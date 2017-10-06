Киев грезит войной. Генштаб Украины загадал желание и отправил его в США

В Киеве подсчитали, во что обойдется новая война в Донбассе. И даже огласили примерный список, включая прикидки по невозвратным потерям. Вопрос: зачем это делать, если война не намечается?

Украина готова: давайте, где там оно, это ваше оружие. Киев отправил в Вашингтон список того, что хотел бы получить. Ничего особенного: средства воздушной разведки, противотанковые системы и системы радиоэлектронной борьбы.

Об этом местным СМИ рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко. Теперь, говорит, остается только ждать политического решения Вашингтона.

Чтобы было наверняка, лучше бы отправили заодно список и Санта-Клаусу (Деду Морозу-то теперь нельзя). А что, американские дети часто так делают перед Рождеством. Во всяком случае, эффект от этого лучше. Ведь поставки оружия в том или ином виде обсуждаются в Киеве и Вашингтоне не то что не первый раз – не первый год.

И каждый раз кажется: вот они, поставки, уже совсем близко. Но каждый раз что-то срывается. В сентябре Украине опять пообещали и даже назвали конкретную сумму – на поддержку в сфере безопасности и обороны сенат вроде бы выделил 500 млн долларов.

Даже если под этой поддержкой там понимают оружие, что вряд ли, украинской армии это – как слону дробина. Эксперты говорят, что в нынешнем состоянии ей вообще на юго-восток страны лучше не соваться.

Это подтверждает и пан Муженко. Говорит, в случае силового решения конфликта Киев потеряет от 10 до 12 тысяч военных, причем три тысячи из них – убитыми (почему-то за 10 дней – наверное, уже готов какой-то план).

Остальные, видимо, по предположению главы Генштаба, должны дезертировать. Или Муженко просто посчитал, что в один "котел" больше 12 тысяч военных не поместится.

Хотя такие цифры и вообще разговор о потенциальных потерях, похоже, никого на Украине уже не пугают – привыкли. Поэтому одну руку Муженко тянет за оружием, другой – толкает военных в бой, осознавая все страшные последствия. А, может, в этом и заключается план: чем больше погибших, тем больше поводов просить новое оружие. Правда, ситуация получится безвыходной: чем больше будет оружия, тем больше будет погибших. Так можно потерять не 12 тысяч военных, а всю Украину.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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