После Лас-Вегаса. Почему Трамп не разоружит Америку

"Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы". Так привыкли думать многие американцы. После бойни в Лас-Вегасе, возможно, кто-то из них задумается: ведь у погибших там не было никаких шансов, они были только у убийцы.

"Приношу свои самые искренние соболезнования всем семьям погибших в результате страшной стрельбы в Лас-Вегасе. Да благословит вас Господь!" – написал Дональд Трамп в Twitter после непостижимо ужасающего массового расстрела на кантри-фестивале. Хорошие простые слова. Искренняя реакция на такую трагедию. Казалось бы, дальше президент США должен хотя бы обозначить, что нужно делать, чтобы такого кошмара не случалось.

Но лидер "самой демократичной и процветающей страны" на свете считает несвоевременным обсуждать контроль над оружием. "Возможно, это случится, но не сейчас", – заявил он во время поездки в Пуэрто-Рико. Разумеется, это совершенно неактуально и неуместно после того, как одним махом и одним стрелком были убиты 59 американцев и еще более 500 ранены. И вообще – при чем тут оружие? Трамп ведь назвал Стивена Пэддока "больным и сумасшедшим", значит, проблема в здоровье нации? Надо реформировать медицинское обслуживание и здравоохранение! И вообще к делу отношения не имеет Вторая поправка к конституции, которая дает гражданам право покупать, хранить и носить оружие. Нынешний президент Штатов обещал своим избирателям защищать это право, а про право на жизнь он, кстати, ничего не говорил. Как бы не стало это обещание единственным, которое Дональд Трамп сдержит, потому что "сделать Америку снова великой" у него пока не получается. Сделать ее безопасной – тоже. Хотя к этому он и не стремится, судя по всему.

Самостоятельно Трамп эту поправку взять и отменить, конечно, не может. Дебаты и дискуссии в конгрессе идут бесконечно, демократ Барак Обама с единомышленниками восемь лет пытались добиться каких-то ограничений. Но сейчас бал правят республиканцы, консерваторы, мощнейшее и "бюджетообразующее" оружейное лобби – те, для кого владеть оружием так же естественно, как дышать, они впитали это с молоком матери. И Дональд Трамп – один из них.

Напомню: Пэддок вел огонь по людям в течение 72 минут. В его номере в отеле Mandalay Bay нашли 23 ствола и еще 19 в его доме в Меските, штат Невада. В общей сложности 40 пистолетов, винтовок и автоматов. И все абсолютно легально. А сколько еще таких пэддоков могут иметь целый арсенал и дурные намерения? Из тех 60-80 миллионов человек в Штатах, у которых есть огнестрел.

Даже в России, где никогда не было свободного оборота оружия, после произошедшего в Лас-Вегасе задумались об ужесточении законодательства в этой сфере. А Вашингтон считает, что не время об этом говорить. Парадокс. Или, может, там чего-то дожидаются?..

God bless America! На Бога надейся и сам не плошай. А больше американцам рассчитывать не на что. Некоторых жизнь ничему не учит, а значит, могут произойти новые кровавые бойни. И Дональд Трамп – а с ним и остальные власти – готов снова и снова приносить свои соболезнования, но не разоружать США. Похоже, Вторую поправку к конституции будут защищать до конца. До последнего американца.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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