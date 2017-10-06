РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Нобель нобелю рознь: заметки на обороте наградного листа

17:5906.10.2017
(обновлено: 18:00 06.10.2017)
060
© REUTERS / NTB Scanpix / Heiko JungeГлава Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен объявляет лауреата Нобелевской премии мира за 2017 год. 6 октября 2017Глава Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен объявляет лауреата Нобелевской премии мира за 2017 год. 6 октября 2017
© REUTERS / NTB Scanpix / Heiko Junge
Комитеты по присуждению любых премий – любимые мишени для критики. На всех не угодишь: награждаешь одного, а все остальные – в претензии. Но Нобелевская премия мира даже на этом фоне – это все-таки особое явление.

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия – ICAN. Как сказано в наградном листе, "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за прорывные усилия для достижения закрепления запрета подобного оружия в международных соглашениях". Я недаром процитировал полностью, "за что" – позднее объясню.

Да, действительно, есть Договор о запрещении ядерного оружия. ICAN пытается его продвигать. На сегодняшний день документ подписали 53 государства, но при этом среди подписантов нет ни одной ядерной державы. Поэтому успехи у ICAN, надо сказать, скромные. Но это не вина кампании-лауреата Нобелевской премии – у них нет рычагов давления на членов и не членов (но фактически членов) ядерного клуба.

Впрочем, с другой стороны, Игорь Коротченко, директор Центра анализа мировой торговли оружием, справедливо критикует решение Нобелевского комитета. По его словам, "реального вклада в процесс ядерного разоружения организация ICAN не внесла. Сам факт присуждения Нобелевской премии мира этой кампании вызывает много вопросов". По словам эксперта, в действительности процесс сокращения ядерных вооружений определяется не какими-то международными общественными организациями, а действующими соглашениями, прежде всего между Россией и США. "Такой договор был подписан – это пражский договор СНВ-III. И это реальный вклад в ядерное разоружение". Коротченко напомнил, что ранее Нобелевская премия мира была вручена Бараку Обаме, что свидетельствуют о ее политизированности.

Действительно, комитет Нобелевской премии мира часто за это критикуют. Об Обаме не будем вспоминать – он известный "голубь мира". Но вот, например, еще один лауреат Премии мира – бирманский политик Аун Сан Су Чжи. На родине вела ненасильственную борьбу за демократию и права человека с военной хунтой, долгое время находилась под домашним арестом. Тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун называл ее "символом надежды для всего мира". Далее все получилось гораздо грустнее. В 2016 году она не официально, но фактически возглавила правительство Мьянмы. И теперь ее обвиняют в геноциде мусульман-рохинджа. Тысячи невинно убитых, сотни тысяч бежавших из страны. В Нобелевский комитет мира обратились общественные организации с призывом лишить Аун Сан Су Чжи премии. Но в Осло только разводят руками, и говорят, что это уже не в их силах.

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Военный эксперт: решение по Нобелевской премии мира вызывает вопросы
Зато были силы и желание дать премию мира Евросоюзу в 2012 году. Видимо, за бомбежки в Ливии. И самое интересное, что сейчас вспомнилось: частенько премию мира давали не за созидание, а за развал. Ее, например, дали Горбачеву – за развал СССР и за сдачу союзников в Восточной Европе. Или Ахтисаари – за развал Югославии. Обаме – авансом. Наверно, за военные операции в Афганистане, Ливии, Сирии и т.д. и т.п. И за Гуантанамо тоже. Ну не смог ликвидировать тюрьму! Очень хотел, но не смог! Как в известном анекдоте про старую скаковую лошадь…

Нобелевскую премию вообще уже давно критикуют. И есть за что. К тому же она в последние десятилетия напоминает не площадку мировых достижений и прорывов, а милый междусобойчик западных элит. Раздают друг дружке награды, подхваливают, как кукушка петуха.

У меня уже давно закралось ощущение (причем обоснованное), что с Нобелевской премией что-то не так. Вы знаете первого лауреата премии по литературе? Нет? Ну и не надо. Боюсь, его знают только французские историки литературы. Звали его Сюлли-Прюдом. Получил за – цитирую наградной лист – "выдающиеся литературные добродетели, особенно же за высокий идеализм, художественное совершенство, а также за необыкновенное объединение душевности и таланта, о чем свидетельствуют его книги". А Лев Толстой, современник этого позабытого французского литератора, Нобелевской премии так и не получил. А ведь то, что сказано о том, за что ее получил Сюлли-Прюдом, вполне, даже еще более, относится к всемирно известному русскому писателю.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена