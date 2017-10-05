Ценности не для всех: как США препятствуют работе российских СМИ

Россия никак не вмешивается в работу иностранных журналистов на своей территории. А в Вашингтоне, похоже, уже не знают, что и придумать, чтобы помешать работе российских СМИ в Соединенных Штатах. Во имя свободы прессы, естественно.

Американские власти целенаправленно и избирательно оказывают давление на российский телеканал RT. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. В верхней палате российского парламента обсуждают давление американских властей на российские СМИ, которые работают на территории США.

Судя по всему, последней каплей для российской стороны стала новость о том, что корпорация Google убрала RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям.

А до этого были претензии со стороны министерства юстиции США. В начале сентября ведомство обязало компанию, которая обслуживает RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Как сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, сделать это необходимо до 17 октября, в противном случае сотрудникам и имуществу СМИ грозят аресты. Она также сообщила о расследовании ФБР в отношении агентства Sputnik, причем известно о нем стало не от властей, а через американские СМИ. "Конкретно от ФБР мы пока ничего не получали, но совершенно очевидно, что в СМИ такие вещи сливаются ими самими", – отметила Маргарита Симоньян.

Масштабный интерес со стороны спецслужб и нескольких комитетов сената доставляет неудобства не только сотрудникам российских СМИ. Давление оказывается и на тех, с кем они поддерживают профессиональные связи. При этом на заседании комиссии Совета Федерации отмечалось, что Россия, в отличие от США, не мешает работе иностранных журналистов на своей территории.

Ситуация, действительно странная. Получается, что США противоречат собственным ценностям: демократии и свободе слова, которые активно декларируются, декламируются и продвигаются во всем остальном мире. И вроде бы, по идее, они должны работать для всех одинаково, однако в ситуации с российскими СМИ, выходит, что они очень даже не для всех.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



