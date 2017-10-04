После Лас-Вегаса. Почему Трамп не разоружит Америку

"Приношу свои самые искренние соболезнования всем семьям погибших в результате страшной стрельбы в Лас-Вегасе. Да благословит вас Господь!" – написал Дональд Трамп в Twitter после непостижимо ужасающего массового расстрела на кантри-фестивале. Хорошие простые слова. Искренняя реакция на такую трагедию. Казалось бы, дальше президент США должен хотя бы обозначить, что нужно делать, чтобы такого кошмара не случалось.
Самостоятельно Трамп эту поправку взять и отменить, конечно, не может. Дебаты и дискуссии в конгрессе идут бесконечно, демократ Барак Обама с единомышленниками восемь лет пытались добиться каких-то ограничений. Но сейчас бал правят республиканцы, консерваторы, мощнейшее и "бюджетообразующее" оружейное лобби – те, для кого владеть оружием так же естественно, как дышать, они впитали это с молоком матери. И Дональд Трамп – один из них.
Напомню: Пэддок вел огонь по людям в течение 72 минут. В его номере в отеле Mandalay Bay нашли 23 ствола и еще 19 в его доме в Меските, штат Невада. В общей сложности 40 пистолетов, винтовок и автоматов. И все абсолютно легально. А сколько еще таких пэддоков могут иметь целый арсенал и дурные намерения? Из тех 60-80 миллионов человек в Штатах, у которых есть огнестрел.
Даже в России, где никогда не было свободного оборота оружия, после произошедшего в Лас-Вегасе задумались об ужесточении законодательства в этой сфере. А Вашингтон считает, что не время об этом говорить. Парадокс. Или, может, там чего-то дожидаются?..
God bless America! На Бога надейся и сам не плошай. А больше американцам рассчитывать не на что. Некоторых жизнь ничему не учит, а значит, могут произойти новые кровавые бойни. И Дональд Трамп – а с ним и остальные власти – готов снова и снова приносить свои соболезнования, но не разоружать США. Похоже, Вторую поправку к конституции будут защищать до конца. До последнего американца.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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