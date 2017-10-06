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Косяк за косяком. Тереза Мэй теперь может расслабиться

16:5006.10.2017
(обновлено: 16:51 06.10.2017)
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© REUTERS / Alessandra Tarantino/PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления по Brexit во Флоренции, Италия. 22 сентября 2017Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления по Brexit во Флоренции, Италия. 22 сентября 2017
© REUTERS / Alessandra Tarantino/Pool
Британские консерваторы не зря задумались о легализации марихуаны. Говорят, ради симпатий молодежи. Чтоб дым отечества был сладок. И чтоб политику партии понимали. После крайнего съезда Консервативной партии это средство – в самый раз.

"Всем спасибо, я свободна". Скажи так Тереза Мэй на ежегодной конференции Консервативной партии – и ей бы точно аплодировали стоя. А потом в кулуарах признавались бы друг другу, мол, не вторая железная, конечно, зато и не деревянная – сообразила, чего от нее ждут. Но – "не дождетесь!". Если одним словом, то ее выступление на съезде – оно про это. Слов, правда, было гораздо больше и совсем не про это. Но в зале все поняли правильно, потому и назвали речь премьер-министра очередным провалом после досрочных парламентских выборов. При этом, держись она уверенно, ей, возможно, простили бы даже их. Но все как-то сразу не задалось.  

Хотя, казалось, после Бориса Джонсона хуже уже нельзя. Тот сказал, что британский бизнес готов превратить разрушенный войной ливийский Сирт в "новый Дубай", если город очистят от трупов. Но Мэй разочаровала еще сильнее как минимум потому, что не поставила его на место даже за это. Промолчала она и после того, как местный комик Ли Нельсон уже в дебюте прервал ее спич "приказом об увольнении". А ведь он тоже сослался на поручение Бориса. Этот вызов, впрочем, Тереза приняла стоически. Но чуть позже начала терять голос, перешла на хрип. И если бы не леденец от канцлера казначейства Хаммонда, она едва ли дотянула бы до конца.  

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© REUTERS / Pool/Stefan Rousseau
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Впрочем, для нее это был бы не самый плохой вариант. По мнению тех, кто дослушал, ничего толкового она так и не сказала. Поэтому говорят за нее. И все больше о сострадании. А  самый сострадательный поступок по отношению к премьеру, – заявил на условиях анонимности один из ее министров, – заставить ее уйти. Это точно был не Борис Джонсон. Тот Терезу как раз поддержал. Если разобраться, своей грубой шуткой про Ливию он упрочил позиции Мэй. Ведь даже те, кто видел в нем следующего премьера, теперь удивляются, как он до сих пор главой МИД остается.  

 А потому и остается, что Мэй даже с ним справиться не в состоянии. Хотя прежде всего она не в состоянии справиться сама с собой. И это совсем не только о тех слезах, которые она не сдержала в присутствии королевы, узнав о результатах выборов. Отчаянный противник Brexit'а при Кэмероне – она, сменив его, похоже, так и не поняла, зачем. Поэтому зря Елизавета Вторая обижалась, когда Тереза на вопрос о разводе с ЕС отвечала: "Brexit – это Brexit". Ведь и королева о премьере может сказать: "Мэй – это Мэй". Сама как Brexit. Вроде есть, но спроси британцев: "И что?" – не ответят.  

Лично ей может внушать оптимизм только то, что о ней говорят, как о Меркель. Мол, Мэй уже не та. Другое дело, что "той" она никогда и не была. А теперь, как показал съезд, еще и голос теряет. Но даже это консерваторов не так тревожит, как то, что и они продолжают терять голоса. И леденцами не обойдешься. Тут нужны более сильные средства. Вот тори и задумались о легализации марихуаны. Говорят, ради симпатий молодежи. Правильно, чтоб дым отечества был сладок и приятен. И чтоб политику партии понимали. Ведь любой, кто пожелает, сможет пойти с правительством паровозом в одну систему координат. Там и поймет, что когда косяк за косяком – это не страшно. Это же так умиротворяет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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