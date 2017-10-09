Курить по-русски. МВД Эстонии догадалось, кто во всем виноват

Как отличить жителя Эстонии, который регулярно смотрит российские сериалы? Эстонская полиция теперь это знает.

Если бы русских не было, то их стоило бы выдумать. Сегодня Россия и русские – это просто палочка-выручалочка для всех ленивых, нерадивых, плохо образованных, воришек больших и маленьких, мошенников и лгунов всех мастей, политиканов и вояк с одной извилиной, тех, у кого руки растут из одного места ниже пояса… В общем, для всех, кому надо свалить на кого-то свои неумение, недостатки и недоразвитость. И примеров тому несть числа и множатся они с каждым днем.

Вот буквально на днях, в эстонском городе Нарва, в Нарвском колледже Тартуского университета проходила конференция, посвященная вопросам безопасности в этом приграничном регионе. То, что тут должна была быть упомянута Россия, было изначально понятно. Это, как говорится "и к бабке не ходи". Но того, как это произошло и в каком контексте, кажется, не ожидал никто. Отличился министр внутренних дел Эстонской республики Андрес Анвельт. Он на полном серьезе сообщил собравшимся, что причиной многих пожаров в данном регионе являются… купленные в России сигареты! Он произнес буквально следующее: "В Нарве довольно часто курят контрабандные сигареты, а разница в том, что разрешенные к продаже в Евросоюзе сигареты гаснут сами, а контрабандные, к сожалению, не гаснут". Министр грозно посмотрел в зал, руки курильщиков захлопали по карманам, затем раздались звуки сбрасываемых под соседские стулья "криминальных" пачек с надписями кириллицей. Предполагаю, что в перерыве все кинулись в буфет и в считанные минуты размели сигареты с "правильной" маркировкой. А затем прогуливались с пачками в руках, мечтая продемонстрировать их начальственному оку. Это, конечно, мои фантазии, но кто знает, кто знает… Ведь то, что министр подобную фразу произнес – истинная правда.

Была в ходе заседания высказана еще одна весьма забавная сентенция и также она касалась России. Тут отличился руководитель Нарвского отдела полиции Сергей Андреев, который, вероятно, решил подыграть вышестоящему начальству. Он заявил, что правонарушителям договориться с нарвскими полицейскими о сокрытии преступления или проступка за деньги – абсолютно невозможно. Вот и прекрасно, воскликнем мы! Мы обеими руками за таких полицейских – честных, принципиальных и неподкупных! А при чем тут Россия, спросите вы? Дослушайте историю до конца, и все поймете.

Господин Андреев предположил, что люди, рассчитывающие избавиться при помощи денег от ответственности за свои неблаговидные дела и предлагающие взятки эстонским полицейским, насмотрелись российских сериалов. Вот в чем причина, оказывается! "Вот где собака порылась!", как любил говаривать один известный политический деятель. Кстати, подобная мысль – это отличная подсказка тем, кого схватят за руку при предложении мзды представителю правоохранительных органов. Можно звонко шлепнуть себя ладонью по лбу, затем горестно взмахнуть рукой и с надрывом воскликнуть: "Не я виноват! Черт, а вернее, Россия попутала! Вот ее и судите, а я дитя невинное, неиспорченное!".

Меня, как обыкновенного жителя Европейского союза, честно говоря, уже просто "потряхивает" от бесконечного упоминания Российской Федерации, по любому поводу. Где же ваша фантазия, господа – бывшие товарищи? Право слово, напрягитесь и вспомните хоть что-нибудь еще из школьного курса географии. Если сами не вспомните иных стран, обращайтесь за подсказкой. Так грустно, когда двоечники приходят к власти!

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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