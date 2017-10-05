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Резолюция по Крыму: Европарламент "родил" новую фальшивку

19:5805.10.2017
(обновлено: 20:09 05.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС в Европейском квартале в БрюсселеФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европарламент принял резолюцию по Крыму, в которой РФ обвиняется в нарушении прав человека. Картину в Брюсселе нарисовали мрачную, можно сказать, беспросветную. А точнее – беспросветно виртуальную. С реальностью она не имеет ничего общего.

Европарламент принял очередную резолюцию. Не удивительно, что антироссийскую. Специализируется он на этом периодически. Руку депутаты набили, вот коллективная рука и чешется. В данном отдельном случае речь пошла о Крыме. Брюссель обвиняет Россию в грубом – а как же иначе! – нарушении прав человека на полуострове и репрессиях. Прежде всего, крымских татар. И требует освобождения ряда лиц, которых для красоты слога называет политзаключенными. Кроме того, евродепутаты призвали Москву обеспечить беспрепятственный доступ в Крым представителей специализированных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

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© РИА Новости / Василий Батанов
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Уточняя свои претензии, Европарламент отметил в своем свежеиспеченном документе, что права крымских татар были серьезно нарушены запретом меджлиса и объявлением его экстремистской организацией. А также запретом на возвращение его лидеров на полуостров. Для полноты картины добавили подавление независимых СМИ и широкомасштабную милитаризацию Крымского полуострова Россией. Что, конечно, угрожает всей Европе. В качестве вишенки на торте депутаты поддержали режим экономических санкций в отношении Крыма.

В общем, мрачную картину нарисовали в Брюсселе. Можно сказать, беспросветную. А точнее – беспросветно виртуальную. С реальностью она не имеет ничего общего.

Первое, что сделала Россия, когда полуостров вернулся в ее состав, предоставила языку, на котором говорят крымские татары, статус государственного. Наравне, кстати, не только с русским, но и с украинским. Что это, если не подлинная демократия и как раз соблюдение прав человека в целом и нацменьшинств в частности? Помимо того, крымские татары имеют широкое представительство в органах власти разного уровня. Стали решаться вопросы с землей, которые в украинский период были либо заморожены, либо сопровождались постоянными конфликтами. На территории Крыма работают многие культурные и общественные организации крымских татар, а в Симферополе строится величественная соборная мечеть. И это лишь отдельные примеры. В Европарламенте обо всем это не знают или, как обычно, делают вид, что не знают?

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Лукавство Брюсселя еще и в том, что Россия, как утверждается, якобы запрещает или, говоря мягче, затрудняет посещение Крыма наблюдателями. Ровно наоборот: полуостров открыт для тех, кто готов приехать и посмотреть собственными глазами, что же там происходит. Но парадокс: против европейских политиков, бизнесменов и общественных деятелей, которые решаются посетить Крым и наладить диалог, направленный, кстати, на обеспечение безопасности в Европе, применяются меры воздействия уже на их родине. Тем не менее, многие из них побывали в Крыму или планируют это сделать. А западные санкции как раз и есть в известном смысле нарушение прав крымчан. Например, их права на дополнительное стимулирование экономического развития территории и вытекающий из этого рост благосостояния. Санкции направлены на то, чтобы добиться ровно противоположного эффекта. Другой вопрос, получается ли это, но посыл очевиден и никем не скрывается.

Что же касается меджлиса, то и здесь Европарламент как минимум недоговаривает или искажает факты. Его бывшие лидеры преследуются правоохранительными органами за вполне уголовные преступления. Например, за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за экстремистские действия, связанные с подрывом основ государственной безопасности. Не секрет также, что члены этой организации, к примеру, препятствовали ремонту линий электропередач в Крыму, подорванных радикалами в 2015 году. А в это время тысячи жителей полуострова сидели без света и прочих элементарных благ цивилизации. Так что Европарламент – как бы сказать – приукрашивает, романтизирует меджлис, его лидеров и активистов. Делает из них невинных жертв, лишая при этом сам себя остатков объективности.

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© РИА Новости / Андрей Иглов
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Любопытно и, видимо, не случайно, что резолюция появилась почти сразу вслед за докладом Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Этакая массированная информатака. Ооновский документ  был примерно такого же содержания. Мол, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась после, как там сказано, "аннексии" полуострова. Дескать, российские власти виноваты в "серьезных и многочисленных" нарушениях прав человека: незаконных арестах, насильственных исчезновениях, жестоком обращении, пытках и "навязывании" российского гражданства. И даже как минимум в одной внесудебной расправе. Хорошо хоть в каннибализме не обвинили. Но самое поразительное, что представители ооновской миссии "работали" удаленно, так и не побывав в том месте, про которое писали свой тенденциозный и, по сути, фальшивый опус. Прямо как в былые времена, когда один из мелких литературных деятелей коротко и емко выразил свое "мнение" о романе Бориса Пастернака "Доктор Живаго": "Не читал, но осуждаю!". Вроде бы можно посочувствовать авторам этих текстов о Крыме и пройти мимо. Или посмеяться над их бурной фантазией. Проблема лишь в том, что именно они задают тон в большой политике. Во всяком случае, изо всех сил стараются это делать.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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