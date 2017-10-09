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Курить по-русски. МВД Эстонии догадалось, кто во всем виноват

14:2509.10.2017
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© AFP 2017 / Raigo PajulaЗрители празднчного концерта на День независимости ЭстонииЗрители празднчного концерта на День независимости Эстонии
© AFP 2017 / Raigo Pajula
Как отличить жителя Эстонии, который регулярно смотрит российские сериалы? Эстонская полиция теперь это знает.

Если бы русских не было, то их стоило бы выдумать. Сегодня Россия и русские – это просто палочка-выручалочка для всех ленивых, нерадивых, плохо образованных, воришек больших и маленьких, мошенников и лгунов всех мастей, политиканов и вояк с одной извилиной, тех, у кого руки растут из одного места ниже пояса… В общем, для всех, кому надо свалить на кого-то свои неумение, недостатки и недоразвитость. И примеров тому несть числа и множатся они с каждым днем. 

Пограничный переход «Куничина гора»
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Политолог: стену на границе с Россией Эстония может строить вечно
Вот буквально на днях, в эстонском городе Нарва, в Нарвском колледже Тартуского университета проходила конференция, посвященная вопросам безопасности в этом приграничном регионе. То, что тут должна была быть упомянута Россия, было изначально понятно. Это, как говорится "и к бабке не ходи". Но того, как это произошло и в каком контексте, кажется, не ожидал никто. Отличился министр внутренних дел Эстонской республики Андрес Анвельт. Он на полном серьезе сообщил собравшимся, что причиной многих пожаров в данном регионе являются… купленные в России сигареты! Он произнес буквально следующее: "В Нарве довольно часто курят контрабандные сигареты, а разница в том, что разрешенные к продаже в Евросоюзе сигареты гаснут сами, а контрабандные, к сожалению, не гаснут". Министр грозно посмотрел в зал, руки курильщиков захлопали по карманам, затем раздались звуки сбрасываемых под соседские стулья "криминальных" пачек с надписями кириллицей. Предполагаю, что в перерыве все кинулись в буфет и в считанные минуты размели сигареты с "правильной" маркировкой. А затем прогуливались с пачками в руках, мечтая продемонстрировать их начальственному оку. Это, конечно, мои фантазии, но кто знает, кто знает… Ведь то, что министр подобную фразу произнес – истинная правда. 

Была в ходе заседания высказана еще одна весьма забавная сентенция и также она касалась России. Тут отличился  руководитель Нарвского отдела полиции Сергей Андреев, который, вероятно, решил подыграть вышестоящему начальству. Он заявил, что правонарушителям договориться с нарвскими полицейскими о сокрытии преступления или проступка за деньги – абсолютно невозможно. Вот и прекрасно, воскликнем мы! Мы обеими руками за таких полицейских – честных, принципиальных и неподкупных! А при чем тут Россия, спросите вы? Дослушайте историю до конца, и все поймете.

Военнослужащий во время международных военных учений Saber Strike-2016 на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Пороховая бочка под названием Эстония: зачем Таллину такой военный бюджет
Господин Андреев предположил, что люди, рассчитывающие избавиться при помощи денег от ответственности за свои неблаговидные дела и предлагающие взятки эстонским полицейским, насмотрелись российских сериалов.  Вот в чем причина, оказывается! "Вот где собака порылась!", как любил говаривать один известный политический деятель. Кстати, подобная мысль – это отличная подсказка тем, кого схватят за руку при предложении мзды представителю правоохранительных органов. Можно звонко шлепнуть себя ладонью по лбу, затем горестно взмахнуть рукой и с надрывом воскликнуть: "Не я виноват! Черт, а вернее, Россия попутала! Вот ее и судите, а я дитя невинное, неиспорченное!". 

Меня, как обыкновенного жителя Европейского союза, честно говоря, уже просто "потряхивает" от бесконечного упоминания Российской Федерации, по любому поводу. Где же ваша фантазия, господа – бывшие товарищи? Право слово, напрягитесь и вспомните хоть что-нибудь еще из школьного курса географии. Если сами не вспомните иных стран, обращайтесь за подсказкой. Так грустно, когда двоечники приходят к власти!

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония 

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