Дружба дружбой, а уголек врозь. Варшава оскорбила Киев в "лучших чувствах"

Раз уж Украине больше не нужен донбасский уголь (у нее теперь есть американский), то этот ценный антрацит с удовольствием купят западные соседи незалежной. И уже покупают. И отказываться от этого не собираются. Ничего личного, просто бизнес.

Варшава не собирается отказываться от донбасского угля, несмотря на протесты Киева. Как заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский, заблокировать эти поставки технически невозможно. К тому же совершенно непонятно, зачем нужно идти на такой шаг. По словам министра, Польша, импортируя уголь из Донбасса, не нарушала никаких запретов. Ввезен он был фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польском Катовице, а, значит, эмбарго не было нарушено. Да, по некоторой информации, главным акционером компании является бывший вице-министр энергетики самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мельничук. Но, как отметили в Варшаве, в этом деле роль играет "быстрый заработок". Как говорится, ничего личного – это просто бизнес.

Кроме того, польский министр опроверг заявления своего украинского коллеги Игоря Насалика о том, что он якобы обещал заблокировать поставки донбасского антрацита. "Он не мог получить такого обещания, потому что не поднимал этой темы", – сказал Тхужевский.

В Киеве сложившуюся ситуацию называют "очень неприятной" и обвиняют Варшаву чуть ли не в финансировании терроризма. Как сообщалось ранее, украинские власти поручили посольствам отслеживать возможность поставок угля из Донбасса, которые они считают незаконными.

Сама же Украина ждет вторую партию антрацита из США. Судно с первой партией в объеме 62 тысячи тонн прибыло в одесский порт "Южный" в середине сентября.

А украинские журналисты тем временем подсчитали, во сколько обошелся Киеву отказ от донбасского угля. Так, до января 2017 года Украина закупала топливо у самопровозглашенных ДНР и ЛНР по цене 70-80 долларов за тонну. Американский же антрацит стоит уже 113 долларов за тонну. В этом году должно быть поставлено 700 тысяч тонн. Но этот уголь еще надо принять и разгрузить. Так называемая перевалка, как выясняется, очень затратная статья бюджета и добавляет к стоимости угля еще около 10%. Кроме того, даже называются имена тех, кто "погрелся" за счет этой "сделки века". Утверждается, что министр инфраструктуры Владимир Омелян в паре с депутатом от "Блока Петра Порошенко" Русланом Сольваром уже украли на перевалке каждой тонны американского угля по 5 долларов – а это уже более 100 миллионов гривен. Вот такая экономика по-украински.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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