компаний. И это только из последнего. Список подобных сюрреалистических новостей уже поистине бескрайний.

Но поступила еще одна. Оказывается, американские хакеры и власти работают над проектом по защите от кибератак на будущих выборах. Так сказать, заранее стелют соломку. К такого рода деятельности привлечены губернаторы и другие госчиновники, ученые, аналитики и специалисты, собственно, по самому компьютерному взлому. Вот альянс так альянс. Можно сказать, лучшие умы общества, его сливки привлечены к священной миссии сохранения американского политического суверенитета. Видимо, стал он каким-то чрезмерно хрупким. Коррозия изъела, и любое внешнее вмешательство рассматривается как смертельная угроза. А если такого вмешательства нет – его надо придумать. И получать новые звания, бюджеты и ореол защитника – нет, спасителя Америки и ее самой продвинутой на планете демократии. Более того, мода эта становится международной. Тренд задают в Вашингтоне, а вассалы, как им и положено, с благодарностью ему подчиняются и даже тужатся творчески подойти к процессу. Получается не всегда. Но старания хоть отбавляй. В Польше, например, решили создать аж целые кибервойска для борьбы с "российской хакерской угрозой". Нечто подобное пытаются реализовать и другие. Да и политики, в общем-то, в таких условиях – как в шоколаде. Любую неудачу на выборах можно всегда объяснить: это не я перестал быть актуальным, это все – коварная Москва.  

Стенд компании Лаборатория Касперского на конференции по кибербезопасности в Лилле, Франция. 25 января 2017
© AP Photo / Raphael Satter
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Есть, впрочем, и издержки у происходящего в США на этой почве. Например, фактически любой русский, каждый специалист из России, работающий в сфере информационных технологий в Кремниевой долине, считается хакером и автоматически подпадает под подозрение. И это не очень здоровая атмосфера в месте, где эти люди много чего сделали и могут сделать еще. И ведь не только в Кремниевой долине это наблюдается. Социология тоже показывает, что американцы явно пересмотрели пропагандистских телепрограмм и ищут – а главное, находят – врага там, где его нет. Тот самый эффект катящегося с вершины снежного кома, к которому прилипают все новые и новые жертвы. Но не только жертвы, а и ресурсы, которые Америка могла бы направить на какие-нибудь благие дела. Например, на помощь некоторым разоренным странам Ближнего Востока, которые чересчур близко познакомились с экспортным вариантом американской демократии.  

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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