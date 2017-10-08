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Суть пенсионной реформы на Украине: люди все еще слишком долго живут

14:0008.10.2017
(обновлено: 14:16 08.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПенсионеры делают покупки на рынкеПенсионеры делают покупки на рынке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Убийственную пенсионную реформу правительство Украины оправдывает выполнением требований МВФ. Мол, мы тут ни при чем – это все они, злодеи. Между тем, МВФ вовсе не требует от Киева морить голодом украинских пенсионеров. Это местное ноу-хау.

Закон о пенсионной реформе, принятый на Украине, направлен на сокращение расходов пенсионного фонда – указывает разработчик программы, Министерство социальной политики. То самое ведомство, глава которого уверен, что украинцы слишком много едят

Совершенно логично: если почти ничего не кушать, не лечиться, а вдобавок еще и не оплачивать коммуналку, то, действительно, и с нынешними пенсиями можно жить. Правда, при этом лучше вовсе не выходить из дому.  На 1320 гривен минимальной пенсии (50 долларов) не погуляешь.

Женщина идет по железнодорожным путям недалеко от Дебальцево
© РИА Новости / Джон Траст
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Теперь же, чтобы получить эту пенсию, недостаточно быть просто старым. Необходимо непрерывно работать  в течение 35 лет (предпринимательство до 2004 года в стаже не учитывается), не выходить в декрет, не учиться.   

Тут хочу напомнить, что в 90-х годах миллионы украинцев работали без официального оформления, если вообще имели работу. Таким образом, поколение, рожденное в 70-80 годах прошлого века, практически вычеркнуто из получателей государственных пенсий. Это те люди, которые как раз сейчас вносят наибольший вклад в этот самый Пенсионный фонд. Им предлагают и вовсе отказаться от пенсий, чтобы была мотивация больше зарабатывать сейчас. Зачем надеяться на пенсии? – говорят депутаты от власти, Все равно у Украины скоро и на эти минимальные выплаты денег не будет. Так что лучше даже не привыкайте, граждане. 

Но это не все радикальные нововведения. Чиновники придумали оригинальную схему:  если вам не хватает стажа, его можно "докупить".  Один год стажа стоит 16 896 гривен. Если нет ни денег, ни стажа, вместо пенсии можно претендовать только на социальную помощь, которая будет значительно ниже минимальной пенсии.

Полки с украинской молочной продукцией в одном из львовских магазинов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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А повышение этой самой минимальной пенсии на 140 гривен (это целых пять долларов) преподносят как достижение. На Украине на сегодняшний день около 12 миллионов пенсионеров – слишком много. Поэтому уже с 1 января власти планируют отказаться от назначения пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной сферы и других категорий. 

Пенсионную реформу правительство Гройсмана объясняет как выполнение требований МВФ. В том, что нынешних и будущих пенсионеров просто разменяют в угоду Фонду, никаких сомнений не было. Но если разобраться в терминах, в действительности МВФ требует лишь уменьшить дефицит Пенсионного фонда. В нормальных странах это означает, что необходимо увеличить налоговую базу: развивать экономику, увеличивать количество рабочих мест, проводить оплачиваемые общественные работы, стимулировать частные вклады.

Но нет же. Минсоцполитики Украины трактует уменьшение дефицита исключительно как сокращение количества пенсионеров. Кого не добьет медицинская реформа,  не свалит с ног повышение тарифов, те еще должны будут доказать свое право на получение пенсий. 

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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