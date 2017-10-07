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"Запад-2017": генеральская версия для США

10:0007.10.2017
(обновлено: 10:03 07.10.2017)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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По поводу учений "Запад-2017" в Европе и США столько небылиц наговорили, что хоть сборник сказок издавай. К западным политикам на самом деле претензий никаких – работа у них такая. А вот их военные – те удивили. Особенно один американский генерал.

Российско-белорусские учения "Запад-2017", на которых были продемонстрированы блестящая слаженность и высокий профессионализм армий двух стран, до сих пор не дают покоя некоторым западным фантазерам в погонах и элегантных костюмах. Маневры давно закончились, Россия вывела с территории соседнего государства своих военных, нападения на Украину, да и на всю остальную Европу – чем грозили разного рода политические проходимцы – тоже не произошло, но фантомные боли продолжают мучить.

Российско-белорусские учения Запад-2017 в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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В числе таких "измученных нарзаном" оказался генерал Бен Ходжес. Большой человек: командующий силами США в Европе. Он ничтоже сумняшеся заявил: Россия и Белоруссия специально разбили "Запад-2017" на множество малых учений, чтобы не допустить на них иностранных наблюдателей. Типа, чтоб никто не догадался и комар носа не подточил. Вот, дескать, Москва и Минск какие хитрые, но мы хитрее: сумели вычислить злой, да нет – зловещий, даже злодейский умысел. Не напрасно же некоторые, как бы это выразиться, политические деятели утверждали, что само название маневров свидетельствует о готовящемся военном нападении России и Белоруссии на Запад со всеми его демократическими и прочими общечеловеческими ценностями. Банальная уловка – эти учения, что никакой не секрет, проводятся много лет, – но ведь наверняка кого-то такая версия впечатлила и перепугала насмерть. То есть, эффект поддержания антироссийских настроений, пусть и частично, был достигнут. 

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© РИА Новости / Эдуард Песов
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Ходжес также добавил, что оба государства направили на учения значительно больше заявленных 12 тысяч 700 военнослужащих. Даже весьма точную цифру назвал: тех было якобы более 40 тысяч. Тут он, в общем-то, поскромничал. Дал, так сказать, маху. То ли дело министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Эта военизированная дама еще до маневров уверенно заявила, что Россия намерена отправить в Белоруссию аж 100 тысяч военнослужащих. Ни много ни мало. Некоторые более мелкие персоны преимущественно киевского разлива успешно выступили на подпевках, выдавая на гора примерно такие же "данные". Ну а что, почему бы и нет? Почему бы не 100, или там 200 тысяч? Россия страна большая, жителей много, в том числе военнослужащих. Вон главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос – тоже большой, прямо-таки патентованный фантазер – заявил недавно, что на территориях якобы оккупированного Россией Донбасса находится военная сила, равная силам почти всех европейских стран-членов НАТО. Вот это размах. Масштабно человек мыслит. Чтобы "дорогих западных партнеров" дрожь пробрала и коленки затряслись. Да только тем уже эти сказки как-то приелись. Репертуар пора обновлять.

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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Если же вернуться к Ходжесу, то генерал явно зарапортовался. То ли передернул – не затвор, конечно, а информацию. То ли для красного словца приврал. Были на "Западе-2017" иностранные наблюдатели, были. В большом количестве и из многих стран. Даже из особо "дружественных" России – Украины, Литвы и Польши. А вот никаких 40 или 100 тысяч участников маневров, наоборот, не было. Такое количество военнослужащих и дополнительной техники просто невозможно скрыть. К примеру, от спутников. И появись реальные неопровержимые доказательства этой версии, Запад в лепешку бы разбился, чтобы на весь мир протрубить об этом. 

Так что американский генерал тут перегнул палку, действуя в режиме, как не очень литературно порой выражаются в молодежной среде, "голимой" пропаганды. Что же до реального положения вещей, то только за минувшее лето страны НАТО устроили в Восточной Европе более пятидесяти маневров с участием 60 тысяч военнослужащих. В том числе, разумеется, и из США. А потому западным военным и политикам как-то неприлично обвинять Россию, а вместе с ней и Белоруссию, в законном соблюдении своих национальных интересов и поддержании боеготовности вооруженных сил. Да еще и навр… нафантазировав с три короба. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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