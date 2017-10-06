Нобель нобелю рознь: заметки на обороте наградного листа

Комитеты по присуждению любых премий – любимые мишени для критики. На всех не угодишь: награждаешь одного, а все остальные – в претензии. Но Нобелевская премия мира даже на этом фоне – это все-таки особое явление.

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия – ICAN. Как сказано в наградном листе, "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за прорывные усилия для достижения закрепления запрета подобного оружия в международных соглашениях". Я недаром процитировал полностью, "за что" – позднее объясню.

Да, действительно, есть Договор о запрещении ядерного оружия. ICAN пытается его продвигать. На сегодняшний день документ подписали 53 государства, но при этом среди подписантов нет ни одной ядерной державы. Поэтому успехи у ICAN, надо сказать, скромные. Но это не вина кампании-лауреата Нобелевской премии – у них нет рычагов давления на членов и не членов (но фактически членов) ядерного клуба.

Впрочем, с другой стороны, Игорь Коротченко, директор Центра анализа мировой торговли оружием, справедливо критикует решение Нобелевского комитета. По его словам, "реального вклада в процесс ядерного разоружения организация ICAN не внесла. Сам факт присуждения Нобелевской премии мира этой кампании вызывает много вопросов". По словам эксперта, в действительности процесс сокращения ядерных вооружений определяется не какими-то международными общественными организациями, а действующими соглашениями, прежде всего между Россией и США. "Такой договор был подписан – это пражский договор СНВ-III. И это реальный вклад в ядерное разоружение". Коротченко напомнил, что ранее Нобелевская премия мира была вручена Бараку Обаме, что свидетельствуют о ее политизированности.

Действительно, комитет Нобелевской премии мира часто за это критикуют. Об Обаме не будем вспоминать – он известный "голубь мира". Но вот, например, еще один лауреат Премии мира – бирманский политик Аун Сан Су Чжи. На родине вела ненасильственную борьбу за демократию и права человека с военной хунтой, долгое время находилась под домашним арестом. Тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун называл ее "символом надежды для всего мира". Далее все получилось гораздо грустнее. В 2016 году она не официально, но фактически возглавила правительство Мьянмы. И теперь ее обвиняют в геноциде мусульман-рохинджа. Тысячи невинно убитых, сотни тысяч бежавших из страны. В Нобелевский комитет мира обратились общественные организации с призывом лишить Аун Сан Су Чжи премии. Но в Осло только разводят руками, и говорят, что это уже не в их силах.

Зато были силы и желание дать премию мира Евросоюзу в 2012 году. Видимо, за бомбежки в Ливии. И самое интересное, что сейчас вспомнилось: частенько премию мира давали не за созидание, а за развал. Ее, например, дали Горбачеву – за развал СССР и за сдачу союзников в Восточной Европе. Или Ахтисаари – за развал Югославии. Обаме – авансом. Наверно, за военные операции в Афганистане, Ливии, Сирии и т.д. и т.п. И за Гуантанамо тоже. Ну не смог ликвидировать тюрьму! Очень хотел, но не смог! Как в известном анекдоте про старую скаковую лошадь…

Нобелевскую премию вообще уже давно критикуют. И есть за что. К тому же она в последние десятилетия напоминает не площадку мировых достижений и прорывов, а милый междусобойчик западных элит. Раздают друг дружке награды, подхваливают, как кукушка петуха.

У меня уже давно закралось ощущение (причем обоснованное), что с Нобелевской премией что-то не так. Вы знаете первого лауреата премии по литературе? Нет? Ну и не надо. Боюсь, его знают только французские историки литературы. Звали его Сюлли-Прюдом. Получил за – цитирую наградной лист – "выдающиеся литературные добродетели, особенно же за высокий идеализм, художественное совершенство, а также за необыкновенное объединение душевности и таланта, о чем свидетельствуют его книги". А Лев Толстой, современник этого позабытого французского литератора, Нобелевской премии так и не получил. А ведь то, что сказано о том, за что ее получил Сюлли-Прюдом, вполне, даже еще более, относится к всемирно известному русскому писателю.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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