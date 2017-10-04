РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Трамп выкинул белое полотенце. А потом умыл руки

17:2704.10.2017
(обновлено: 17:30 04.10.2017)
0110
© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп во время посещения районов, пострадавших от урагана Мария, в Пуэрто-РикоПрезидент США Дональд Трамп во время посещения районов, пострадавших от урагана Мария, в Пуэрто-Рико
© REUTERS / Jonathan Ernst
Отработал ли он это дома или идея пришла к нему спонтанно – но президент США сделал то, чего от него точно никто не ожидал. Оделял по принципу "на кого Трамп пошлет". Наверное, хотел узнать, трудно ли быть богом. Теперь знает: легче, чем президентом.

Они следуют друг за другом, как за землетрясением афтершок. Хотя, казалось, там, где прошли ураганы, Трампу делать нечего. Но находит. И тоже оставляет пустоту, пусть и внутреннюю. В убитый горем и "Харви" Техас он привез Меланью от кутюр и на высоченных шпильках. К Пуэрто-Рико стал умнее. Приехал сам. Решил, что после "Ирмы" и "Марии" еще одну роковую женщину эта земля не выдержит. Однако шпилек ему все равно не избежать. И ведь вроде бы выдержал театральную паузу. Обещал высадиться на остров сразу после разгула стихии, но прибыл, когда все улеглось. То есть, ждал подходящего момента. А все равно не угадал. 

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Послание простым американцам. Трамп решил показать, кто в доме хозяин
Еще вчера местные власти отчитались о 16 погибших. Но стоило ему здесь пронестись, и сегодня их уже 34. Это, конечно, трагическое совпадение. И в том, что новые данные поступили только после его отъезда, он тоже не виноват. Но – как любая плохая примета. Как баба с пустым ведром, собака, что воет по ночам, или черная кошка, что по пути. Хотя в его случае получается, что это именно он и сглазил. Выступая перед местными на импровизированном брифинге, призвал их гордиться тем, что невелики потери. Как удержался, чтоб не сказать: смехотворно малы? "16 человек – это не тысяча", – сравнил он "Марию" с "Катриной" 2005 года выпуска. 

Если следовать его логике, теперь Пуэрто-Рико может гордиться вдвойне, коль жертв оказалось в два раза больше. Впрочем, гордость в карман не положишь. Им бы денег. Страна полностью обесточена, почти разрушена, без еды и воды, на восстановление надо под 100 миллиардов. И их тоже считали еще до Трампа. Впрочем, их как раз можно не пересчитывать. Конгресс все равно на все унесенные ветром Штаты уже выделил в три раза меньше. И Пуэрто-Рико в этой очереди далеко не первое. Тем не менее, "не хочется вам это говорить, но вы немного подпортили наш бюджет, но все в порядке", – улыбнулся Трамп тем, кто без этого не понял бы, что это шутка. 

А потом началось самое смешное. Тренировался ли он дома или это пришло к нему спонтанно, но он начал бросать в толпу рулоны белых бумажных полотенец. Почему только их, если он привез с собой еще и немного провизии, неизвестно. Может, потому что "нате – утритесь" в его голове раздалось раньше, чем "накося – выкуси". Что он знал точно – что в ответ в любом случае не полетят благодарственные помидоры и яйца. Потому что здесь за две недели после "Марии" уже все съели. 

Когда его осенило с первым броском, наверное, пожалел, что не взял с собой клюшку для гольфа. Заодно и потренировался бы. Он мог, кстати, делать это, как невеста – спиной к гостям. И в этом проглядывала бы перспектива. Длинная, как рулон. Но предпочел зрячий вариант, чтобы видеть, на кого Трамп пошлет. Он же тоже хотел узнать, легко ли быть богом. Теперь знает: легче, чем президентом. Ты им швыряешь бумагу, а они тебе радуются так, будто манну небесную. Он кидал, как благословлял. Дальше от себя – ближе – влево – вправо. И никто здесь не скажет, что Трамп выкинул белое полотенце. Хотя, по сути, это так. Он умыл руки. И уехал подмоченный. Вытирать-то нечем. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем! 

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена