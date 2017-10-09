Дружба дружбой, а уголек врозь. Варшава оскорбила Киев в "лучших чувствах"

Варшава не собирается отказываться от донбасского угля, несмотря на протесты Киева. Как заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский, заблокировать эти поставки технически невозможно. К тому же совершенно непонятно, зачем нужно идти на такой шаг. По словам министра, Польша, импортируя уголь из Донбасса, не нарушала никаких запретов. Ввезен он был фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польском Катовице, а, значит, эмбарго не было нарушено. Да, по некоторой информации, главным акционером компании является бывший вице-министр энергетики самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мельничук. Но, как отметили в Варшаве, в этом деле роль играет "быстрый заработок". Как говорится, ничего личного – это просто бизнес.
В Киеве сложившуюся ситуацию называют "очень неприятной" и обвиняют Варшаву чуть ли не в финансировании терроризма. Как сообщалось ранее, украинские власти поручили посольствам отслеживать возможность поставок угля из Донбасса, которые они считают незаконными.
Сама же Украина ждет вторую партию антрацита из США. Судно с первой партией в объеме 62 тысячи тонн прибыло в одесский порт "Южный" в середине сентября.
А украинские журналисты тем временем подсчитали, во сколько обошелся Киеву отказ от донбасского угля. Так, до января 2017 года Украина закупала топливо у самопровозглашенных ДНР и ЛНР по цене 70-80 долларов за тонну. Американский же антрацит стоит уже 113 долларов за тонну. В этом году должно быть поставлено 700 тысяч тонн. Но этот уголь еще надо принять и разгрузить. Так называемая перевалка, как выясняется, очень затратная статья бюджета и добавляет к стоимости угля еще около 10%. Кроме того, даже называются имена тех, кто "погрелся" за счет этой "сделки века". Утверждается, что министр инфраструктуры Владимир Омелян в паре с депутатом от "Блока Петра Порошенко" Русланом Сольваром уже украли на перевалке каждой тонны американского угля по 5 долларов – а это уже более 100 миллионов гривен. Вот такая экономика по-украински.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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