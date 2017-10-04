Если ничего не делаете, то хотя бы не мешайте. Чем в Сирии занимаются США

День за днем террористы в Сирии несут потери от ударов ВКС. А тем временем международная коалиция вроде как пытается что-то делать, но результаты как-то не особо впечатляют. И вот тут возникают вопросы.

Российским ВКС удалось ликвидировать командование группировки "Джебхат-ан-Нусра"* во время специальной операции в Сирии. Как сообщили в министерстве обороны России, попытки боевиков перейти в наступление на западе и востоке Сирии окончились провалом. При помощи ВКС вылазки террористов удалось пресечь. Итог таков – за последние месяцы боевики понесли самые серьезные потери.

А могли бы понести еще большие, если бы не помехи со стороны США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Силы коалиции под руководством Соединенных Штатов "то якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы* идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации ", пояснил министр. В связи с этим у российской стороны масса вопросов. Это не говоря уже о том, что с точки зрения международного права коалиция, возглавляемая США в Сирии, вообще незаконна.

К тому же складывается ощущение, что у Вашингтона нет единой стратегии не то что по Сирии, а по Ближнему Востоку в целом. Пентагон действует по своему сценарию, весьма туманному, спецслужбы занимаются своими делами с сирийской оппозицией и много еще кем, делят террористов на "плохих" и "не очень плохих", а международная коалиция вроде как пытается что-то делать, но результаты как-то не особо впечатляют. На это в Дамаске пока вроде бы закрыли глаза, все-таки какая-никакая помощь в борьбе с терроризмом. Однако с каждым месяцем оправдывать этим действия Вашингтона становится все труднее.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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