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Тлетворное влияние на Запад: США боятся российской рекламы?

18:0705.10.2017
(обновлено: 18:15 05.10.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСтраница социальной сети ФейсбукСтраница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Два честных американских гражданина, Facebook и Twitter будут давать показания в комитете по разведке сената. Как допустили, почему не пресекли? Что именно надо было пресекать – не вполне ясно. Но что-то связанное с русскими.

На честного американца повлиять может каждый. Особенно русские. Особенно в соцсетях. И на рекламу граждане США падки, и программами для блокировки спама не пользуются. А "коварная Россия" все это знала и применила "страшное оружие": разместила в соцсетях рекламу, чтобы повлиять на выборы президента США в 2016 году. Facebook и Twitter теперь будут давать "показания" по этому делу на слушаниях комитета по разведке сената конгресса Соединенных Штатов.

Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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И это не шутки. Для такого мощного воздействия на внутреннюю ситуацию в Америке не нужны, по версии Вашингтона, ни огромные деньги, ни серьезные политические манипуляции, ни длительное лоббирование. Достаточно трех тысяч рекламных сообщений в Facebook, половину из которых пользователи увидели уже после выборов, 100 тысяч долларов, текст на социальную тематику – и вуаля! Десять миллионов американцев у тебя на крючке. Теперь ими можно управлять, чтобы они и президента "правильного" выбрали, и ход истории изменили.

Эх, не знали в Белом доме этого метода раньше. Тогда бы не пришлось им вторгаться "с благими намерениями" в разные страны, резко сократились бы военные траты, эффективность международной политики возросла бы. И США сыты, и люди целы. Но, скорее всего, в Штатах прекрасно понимают, что так просто и легко не бывает, а вся эта история про российскую рекламу – сплошной фейк. И что комиссия сената расследовать тут собирается? Даже если бы такая реклама и была, то придраться было бы не к чему: куплена легально, ничего оскорбительного или запрещенного не содержала (иначе ее быстро бы заблокировали), правила сайтов не нарушала. Или ее якобы российское происхождение в Вашингтоне уже само по себе считается противозаконным?

Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кстати, хитрая и влиятельная Москва одними выборами не ограничилась, этого ей показалось мало. Она посягнула не только на вечные ценности – американскую демократию, – но и на богатства материальные: на сланцевую нефть! Орудие преступления – антиреклама фрекинга, то есть способа, которым эту нефть добывают, сообщники – экологи и защитники окружающей среды. Они теперь, видимо, тоже попадут в список врагов народа американского.  

Диву даешься, насколько сильно Россия влияет на США. Даже больше, чем на собственных граждан. Наверное, одно только слово "Россия" зомбирует и порабощает сознание американцев. В таком случае становится боязно за самих членов комитета по разведке: они там так часто слышат, произносят, пишут и видят это слово, что не ровен час сами превратятся в какой-нибудь из пальцев "руки Кремля".

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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