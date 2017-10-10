Или радиоактивные кабаны, или Россия: третьего не дано

На днях в Центральной Европе было зафиксировано небольшое повышение уровня радиации. В безопасных для здоровья человека пределах. Причина до сих пор неясна. А вот виноватого уже нашли.

Россия повысила уровень радиации в ЕС, утверждает немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS).

На сайте ведомства сообщается, что источник радиационной активности мог находиться на Южном Урале. То есть, где-то ближе к Казахстану. Пострадали при этом Германия и Австрия, которые обнаружили в своем воздухе опасное радиоактивное вещество рутений-106 – правда, в концентрации, безопасной для жизни и здоровья людей.

Обеспокоились также подразделения радиационного мониторинга Швейцарии, Польши, Италии, Чехии, Франции и, конечно, Украины.

Там, правда, концентрация рутения оказалась в 500 раз меньше максимально допустимой, но все же.

Причина происходящего немецким специалистам так и неясна, а вот источник, судя по всему, настолько очевиден, что они даже не считают нужным сообщить, как выяснили, что опасность исходит именно с Урала.

Хотя изначально Украина была среди первых подозреваемых. Первая версия была более пространной: предполагаемый эпицентр мог находиться на расстоянии более тысячи километров к востоку от Германии. А это может быть Украина или Россия.

В Киеве стали лихорадочно перебирать различные версии. Что это? Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке? Отголоски Чернобыля? Авария на действующей АЭС? Радиоактивные кабаны, которые рассекают по Швеции, и о которых написали уже и европейские, и украинские СМИ?

Но все эти версии отвергли и стали заявлять, что рутения на Украине нет, а если и есть, то он для здоровья людей не опасен.

И тут очень кстати пришлись уточненные данные немцев о том, что тысяча километров от Германии – это все-таки не Украина, а уже Урал. Значит, русские что-то распылили. Такое предположение одного немецкого журналиста приводят украинские СМИ. Он, впрочем, отмечает, что ученые пока не знают, что произошло, и что будет дальше.

Но, кажется, Киев эту версию с радостью раскрутит. Ведь если, как опасались в ЦРУ, Россия может насылать на США снежные бури и проливные дожди, то распылить опасное вещество так, чтобы оно не распространялось в России, а только в Европе – вообще не должно составить труда.

Ведь в Калининграде, буквально окруженном европейскими странами, никаких аномалий не заметили. Так что пока все версии просто рассыпаются. Может, и в самом деле, виной всему – радиоактивные кабаны?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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