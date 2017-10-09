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С-400 и не только: Москва, Эр-Рияд и "архитектура" Ближнего Востока

13:4909.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вашингтон крайне обеспокоен стремлением Эр-Рияда к укреплению связей с Москвой. И даже не пытается этого скрывать. Трудно ведь расставаться с доминированием в регионе, который США привыкли считать "своим".

Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.  Условия сделки пока не разглашаются. Но это не все. Королевство также купит у России противотанковые ракетные комплексы, тяжелые огнеметные системы, гранатометы и автоматы. Разумеется, Калашникова. Подписан контракт на размещение в Саудовской Аравии лицензионного производства АК-103 и патронов к нему. И это партнерство только по одному направлению. Такие планы невозможно было себе представить еще пару лет назад. Кстати, США по этому поводу сильно напряглись. Точнее, говоря сухим официальным языком, "выразили обеспокоенность". 

Система ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Андрей Станавов
Эксперт о поставках С-400 Эр-Рияду: в политике начинается новый этап
В Вашингтоне думали, что королевство у них "в кармане", под плотной политической и прочей опекой. Тем более в свете грандиозных планов по закупке Эр-Риядом американского оружия. Но Восток, как хорошо известно, дело тонкое. И там не любят признавать доминирование одного-единственного сильного игрока при наличии других, не менее сильных. По сути, исторический визит короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Москву – такого раньше ведь не было – и особенно итоги этого визита свидетельствуют: богатейшая страна Персидского залива диверсифицирует свою экономику, оборонный потенциал и внешнюю политику. И это кардинальный перелом. Государство, ранее на внешнем треке ориентировавшееся почти исключительно на Вашингтон и довольно жестко высказывавшееся об участии России в сирийском урегулировании, сменило приоритеты. И признало: Россия – ключевой игрок на Ближнем Востоке, с которым надо договариваться и сотрудничать. 

Как принято говорить, это новый принципиальный тренд, формирующий расклад сил в регионе на годы. Все просто: сильных уважают. И с ними считаются. А успехи России и правительственных сил в Сирии – не подлежащее сомнению тому доказательство. И пусть американцы сколько угодно говорят, что С-400 оперативно несовместимы с системами американского производства. Совместят. А может быть, и заменят? Бог весть, но факт остается фактом: "Триумф" – лучшая зенитная ракетная система в мире, превосходящая американскую Patriot. Не напрасно государство-член НАТО Турция уже перевела Москве в рамках контракта по закупке С-400 аванс. Чем, разумеется, тоже "напрягла" Соединенные Штаты. Пентагон вообще крайне обеспокоен интересом союзников США к этому комплексу. И даже не пытается этого скрывать. Трудно ведь расставаться с доминированием. В том числе в этой чувствительной с политической и финансовой сторон сфере. 

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в РФ с государственным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эксперт: Саудовская Аравия налаживает связи с Россией из-за США
Но это лишь часть больших совместных планов Москвы и Эр-Рияда. Аравийская монархия готова инвестировать в Россию миллиарды долларов. Причем не только в энергетику, но и в другие высокотехнологичные производственные сферы. Более того, взаимопонимание двух ключевых нефтедобывающих стран неминуемо скажется на рынке нефти. Скажется позитивно. Он станет более предсказуемым. Не напрасно министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Россия помогла вдохнуть жизнь в ОПЕК. 

Реакция Запада на все эти события четко демонстрирует: лед тронулся. Ближний Восток будет меняться, и не в пользу этого самого Запада. А во многом от того, что происходит в регионе, зависит вся будущая  архитектура международных отношений. Не напрасно британская пресса пишет, что Россия достигла огромных успехов на Ближнем Востоке, в то время как Запад потерпел там полное поражение. И отмечают: популярность Башара Асада выросла, а Владимира Путина сирийцы так и вообще считают героем и политиком, который определяет положение дел. Тут как в советской шутке: "зря в газете не напечатают". А если серьезно, то Запад в той же Сирии потерял не только политическое влияние, которое пытался навязать силой, но и экономические перспективы. 

Недавно так называемые "Друзья Сирии" – западные страны и ряд государств Персидского залива, которые, собственно, во многом и стали причиной сирийской трагедии – заявили, что не будут участвовать в восстановлении Сирии, пока Башар Асад находится у власти. Закономерный итог. Дамаск ведь и не намерен отдавать контракты на многие миллиарды долларов государствам, которые пытались разрушить страну. Ее восстановлением займутся Россия, Китай, Иран, и, может быть, Турция. Пора бы усвоить политикам в "просвещенных" и "продвинутых" столицах: несанкционированное насилие и бесцеремонное вторжение в чужие дела совсем не обязательно заканчиваются сплошным профитом.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

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