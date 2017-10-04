Если ничего не делаете, то хотя бы не мешайте. Чем в Сирии занимаются США

Российским ВКС удалось ликвидировать командование группировки "Джебхат-ан-Нусра"* во время специальной операции в Сирии. Как сообщили в министерстве обороны России, попытки боевиков перейти в наступление на западе и востоке Сирии окончились провалом. При помощи ВКС вылазки террористов удалось пресечь. Итог таков – за последние месяцы боевики понесли самые серьезные потери.
К тому же складывается ощущение, что у Вашингтона нет единой стратегии не то что по Сирии, а по Ближнему Востоку в целом. Пентагон действует по своему сценарию, весьма туманному, спецслужбы занимаются своими делами с сирийской оппозицией и много еще кем, делят террористов на "плохих" и "не очень плохих", а международная коалиция вроде как пытается что-то делать, но результаты как-то не особо впечатляют. На это в Дамаске пока вроде бы закрыли глаза, все-таки какая-никакая помощь в борьбе с терроризмом. Однако с каждым месяцем оправдывать этим действия Вашингтона становится все труднее.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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