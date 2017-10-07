Еноты-алкоголики устроили цирк на Украине

Администрация украинского госцирка-шапито утверждает, что цирковые артисты непредумышленно забрались на гастролях в закрытый магазин. И так же непредумышленно выпили там чуть ли не весь алкоголь. Что интересно – люди верят. Просто цирк.

На Украине уже привыкли к цирку, который регулярно устраивают политики. Но когда этим же занимаются животные, причем эти животные – сами из цирка, то получается тот еще цирк, простите за тавтологию. Так, два дрессированных енота устроили на гастролях в Черновицкой области пьяный дебош ценой в полторы тысячи долларов. Эти артисты государственного цирка-шапито каким-то чудом проникли в магазин.

И ведь знали, что там брать. Побольше дорогого алкоголя, а еще колбас и сыров на закуску. Причем на закуску в прямом смысле этого слова. Понимая, что весь ассортимент съесть не удастся, "циркачи" попросту надкусывали все, что попадалось. Так как меры еноты из-за неопытности не знали, вылизали все что можно, намешали, что можно и что нельзя. Налакались до такой степени, что пришлось проводить срочную интоксикацию, ставить капельницы под чутким присмотром ветеринаров.

© REUTERS / Gleb Garanich Дрессировщик показывает номер с пуделями в Национальном цирке Украины

Такой выходкой еноты сорвали представление со своим участием. Зато представление состоялось для продавщицы магазина, которая и застукала циркачей пьяными в окружении разбитых бутылок. Причем еноты не только не спрятались, а даже поцарапали помешавшую им женщину. Забавными вышли комментарии администратора цирка, которому пришлось договариваться с магазином о возмещении ущерба без судебных разбирательств. Оказывается, на его памяти были случаи и похуже. Например, обезьяна однажды тоже перебрала алкоголя и с чьего-то мобильного звонила мэру города! По сравнению с этим курящий кот, также живущий в том же цирке, выглядит вполне буднично.

Ну что ж, остается только надеяться, что следующие гастроли пройдут у коллектива спокойнее. Хотя представления с енотами можно показывать сразу в магазинах города. Это ж и на аренде помещения экономия, да и будет с чего ущерб оплачивать.

А если еще и видео выкладывать, можно вообще прославиться. Как одна милая кошка Матроска, которая как-то решила полакомиться дорогими морепродуктами и рыбой из магазина в аэропорту Владивостока. Надегустировала аж на 60 тысяч рублей. Тогда она стала настоящей героиней интернета. Питерские коммунисты из "классовых соображений" предлагали предоставить пожирательнице деликатесов убежище и выдать ей партийный билет. Но любительницу рыбы из аэропорта забрали игроки владивостокского хоккейного клуба "Адмирал". Матроска несколько лет, до самой смерти была их талисманом.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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