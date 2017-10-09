С-400 и не только: Москва, Эр-Рияд и "архитектура" Ближнего Востока

Вашингтон крайне обеспокоен стремлением Эр-Рияда к укреплению связей с Москвой. И даже не пытается этого скрывать. Трудно ведь расставаться с доминированием в регионе, который США привыкли считать "своим".

Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Условия сделки пока не разглашаются. Но это не все. Королевство также купит у России противотанковые ракетные комплексы, тяжелые огнеметные системы, гранатометы и автоматы. Разумеется, Калашникова. Подписан контракт на размещение в Саудовской Аравии лицензионного производства АК-103 и патронов к нему. И это партнерство только по одному направлению. Такие планы невозможно было себе представить еще пару лет назад. Кстати, США по этому поводу сильно напряглись. Точнее, говоря сухим официальным языком, "выразили обеспокоенность".

В Вашингтоне думали, что королевство у них "в кармане", под плотной политической и прочей опекой. Тем более в свете грандиозных планов по закупке Эр-Риядом американского оружия. Но Восток, как хорошо известно, дело тонкое. И там не любят признавать доминирование одного-единственного сильного игрока при наличии других, не менее сильных. По сути, исторический визит короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Москву – такого раньше ведь не было – и особенно итоги этого визита свидетельствуют: богатейшая страна Персидского залива диверсифицирует свою экономику, оборонный потенциал и внешнюю политику. И это кардинальный перелом. Государство, ранее на внешнем треке ориентировавшееся почти исключительно на Вашингтон и довольно жестко высказывавшееся об участии России в сирийском урегулировании, сменило приоритеты. И признало: Россия – ключевой игрок на Ближнем Востоке, с которым надо договариваться и сотрудничать.

Как принято говорить, это новый принципиальный тренд, формирующий расклад сил в регионе на годы. Все просто: сильных уважают. И с ними считаются. А успехи России и правительственных сил в Сирии – не подлежащее сомнению тому доказательство. И пусть американцы сколько угодно говорят, что С-400 оперативно несовместимы с системами американского производства. Совместят. А может быть, и заменят? Бог весть, но факт остается фактом: "Триумф" – лучшая зенитная ракетная система в мире, превосходящая американскую Patriot. Не напрасно государство-член НАТО Турция уже перевела Москве в рамках контракта по закупке С-400 аванс. Чем, разумеется, тоже "напрягла" Соединенные Штаты. Пентагон вообще крайне обеспокоен интересом союзников США к этому комплексу. И даже не пытается этого скрывать. Трудно ведь расставаться с доминированием. В том числе в этой чувствительной с политической и финансовой сторон сфере.

Но это лишь часть больших совместных планов Москвы и Эр-Рияда. Аравийская монархия готова инвестировать в Россию миллиарды долларов. Причем не только в энергетику, но и в другие высокотехнологичные производственные сферы. Более того, взаимопонимание двух ключевых нефтедобывающих стран неминуемо скажется на рынке нефти. Скажется позитивно. Он станет более предсказуемым. Не напрасно министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Россия помогла вдохнуть жизнь в ОПЕК.

Реакция Запада на все эти события четко демонстрирует: лед тронулся. Ближний Восток будет меняться, и не в пользу этого самого Запада. А во многом от того, что происходит в регионе, зависит вся будущая архитектура международных отношений. Не напрасно британская пресса пишет, что Россия достигла огромных успехов на Ближнем Востоке, в то время как Запад потерпел там полное поражение. И отмечают: популярность Башара Асада выросла, а Владимира Путина сирийцы так и вообще считают героем и политиком, который определяет положение дел. Тут как в советской шутке: "зря в газете не напечатают". А если серьезно, то Запад в той же Сирии потерял не только политическое влияние, которое пытался навязать силой, но и экономические перспективы.

Недавно так называемые "Друзья Сирии" – западные страны и ряд государств Персидского залива, которые, собственно, во многом и стали причиной сирийской трагедии – заявили, что не будут участвовать в восстановлении Сирии, пока Башар Асад находится у власти. Закономерный итог. Дамаск ведь и не намерен отдавать контракты на многие миллиарды долларов государствам, которые пытались разрушить страну. Ее восстановлением займутся Россия, Китай, Иран, и, может быть, Турция. Пора бы усвоить политикам в "просвещенных" и "продвинутых" столицах: несанкционированное насилие и бесцеремонное вторжение в чужие дела совсем не обязательно заканчиваются сплошным профитом.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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