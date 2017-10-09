Напугал Донбасс Ярошем: украинским радикалам не хватает праздника

Сейчас на Украине – просто "звездный час" политиков, мягко говоря, неуравновешенных. При такой плотной конкуренции привлечь к себе внимание очередным безумным заявлением непросто. Дмитрию Ярошу это удалось.

Дмитрий Ярош, депутат Рады, бывший лидер запрещенного в России "Правого сектора", в интервью украинским СМИ заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева 20 апреля 2018 года.

На чем основано предсказание новоявленной "украинской Ванги"? Оказывается, 20 апреля 2014 года – день основания экстремистской "Украинской добровольческой армии"*, которую Ярош создал после ухода из "Правого сектора"*. "Донецк и Луганск мы вернем", – заявил он, добавив, что "очень хотелось бы провести парад победы в Донецке". Дескать, чтобы в один день сразу два праздника.

Сразу видно, что Ярош совсем недавно в политике. Давно еще Виктор Степанович Черномырдин говорил: "Мы пойти на какие-то там хотелки, как говорят, я извиняюсь… Кто-то хочет больше, ну, здесь так не бывает".

Ключевые слова здесь – "не бывает".

В общем: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Это тоже афоризм Черномырдина. И он имеет прямое отношение к планам, даже, если хотите, "хотелкам" Яроша.

Судя по всему, не только Ярош, но и другие украинские политики осенью активизировались. На днях в Польше проходил ежегодный форум движения "Солидарность". Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал Россию угрозой базовым ценностям Евросоюза, а не только Украины. И посетовал: "Мы боремся в Восточной Украине с российской агрессией в полном одиночестве". Дескать, пора уже Европе помогать. А что надо сделать в первую очередь? Ющенко знает. Он призвал Европу отказаться от покупки российского газа, потому что якобы деньги за газ идут на оплату агрессии. Интересно, как бы запел Ющенко, если бы Россия до сих пор гнала газ по украинской ГТС в прежних объемах?

Кстати, по статистике, с начала октября на четверть увеличивается количество пациентов в психиатрических клиниках.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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