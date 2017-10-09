"Ямайкой" в Германии называют возможную коалицию ХДС/ХСС, СвДП и "Зеленых": партийные цвета членов коалиции совпадают с цветовой гаммой флага Ямайки. В смысле идейных позиций – тоже тот еще коктейль. Но деваться, похоже, некуда.

Танго втроем. Ангела Меркель попробует "Ямайку" Your browser does not support HTML5 audio

Выдержав протокольную паузу, Ангела Меркель спустя две недели после выборов официально объявила о начале коалиционных переговоров. В принципе, могла и не тянуть, поскольку не только молва, но и результаты сразу определили ей партнеров. Но, видимо, оставалась у нее надежда на то, что социал-демократы немного поломаются для приличия и вернутся в лоно власти. Все-таки канцлерин уже не в том возрасте и не в том положении, чтобы экспериментировать. Ведь втроем у нее этого еще не было никогда.

Теперь попробует. С одной стороны "Зеленые", с другой – "Свободные". Сочетание – дух захватывает. Такое, казалось, возможным только в немецких фильмах "про это". Там, правда, все больше сантехники и водопроводчики. Но и политикам, если они хотят чего-то добиться, придется вести себя по законам жанра для взрослых. Это значит, во-первых, меньше слов – сразу к делу. Благо конституция как сценарий такого кино и не оставляет им времени на разговоры. А, во-вторых, все должно быть видно. Пусть и думает та же Меркель, что там смотреть не на что. У одних не дотягивает до девяти, у других – чуть выше десяти процентов.

Однако выше все-таки у Кристиана Линднера и его Свободных демократов. Поэтому он и считает, что это у него в отношениях с Меркель – право первой ночи. В том смысле, что он хочет проснуться вице-канцлером. Или главой МИД. А лучше и вице-канцлером, и главой МИД. Ангелу, впрочем, он не устраивает ни так ни эдак. Уж очень он либеральных нравов. Нудистские пляжи – настаивает на них – она бы еще могла стерпеть. Когда вокруг столько мигрантов, и с ними все решится само собой. Но Линднер же хочет и Крым оставить. И ладно если бы просто в покое, а то ведь – России.

Но отказать ему совсем канцлерин тоже не может. "Зелеными" она сыта не будет. А те тоже демонстрируют свою "зрелость" и уже нос воротят от с таким трудом достигнутого между ХДС и ХСС соглашения о верхнем миграционном пределе. Не нравятся им ограничения в 200 тысяч беженцев в год. О какой же тогда чистоте воздуха они могут рассуждать, вправе возмутиться даже Меркель.

При этом и "Свободные демократы", и "Зеленые" при ощутимой разнице любимых позиций собственно к Меркель относятся одинаково. Как к старой вдовушке, близость с которой, может, и не доставляет удовольствия, но приносит связи, состояние, по крайней мере политическое и авторитет. Поэтому каждый будет стараться угодить "мутти", само собой, в надежде на взаимность. Проблема в том, что она уже забыла, как это делать – идти на уступки. Но идти на досрочные выборы она и вовсе не умеет.

Сюжет скорее для водевиля. Но и для любителей "клубнички" вариант. Хотя, наверное, слишком на любителей. Впрочем, в зале, в котором Меркель заявила о переговорах впервые, таких набралось подавляющее большинство. Это случилось в Дрездене на съезде Молодежного союза Германии. Правда, когда овации стихли, нашелся мальчишка, которому, видимо, очень часто читали на ночь "Голого короля". Он потребовал, чтобы Меркель подала в отставку из-за "кризиса беженцев". Та лишь улыбнулась в ответ, напомнив, что выборы "демократически легитимировали" ее политику.

На самом деле это же и есть торжество миграционного курса, если Германией станет управлять "Ямайка". Причем, роднит будущую коалицию с этим веселым государством совсем не только соцветие партийных раскрасок. Кроме флага им подходит еще и гимн Ямайки. "Вечный Отец благословил нашу землю. Охраняет нас могущественной рукой, сохраняет нашу свободу от злых сил. Является нашим светом. Предоставляет правду мудрости". Это же как про немцев. Только в их случае вечный не отец, а мать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik