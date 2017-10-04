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Глухо, как в танке. Кто кому "ездит по ушам" в посольстве США в Гаване

17:1404.10.2017
(обновлено: 17:16 04.10.2017)
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© AFP 2017 / Adalberto RoqueПосольство США в Гаване, Куба. 29 сентября 2017Посольство США в Гаване, Куба. 29 сентября 2017
© AFP 2017 / Adalberto Roque
Важно что: весь этот шум поднялся, когда Трамп сам не менее назойливо, чем невидимые мухи, всем уши прожужжал о том, что Обама с Гаваной, как и с Тегераном, поторопился. Не хватало лишь доказательств. Их и сейчас нет. А решения Белого дома – есть.

Это как бы их принцип взаимности. Правда, не "око за око" или "зуб за зуб", а "ухо за ухо". Вашингтон высылает из страны 15 сотрудников кубинского посольства. Это ответ на так называемую "акустическую атаку" на американских дипломатов в Гаване. Хотя тех с Острова свободы никто не выгонял. Их Госдеп сам отозвал после того, как взмолились, мол, "спасите наши уши!". Там же как было. В какой-то момент полтора десятка работников полпредства США вдруг дружно ощутили, что их уже от всего этого тошнит до головной боли. Пили накануне не все, поэтому прислушались к себе. Тут-то и поняли, что они еще и плохо слышат. 

Зато по-прежнему правильно соображают. Если им стало хуже, значит, это кому-нибудь нужно. А кому, если кругом одни кубинцы. В общем, сходили в травпункт, "сняли побои". Выяснилось, что на протяжении долгого времени всех назойливо донимали странные звуки, похожие на жужжание насекомых или металлический скрежет. Надо же, какие мы нежные. Им бы в наших новостройках с дрелью за стеной пожить. Кстати, нас они тоже пытались приплести. У кубинцев, дескать, такой техники нет. И не важно, что акустическое оружие придумали сами американцы. Они же не дураки – бить своих. Ну, разве что, как Лелик Гешу: аккуратно, но сильно. 

Здание посольства США в Гаване, Куба
© AP Photo / Desmond Boylan
Мнение: "акустические атаки" на дипломатов США на Кубе - глупая версия
А те терпели до августа. Вероятно, стеснялись друг другу признаться, боясь вместо сочувствия увидеть поворот пальца у виска. И только когда стали переспрашивать друг друга, догадались, что это у всех. Скандал разгорелся громкий. Но самое главное – своевременный. Весь этот шум поднялся, когда Трамп сам не менее назойливо, чем невидимые мухи, всем уши прожужжал о том, что Обама с Гаваной, как и с Тегераном, поторопился. Мол, рано еще вступать с ней в нормализацию. Не хватало лишь доказательств. 

Их и сейчас нет. Зато есть ошеломленные американские дипломаты, о которых можно сказать, что им не обеспечили безопасность. Хотя так и неизвестно, из-за чего случилась эта массовая потеря слуха. Но совсем не обязательно, чтобы кто-то кому-то в ухо заехал, по ушам могли и проехать. Гавана же по-честному пустила агентов ФБР со своим уставом и со своим расследованием. Но те никаких устройств, способных атаковать подсознание, не обнаружили. Зато пришли к исчерпывающему выводу: эти устройства или внутри посольства или снаружи. Третьего ведь  так и так не дано. 

Персонал вывезли, а Кастро пригрозили разрывом. В Госдепе, правда, говорят, что высылка кубинцев – это еще не он. Может быть. Но если с чего-то начинать, то почему бы и не с этого. Ведь если Ким Чен Ын у Дональда Трампа – "человек-ракета", то сам Трамп, похоже – "человек-рак". Во всем пятится назад. Тут и вероятность ядерного удара спустя 72 года после  "Малыша" с "Толстяком". И отмена атомной сделки с Ираном, у которого из-за этого тоже может появиться что-то убойное. Осложнения с Гаваной – лишь очередной эпизод. Но теперь это уже американская деградация "в Кубе". 

И "акустическая атака" совсем ни при чем. С дипломатией в США всегда было глухо, как в танке.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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