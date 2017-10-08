Криптовалюты спешат на помощь. К доллару

В МВФ считают, что страны с нестабильной денежной системой могут активнее использовать криптовалюты. Ну, потому что хуже им все равно уже не будет. А если и будет – не очень-то и жалко.

Представляете?! Конец доллара близок как никогда… Правда, не во всем мире, а только в развивающихся странах. В тех, у которых нестабильная валюта и слабая национальная финансовая система. Вот им вместо долларов вполне сгодятся биткоины и другие криптовалюты, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. К тому же, уверена она, виртуальные деньги не опасны для мировых Центробанков и фиатных валют, то есть, денег, не обеспеченных золотовалютными резервами, но объявленных правительством законным средством платежа. Как тот же доллар, например.

Мы в редакции, обсуждая весьма смелое заявление Лагард, так его поняли: мол, раз это развивающиеся страны, то их совсем не жаль, и можно на них поэкспериментировать. Дадим им некий "коин" – а там трава не расти… Похоже, предложение главы МВФ – завуалированная стратегия. И расчет в ней только на одно – поддержать стабильность доллара США и его мировое господство.

Суть проста. МВФ заинтересован в том, чтобы страны постоянно были на крючке, говорят эксперты. Как, например, Греция. Фонду выгодно, чтобы страны постоянно просили кредиты. Например, Украина – для стабилизации национальной валюты. Потому как если не вкачивать твердую валюту в национальный рынок, местная (гривна, например) будет терять в весе.

При этом криптовалюты, если они признаны и имеют свободное хождение в стране как законное платежное средство, на фоне слабеющей нацвалюты находятся в более выигрышном положении. Если и другими деньгами можно расплачиваться, то к нацвалюте еще быстрее интерес падает. Граждане начинают ее сбрасывать, покупать криптовалюту, виртуальные денежки сберегать. А нацвалюта при этом – все слабее и слабее. И тогда придется вновь просить денег у МВФ для поддержки экономики и нацвалюты. Естественно, на драконовских условиях Фонда.

По факту, МВФ (читай США) хочет пустить такой порочный круг, вырваться из которого будет просто невозможно. США давно для себя определили, что криптовалюта – это товар. Мол, пожалуйста, можете покупать этот товар у нас на территории, сваливать его на флешках, хранить его. И можете даже торговать ими в Америке за американские же доллары. При этом заплатив налоги. В долларах же. Россия вместе с Китаем пока очень осторожны во всем, что касается виртуальных валют. Вот и славно! Ведь под наживкой, даже самой привлекательной, всегда прячется крючок.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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