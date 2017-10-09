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Танго втроем. Ангела Меркель попробует "Ямайку"

17:5409.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Ямайкой" в Германии называют возможную коалицию ХДС/ХСС, СвДП и "Зеленых": партийные цвета членов коалиции совпадают с цветовой гаммой флага Ямайки. В смысле идейных позиций – тоже тот еще коктейль. Но деваться, похоже, некуда.

Танго втроем. Ангела Меркель попробует "Ямайку"
Выдержав протокольную паузу, Ангела Меркель спустя две недели после выборов официально объявила о начале коалиционных переговоров. В принципе, могла и не тянуть, поскольку не только молва, но и результаты сразу определили ей партнеров. Но, видимо, оставалась у нее надежда на то, что социал-демократы немного поломаются для приличия и вернутся в лоно власти. Все-таки канцлерин уже не в том возрасте и не в том положении, чтобы экспериментировать. Ведь втроем у нее этого еще не было никогда. 

Теперь попробует. С одной стороны "Зеленые", с другой – "Свободные". Сочетание – дух захватывает. Такое, казалось, возможным только в немецких фильмах "про это". Там, правда, все больше сантехники и водопроводчики. Но и политикам, если они хотят чего-то добиться, придется вести себя по законам жанра для взрослых. Это значит, во-первых, меньше слов – сразу к делу. Благо конституция как сценарий такого кино и не оставляет им времени на разговоры. А, во-вторых, все должно быть видно. Пусть и думает та же Меркель, что там смотреть не на что. У одних не дотягивает до девяти, у других – чуть выше десяти процентов. 

Выборы в ФРГ
© РИА Новости / Анна Гальчева
Какая боль, какая боль… ФРГ сменит формат "Я – Меркель" на "Ямайку"
Однако выше все-таки у Кристиана Линднера и его Свободных демократов. Поэтому он и считает, что это у него в отношениях с Меркель – право первой ночи. В том смысле, что он хочет проснуться вице-канцлером. Или главой МИД. А лучше и вице-канцлером, и главой МИД. Ангелу, впрочем, он не устраивает ни так ни эдак. Уж очень он либеральных нравов. Нудистские пляжи – настаивает на них – она бы еще могла стерпеть. Когда вокруг столько мигрантов, и с ними все решится само собой. Но Линднер же хочет и Крым оставить. И ладно если бы просто в покое, а то ведь – России. 

Но отказать ему совсем канцлерин тоже не может. "Зелеными" она сыта не будет. А те тоже демонстрируют свою "зрелость" и уже нос воротят от с таким трудом достигнутого между ХДС и ХСС соглашения о верхнем миграционном пределе. Не нравятся им ограничения в 200 тысяч беженцев в год. О какой же тогда чистоте воздуха они могут рассуждать, вправе возмутиться даже Меркель. 

При этом и "Свободные демократы", и "Зеленые" при ощутимой разнице любимых позиций собственно к Меркель относятся одинаково. Как к старой вдовушке, близость с которой, может, и не доставляет удовольствия, но приносит связи, состояние, по крайней мере политическое и авторитет. Поэтому каждый будет стараться угодить "мутти", само собой, в надежде на взаимность. Проблема в том, что она уже забыла, как это делать – идти на уступки. Но идти на досрочные выборы она и вовсе не умеет. 

Ангела Меркель после победы коалиции ХДС/ХСС на выборах в бундестаг
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Сомнительная победа: Ангеле Меркель готовят альтернативу?
Сюжет скорее для водевиля. Но и для любителей "клубнички" вариант. Хотя, наверное, слишком на любителей. Впрочем, в зале, в котором Меркель заявила о переговорах впервые, таких набралось подавляющее большинство. Это случилось в Дрездене на съезде Молодежного союза Германии. Правда, когда овации стихли, нашелся мальчишка, которому, видимо, очень часто читали на ночь "Голого короля". Он потребовал, чтобы Меркель подала в отставку из-за "кризиса беженцев". Та лишь улыбнулась в ответ, напомнив, что выборы "демократически легитимировали" ее политику. 

На самом деле это же и есть торжество миграционного курса, если Германией станет управлять "Ямайка". Причем, роднит будущую коалицию с этим веселым государством совсем не только соцветие партийных раскрасок. Кроме флага им подходит еще и гимн Ямайки. "Вечный Отец благословил нашу землю. Охраняет нас могущественной рукой, сохраняет нашу свободу от злых сил. Является нашим светом. Предоставляет правду мудрости". Это же как про немцев. Только в их случае вечный не отец, а мать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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